L'horoscope du jeudi 13 octobre 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Les deux jours qui viennent seront très agréable et parfois amusants. Vous serez bien entouré et si vous êtes du 1er décan, vous vous aurez de bons arguments pour défendre vos idées. Par ailleurs si vous êtes du 3ème décan, le Soleil et Saturne sont en bon aspect et vous pourrez constater combien vous avez évolué sur le plan professionnel : on vous confie davantage de responsabilités.

Taureau

La conjonction entre le Soleil et Vénus votre planète maîtresse est actuellement activée et il est très possible que vous ayez une sympathique rentrée d'argent. Il ne s'agit pas d'une somme récurrente mais de quelque chose que vous allez avoir suite à un petit héritage, à un dédommagement, à un service rendu, à moins que ce ne soit vous qui ayez une facture à payer.

Gémeaux

La lune va occuper votre signe aujourd'hui et demain. Aujourd'hui elle est en bon aspect avec Mercure, votre planète maîtresse, et vous ne pouvez qu'être satisfait de vos échanges. Les compliments vont pleuvoir sur ceux du 1er décan, à moins qu'ils ne se montrent très flatteurs pour obtenir quelque chose. Quant au troisième décan, il va s'investir à fond dans un travail valorisant.

Cancer

C'est plutôt votre vie intérieure qui est valorisée par la conjoncture. Vous allez pouvoir réfléchir tranquillement, en tout cas si vous parvenez à vous isoler un peu de ceux qui vous entour ; ils pourraient en effet vous solliciter sans cesse et donc vous empêcher de vous concentrer sur vos pensées. Il est important, en période Balance, de faire le point sur les perspectives qui pourraient s'offrir à vous.

Lion

Les affaires semblent reprendre pour votre signe ! Vous avez de beaux atouts dans votre manche et surtout un important pouvoir de conviction. Seule exception, les quelques natifs de la fin du 2ème décan qui doivent supporter la dissonance entre Saturne et Uranus. Nous en avons déjà parlé, elle représente les restrictions imposées, mais elle va bientôt se terminer.

Vierge

C'est avec vous-même qu'il faut vous montrer ferme aujourd'hui et pas avec les autres. Il ne faudrait pas, en effet, vous disperser parce que vous voulez absolument terminer tout ce que vous avez à faire dans un temps donné. Mais votre appréciation du temps n'est pas toujours la bonne. Vous pensez que vous n'en avez pas assez devant vous, alors que ce n'est pas le cas !

Balance

Prévoyez une très bonne journée, propice à votre communication. Le bon aspect entre la Lune et Mercure accentue votre art de la rhétorique. Parallèlement, vous aurez un rendez-vous à honorer, un contact à prendre ou une discussion avec un proche qui prendra une tournure agréable. Dans toutes vos conversations vous vous sentirez à l'aise, au même niveau que l'autre.

Scorpion

Vous aussi vous aurez des choses à dire aujourd'hui mais ce sera plus de l'ordre de la critique que du compliment. Cela dit vous aurez aussi beaucoup d'humour, mais un humour un peu sarcastique., Il fera rire ceux qui vous entourent, à l'exception de ceux qui en sont victimes... Réfléchissez bien avant de lancer vos petites piques habituelles, testez la sensibilité de l'autre.

Sagittaire

Face à vous la Lune en Gémeaux est bien reliée à Mercure. Il est possible que vous ayez une discussion intéressante à propos d'un projet que vous avez en tête, ou au sujet d'une idée créative. D'une manière ou d'une autre vous parviendrez à convaincre votre, ou vos interlocuteurs. Vous saurez les prendre par les sentiments, et même parfois en faisant vibrer leur corde sensible..

Capricorne

Le Soleil en balance termine un bon aspect avec Saturne. Vous le savez probablement, cette planète occupe de votre secteur d'argent. Il est donc possible que vous ayez pu travailler sur un protocole d'accord financier, et que vous ayez obtenu ce que vous désirez. Et si ce n'est pas encore fait, le futur bon aspect à venir entre le Soleil et Mars vous y aidera. Vous ne lâcherez pas prise.

Verseau

Vous êtes de ceux qui seront satisfaits de cette journée. Il n'est pas exclu qu'on vous fasse une proposition qui vous plaira, ou que vous-même fassiez une offre qui a de belles chances d'être acceptée (1er décan). Par ailleurs si vous êtes du 3ème décan, vous aurez de l'énergie à revendre et rien ni personne ne pourra se mettre en travers de votre route. Vous ferez preuve d'une totale détermination.

Poissons

Jupiter se rapproche de votre signe, elle est en marche rétrograde et reviendra chez vous le 29 pour stationner sur les deux derniers degrés du troisième décan. Et ce jusque qu'au 21 décembre. Donc attention à ne pas croire que vous allez pouvoir sauver le monde, ou tout du moins sauver l'un de vos proches. On ne peut aider que ceux qui le veulent bien et qui ont décidé de se laisser faire.

