L'horoscope du jeudi 2 septembre 2021

Bélier

L'opposition Mars/Neptune sera exacte demain, elle est donc très active aujourd'hui et vous demande d'être prudent, 3e décan. Plus prudent que jamais : ne vous lancez dans rien sans avoir vérifié auparavant la solidité et la fiabilité de ce dans quoi, ou avec qui, vous voulez démarrer quelque chose. Dites-vous aussi qu'une personne de votre entourage ne mérite peut-être pas votre confiance.

Taureau

Vous avez le sentiment de stagner, 1er décan, que rien n'avance et que ça ne bougera jamais ? Ne soyez pas négatif à ce point, la roue va tourner et pas plus tard qu'en décembre. Vous serez définitivement débarrassé de la dissonance de Saturne qui peut même, dans les cas les plus extrêmes, vous avoir privé de votre emploi. 2e décan, vous avez peut-être l'occasion de faire un pas en avant côté boulot.

Gémeaux

3e décan, il vous est demandé à vous aussi d'être prudent, d'éviter de vous fâcher contre l'un de vos proches et de lui prêter des intentions qu'il ou elle n'a pas. D'abord vous pouvez vous tromper dans l'interprétation de son comportement et ensuite il y a plusieurs autres manière de faire, qui ne se retournerait pas contre vous. 2e décan, ne demandez pas à vos proches plus qu'ils ne peuvent vous donner.

Cancer

La Lune est toujours chez vous, 2e décan surtout, et elle s'allie avec Uranus pour vous démontrer, preuves à l'appui, que vous avez intérêt à prendre votre indépendance, à vous détacher d'une personne ou même d'un schéma qui vous empêche de bien vous intégrer à votre groupe amical ou à votre corporation. 1er décan, c'est le moment de dire ce que vous avez sur le coeur à l'un de vos parents.

Lion

Si vous avez de l'argent à réclamer, 2e décan, faites-le par recommandé avec accusé de réception. En effet, l'ambiance est marquée par une conjoncture qui pourrait créer de la malhonnêteté. Aussi, ne prenez pas le risque qu'on vous dise qu'on n'a pas reçu votre courrier, et pour cela le recommandé avec accusé de réception est ce qu'il y a de mieux. 1er décan, un petit déplacement ou une démarche sont au menu.

Vierge

3e décan, et si vous essayiez de vous aimer davantage ? La conjoncture révèle que vous êtes dans une phase où vous ne voyez que vos défauts, vos faiblesses, votre difficulté à exister en tant qu'individu autonome. Le mieux serait de penser à vous, avant de penser aux autres et à l'impression que vous leur faites. Soyez vous-même si possible. 2e décan, bon anniversaire, la Lune valorise Uranus, qui est une aide à l'autonomie.

Balance

Vénus est en train d'entrer dans votre 3e décan, et vous caresse dans le sens du poil en ce moment (début du décan, né vers les 14, 15 octobre). Votre chéri/e cherchera à vous faire plaisir, et vous éprouverez d'agréables sentiments. D'abord de vous sentir aimé, et ensuite d'aimer en retour ! Ne soyez pas trop réservé : montrez ce que vous sentez. 2e décan, les hauts et les bas financiers continuent, il faut les accepter car cela va durer encore un peu.

Scorpion

3e décan, Mars vous regarde, vous êtes plus courageux que jamais, plus déterminé aussi à mettre un projet sur des rails. Mais vous pouvez aussi vous demander comment agir pour le bien de vos proches, de votre communauté ou même de l'humanité en général. Bon, n'allez pas trop loin, il y a déjà beaucoup à faire pour vos proches ou votre communauté ! 2e décan, les influx solaires éclairent vos amitiés.

Sagittaire

3e décan, on reparle de la dissonance Mars/Neptune, qui peut vous exposer à une déception et même à une trahison dans certains cas. Le mieux serait de ne pas croire aux promesses qu'on a pu vous faire et de ne pas donner trop vite votre confiance. Essayez d'analyser et de critiquer toute situation où vous pourriez vous tromper ou être trompé. 2e décan, le Soleil en Vierge vous dit d'être responsable et respectueux.

Capricorne

2e décan, non seulement le Soleil fait rayonner vos connaissances et vous donne envie d'en apprendre encore davantage, mais il est également en harmonie avec Uranus et si vous êtes né autour des 4, 5 janvier, vous êtes en train de vous libérer de contraintes qui vous empêchaient d'être totalement vous-même. 1er décan, un important rendez-vous, un entretien pour du boulot pourraient être dans votre agenda.

Verseau

3e décan, l'argent peut être au centre de vos réflexions pendant quelques jours, soit parce qu'on vous a proposé un travail qui pourrait vous rapporter, soit parce que la finance dans son ensemble pose peut-être un problème en ce moment. Nous l'avons évoqué hier avec l'opposition Mars/Neptune qui risque d'impacter ce domaine et qui est active jusqu'à la semaine prochaine. 2e décan, peu d'aspects, consultez votre ascendant.

Poissons

Si vous avez un choix à faire, une décision à prendre 3e décan, essayez de remettre à la semaine prochaine. La conjoncture est très instable, peu fiable et vous risquez de vous tromper, de faire le mauvais choix. Toutefois, un partenaire peut mal vous aiguiller, ou quelqu'un faire un mauvais diagnostic si vous lui demandez son avis. Donc, méfiance ! 2e décan, vous pourriez faire de nouvelles connaissances.