L'horoscope du jeudi 17 juin 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

On se propose de vous apporter une aide, une aide dont vous avez besoin, mais vous doutez des compétences de celui ou celle qui vous fait cette proposition. Vous n'êtes pas sûr qu'il ou elle soit à la hauteur, vous craignez les problèmes, 3è décan. En revanche, 1e décan, vous êtes très sûr de vous et de vos actions/décisions en ce moment et vous avez raison : ce que vous entreprenez vous met en valeur et vous donne de l'importance. 2e décan, vous pourriez être momentanément remué sur le plan émotionnel, surtout né autour des 7 et 8 avril ; un événement familial ?

Taureau

Cela semble être essentiel pour vous, 3e décan : vous avez besoin de croire en un projet ou en quelqu'un qui vous semble être totalement en phase avec vous. Cependant, comme souvent, vous avez des doutes et rien ne peut vous rassurer. 2e décan, né autour du 8 mai, quelque chose d'agréable vous attend, une bonne nouvelle ou un rendez-vous qui vous fera plaisir. 1er décan, il se peut que vous ayez un travail à terminer rapidement ou qu'au contraire vous en démarriez un. Dans ce cas, il va falloir vous investir à fond.

Gémeaux

Vous êtes un peu étourdi de nature, non ? En tout cas, vous le serez aujourd'hui, alors faites attention à ne pas dire de bêtises, 2ème décan, quelque chose que vous regretteriez. Toutefois, Mercure étant rétrograde vous réfléchirez avant de vous exprimer. 3ème décan, attention à ne pas vous faire manipuler au boulot, ou par quelqu'un de la famille qui veut que vous preniez une décision à laquelle vous n'adhérez pas. Ne cherchez pas à lui faire plaisir, faites votre choix pour vous. 1er décan, né vers le 23, soyez conciliant dans vos échanges.

Cancer

3ème décan, écoutez bien votre intuition aujourd'hui, cela peut vous éviter un conflit avec un partenaire, affectif ou professionnel qui pousse souvent le bouchon un peu trop loin. Si vous le pouvez, remettez-le/la à sa place, ou tournez-lui le dos. 2e décan, né vers les 9, 10 juillet Vénus est " sur " votre Soleil, on vous fera du charme ou c'est vous qui chercherez à séduire quelqu'un. En tout cas, ce sera très agréable et amusant, cela vous mettra d'une humeur de rêve. 1er décan, vos besoins sont un peu tyranniques, ne demandez pas à l'autre plus qu'il ne peut vous donner.

Lion

Vous serez en quête de perfection, natif du 3ème décan. Vous en aurez besoin pour vous sentir bien dans votre peau. Tout en sachant qu'elle n'existe pas, vous la rechercherez car ce sera un puissant moteur pour la poursuite de vos objectifs. 2e décan, nous l'avons vu hier, vos amours ne sont pas au top, surtout né vers les 10, 11 août. Vous avez besoin d'amour et en même temps vous demandez trop à l'autre, justement ce qu'il/elle ne peut pas vous donner. 1er décan, né autour du 27, 27 juillet, vous vous battez pour ou contre quelqu'un ou quelque chose.

Vierge

Dans votre signe, la Lune s'oppose à Neptune, 3ème décan, ce n'est pas nouveau et vous commencez à vous lasser du côté répétitif de votre situation, probablement dans le domaine relationnel. Vous avez affaire à quelqu'un de fuyant ? 1e décan, Mars étant dans l'ombre de votre signe, votre volonté et parfois vos forces ne sont pas à la hauteur. Mais n'êtes-vous pas simplement fatigué parce qu'on vous en demande trop ? 2ème décan, né autour du 9 septembre, un souci risque de vous prendre la tête jusqu'au 23.

Balance

Bien sûr que vous êtes fatigué, c'est tout à fait normal 3e décan ! Selon vous, vous n'en faites jamais assez et votre " to do " liste s'est beaucoup trop allongée. Certes, vous avez un sérieux projet sur les bras, mais ce n'est pas une raison pour vous épuiser. 2e décan né autour du 10 octobre, il n'est pas exclu que vous ayez une bonne nouvelle ou qu'une personne habitant loin de vous vous donne de ses nouvelles. 1er décan, vous êtes toujours dans une phase d'accélération professionnelle, mais cela vous oblige à être moins investi dans un autre domaine.

Scorpion

Si on vous a fait une proposition tentante, ne réfléchissez pas 107 ans, 3e décan, et ne demandez pas trop conseil autour de vous. Une seule personne de confiance suffira à vous donner une idée plus claire des possibilités qui s'offrent à vous. 2e décan, au contraire du 3e vous devez réfléchir, il sera toujours temps de donner une réponse ou de dire ce que vous pensez après le 23, quand Mercure redeviendra directe. 1er décan, né vers le 27 octobre, vous avez toujours pensé que la vie était un combat et en tout cas, en ce moment, vous avez raison !

Sagittaire

Vous êtes persuadé d'avoir fait le bon choix 3e décan, cela date d'il y a longtemps et vous voulez continuer à y croire. Mais la vie vous démontre probablement le contraire. Pourquoi ne pas changer de voie ? Ne vous accrochez pas à ce qui ne tient plus debout. 1e décan, il y a une stratégie à adopter pour vous défendre : écoutez les conseils qu'on vous donne, et non vos idées à vous ; il y a trop d'émotions. 2e décan, si vous êtes dans le doute, si vous êtes jaloux, dites-le, ne le cachez pas, de toute façon ça se sent !

Capricorne

De la détente, voilà ce que vous propose la conjoncture si vous êtes né après le 10 janvier. Vous qui êtes si accro à votre travail, vous avez probablement envie de souffler depuis quelque temps ; d'autant plus que vous avez un autre centre d'intérêt. 2e décan, né autour des 7, 8 janvier, une proposition peut vous faire réfléchir, mais ce n'est pas encore le moment de donner votre réponse. Attendez le 23 si possible. 1e décan, il se peut que vous ayez une somme à réclamer (né autour du 25/12) : il va falloir être ferme et taper du poing sur la table.

Verseau

Une histoire d'argent vous plonge dans le doute et l'incertitude, 3e décan. Vous vous demandez s'il n'y a pas une erreur quelque part, ou alors si on ne vous a pas fait une promesse en l'air. Ne vous manifestez pas pour le moment, attendez le 23. 2e décan, il semble que vous pourrez vous vanter d'un bon résultat dans votre travail, surtout né autour des 6, 7 février. En tout cas un compliment vous fera très plaisir, vous en serez même ému. 1e décan, certains sont actuellement dans une négociation difficile à propos d'argent et vous n'avez pas le pouvoir.

Poissons

Né après le 10 mars, vous êtes un peu perdu, vous ne savez pas si vous pouvez faire confiance à un partenaire ; vous doutez de votre choix, et même de vous ! Vous ne vous faites plus confiance car il apparaît que ce n'est peut-être pas la première fois que vous ne faites pas le bon choix. 2e décan, né autour du 8 mars, quelque chose ou quelqu'un cherchera à vous faire plaisir, mais il se peut que vous ne l'entendiez pas de cette oreille et que le plaisir ne soit pas au rendez-vous. 1er décan, il faut vous battre pour défendre l'un de vos privilèges.