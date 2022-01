L'horoscope du jeudi 20 janvier 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Vous serez à l'aise en période Verseau, d'abord parce qu'elle va booster vos projets déjà en cours, ou vous inciter à trouver des idées pour progresser sur le plan professionnel. En outre, vous pourriez avoir des surprises, des imprévus, faire des rencontres dont vous penserez qu'elles sont le fruit du hasard, alors que cela fait partie d'un plan que l'univers a pour vous ! Vous le verrez à partir de mai.

Taureau

La morale, l'éthique, le sens du devoir, la rigueur, ce sont les valeurs que vous défendez en période Verseau et que vous entendez à la fois respecter et faire respecter. Certes, il y a une notion de révolte contre l'autorité, si on vous donne des ordres, si on vous impose quelque chose, vous n'aimerez pas, mais en même temps vous serez obligatoirement respectueux de la hiérarchie, ça va avec le sens du devoir.

Gémeaux

Prévoyez une très bonne période, avec le Verseau aux commandes. Même si vous êtes de ceux qui ont des démêlés avec la justice ou l'administration, vous aurez plus confiance en la vie et en vous-même, ou inspirerez confiance aux autres (1er décan pour l'instant). Un voyage peut aussi être au premier plan, vous cherchez peut-être à vous faire rembourser et vos interlocuteurs sont de très mauvaise foi.

Cancer

La place du Verseau dans votre thème valorise tout ce qui a trait à l'argent, au profit, mais aussi aux dépenses, aux investissements. 1er décan, il est possible que l'argent rentre et que vous vous demandiez comment vous allez le placer, ou à quoi vous allez le dépenser. Ceux qui profitent actuellement des bons influx de Jupiter pourraient songer à investir dans un beau voyage ou dans une grande fête.

Lion

Le Verseau se situe à l'opposé du Lion, mettant ainsi l'accent sur votre couple, sur une association, et sur les accords et désaccords. 1er décan, vous êtes sorti de tous les pièges que la vie vous tendait, même sur le plan amoureux, et vous voilà de nouveau prêt à partir à la conquête de quelqu'un - ou d'un moyen de briller. Vous trouverez bientôt le moyen d'accomplir quelque chose qui vous fera remarquer.

Vierge

C'est le travail et la vie quotidienne en général qui sont favorisés par le Verseau. Le problème, c'est que ce signe évoque le changement, le renouveau, et que vous n'aimez pas les changements. Vous êtes, pour la plupart, " accro " à vos habitudes et elles seront un peu bousculées. Elles le sont peut-être déjà si vous êtes du 1er décan car, en même temps, Jupiter s'oppose à vous. Il faut faire respecter vos droits.

Balance

Une bonne période s'annonce avec l'arrivée du Soleil en Verseau. Beaucoup vont se sentir flattés dans leur amour-propre parce que valorisés par une réussite. Il s'agit de votre créativité qui sera montée en épingle mais c'est aussi votre puissance de travail qui sera mise en avant. Vous aurez de bonnes raisons d'être fier de vous, 1er décan pour l'instant. Mais vous y aurez tous droit à un moment ou à un autre.

Scorpion

La notion de famille et de protection sera importante pendant la période Verseau, vous serez peut-être davantage chez vous, mais comme vous êtes souvent rempli de contradictions, vous aurez en même temps le sentiment que la famille et la maison sont des contraintes auxquelles vous aimeriez bine pouvoir échapper. Mais pourquoi ne pas être fier de ce que vous avez construit ? 1er décan jusqu'au 30.

Sagittaire

Pour vous aussi c'est une bonne période, surtout parce que le Verseau est le signe de votre expression personnelle. Il gère votre façon de communiquer et les gens avec qui vous communiquez - vos proches, la plupart du temps. 1er décan jusqu'au 30 : il se peut que vous voyiez davantage vos frères et sœurs, ou qu'il y ait un petit déplacement, une démarche à programmer. Si vous attendez une réponse, ce sera après le 14/2.

Capricorne

Pour vous, la suprématie du Verseau agit sur votre rapport à l'argent, la façon dont vous le gardez, le placez, ou au contraire le dépensez. Il apparaît que, le plus souvent, vous le dépensez pour les autres parce que c'est votre façon de leur prouver votre attachement. Étant donné que vous ne montrez pas beaucoup ce que vous ressentez, que vous n'êtes pas très affectueux, c'est une bonne façon de compenser.

Verseau

Je suis contente de vous souhaiter un bon anniversaire, surtout 1er décan, parce que vous en avez bavé depuis un an et que cette année sera bien meilleure, plus épanouissante. Saturne s'éloigne vraiment et vous n'avez plus de dissonance sur votre décan ; de plus, vous aurez de bons influx de Jupiter à partir de mai et vous serez dans une ambiance plus gaie, plus légère et plus dynamique aussi.

Poissons

La période Verseau est souvent un moment de votre année où vous avez davantage besoin de donner un sens à votre vie, de réfléchir à la manière dont vous voulez vous développer et ce que vous pouvez faire concrètement pour y arriver. Il se trouve que cette année, vous le savez, Jupiter est chez vous (1er décan jusqu'au 12 février, 2ème après) et qu'elle vous promet une certaine évolution.