L'horoscope du jeudi 1er décembre 2022

Bélier

Avec la Lune en Poissons, vous avez tout intérêt à ne pas vous mêler des histoires des autres et à rester sur la réserve s'il y a des polémiques autour de vous. Mercure (la parole) est en dissonance exacte avec Neptune, et ce qu'on dira vous paraîtra dénué de bon sens. Vous vous demanderez même si vos interlocuteurs ou certains commentateurs ne sont pas adeptes de la théorie du complot.

Taureau

L'amitié et l'entraide seront dans votre état d'esprit aujourd'hui, vous aimeriez voler au secours de quelqu'un, ou même de plusieurs personnes, mais apparemment votre énergie sera dépensée en vain car vous n'obtiendrez pas les résultats que vous espérez obtenir. Il faut vous dire que, peut-être, il y a des limites à respecter, même si elles ne semblent pas avoir été posées. A vous de les sentir.

Gémeaux

Vous faites partie des signes qui ne sont pas en phase avec la conjoncture, aussi ne faites confiance à personne aujourd'hui et remettez en question tout ce qu'on vous dira ou ce que vous entendrez. Mercure, votre maître est en dissonance avec la sournoise Neptune et il est très possible qu'on vous raconte des histoires. Il va falloir démêler le vrai du faux !

Cancer

Vous semblez être rempli de bons sentiments, enclins à la bienveillance et à l'envie de bien vous entendre avec tout le monde. Mais hélas, les autres ne sont pas dans le même état d'esprit et vous serez effaré par la réaction de certains face au contexte actuel. Attendez la fin de la semaine, les choses devraient se calmer à partir de dimanche ou lundi.

Lion

Vous aimeriez bien pouvoir croire en certaines promesses qui vous sont faites, surtout 3e décan, mais il vous est conseillé d'en douter. En tout cas s'il s'agit d'argent, d'un dédommagement par exemple. En outre, vous aimeriez bien changer les choses, vous sentez que c'est nécessaire, mais vous n'en avez pas la possibilité pour l'instant. En 2023...

Vierge

Non, ce n'est pas la meilleure journée de votre semaine, essayez de ne pas trop vous énerver, de rester zen, même si les autres ou la vie vous provoquent. Il y a actuellement six planètes en signes doubles, et on dirait que vous ne savez plus où donner de la tête. C'est-à-dire que vous faire une opinion basée sur des faits réels vous est difficile ces jours-ci (3e décan surtout).

Balance

Aujourd'hui encore, votre météo n'est pas très anticyclonique ! Laissez passer l'orage, il n'y a que ça à faire et les choses rentreront dans l'ordre en fin de semaine. Enfin, une partie en tout cas. De toute manière, vous n'avez pas de grosse dissonance, dont ce qui peut vous impacter est liée à la force de votre sensibilité. Il faudra peut-être la canaliser.

Scorpion

Aujourd'hui encore, vous êtes dans de bonnes dispositions, prêt à tout faire pour rester zen et ne pas vous énerver. Seulement le monde extérieur, les autres ne sont pas du tout sur la même longueur d'ondes que vous. Vous êtes dans la générosité, le désir de partager, mais vous avez affaire à un contexte ou à des personnes qui n'ont pas les mêmes valeurs de loyauté et de générosité que vous.

Sagittaire

Rien n'est simple, tout se complique, ce jeudi n'est pas votre meilleure journée, mais faites le gros dos et demain sera un autre jour. Faire des efforts oui, vous en êtes capable, vous êtes des courageux, parfois des têtes brûlées, mais là ça ne vous servira à rien, tant que Mars sera rétrograde et que Mercure et Vénus seront en dissonance avec Neptune. Tout risque d'aller de travers.

Capricorne

Vous êtes appelé à donner votre avis sur la situation actuelle, ou à penser très fort à cette situation. Elle ne vous concerne pas directement, mais elle a malgré tout un impact parce qu'elle occupe vos pensées ; et même un peu trop, selon vous. Vous avez l'impression que vous êtes envahi d'images, d'idées, et qu'il faudrait faire un tri, mais cela s'avère assez compliqué à mettre en ordre !

Verseau

Vous êtes parmi les signes pour lesquels la conjoncture est positive ! Certes, il y a des situations autour de vous qui sont un peu surprenantes, parfois anxiogènes, mais il vous appartient d'avoir confiance en vous, et en votre destinée. A la rigueur, si vous êtes de ceux qui reçoivent la visite de Saturne (né autour du 8 février, vous pourriez avoir à vous plaindre, et encore : la page est tournée.

Poissons

La Lune est toujours chez vous, mais elle ne forme que des aspects qui vous obligent à éprouver des sentiments contradictoires et qui vous font douter de vous, des autres, qui vous laissent perplexe. C'est peut-être dû au contexte général, à des décisions prises et que vous trouvez insuffisantes, ou même pas justifiées. Soyez patient, le ciel va s'éclaircir bientôt (2e décan surtout).

