L'horoscope du jeudi 11 août 2022

Bélier

Vénus est à présent chez l'ami Lion et vous voit plus sentimental et séducteur que jamais. Vous savez être démonstratif quand vous le voulez, et vous demanderez à votre chéri d'en faire autant ; vous en aurez besoin. Vous serez également attiré par la beauté, sous toutes ses formes. La beauté d'un tableau, d'un paysage, d'une personne...

Taureau

Ce qui vous plaira avec Vénus en Lion, c''est de vous retrouver dans un endroit que vous connaissez bien et qui vous rappelle d'excellents souvenirs. Des souvenirs de vacances familiales peut-être... Il est également possible qu'une personne de votre passé réapparaisse et que cela vous remue intérieurement. Mais ça ne durera pas.

Gémeaux

Ce qui est sûr, 1er décan pour l'instant, c'est qu'avec Vénus en Lion vous allez avoir envie de vous amuser, de jouer avec les coeurs, de profiter de l'été avec insouciance. Et vous avez des chances que vos souhaits se réalisent, vous serez en effet dans un contexte qui vous permettra d'être décontracté et donc totalement vous-même.

Cancer

Vénus quitte votre signe et entre en Lion, d'où elle va s'occuper du 1er décan. Vous sentez déjà depuis deux ou trois jours que vous avez envie de vous faire plaisir, et que vous avez besoin que votre chéri/e se montre plus affectueux, plus câlin. Attention car vous pourriez aussi être saisi par la fièvre acheteuse : évitez de trop dépenser.

Lion

Quelle chance ! 1er décan jusqu'au 20, Vénus est chez vous et se relie à Jupiter, la planète de tous les excès. Alors des excès d'amour, on peut supposer que vous êtes d'accord, que cela ne va pas vous faire de mal... Mais, parfois, on a la sensation d'être étouffé par trop d'amour, ne riez pas, j'en connais qui s'en plaignent !

Vierge

Vénus étant à présent dans votre 12ème secteur, vous allez pouvoir observer, analyser et critiquer la façon dont les autres aiment, ou vous aiment vous. Vous ne vous sentirez pas assez valorisé par celui/celle que vous aimez et vous aurez du mal à l'accepter. Heureusement, Vénus est rapide : 1er décan elle vous regarde jusqu'au 18.

Balance

En Lion, Vénus sera très bien placée et vous n'aurez aucun problème pour vous faire des relations qui, on ne sait jamais, pourraient évoluer vers quelque chose de plus " chaud ". Et si vous êtes déjà en couple, vous pouvez être sûr de vous rapprocher de votre chéri/e grâce à vos affinités, aux goûts que vous partagez.

Scorpion

Vénus est à présent tout en haut de votre ciel et cela peut être à rapprocher d'un sentiment de plénitude, de réussite, certains ayant atteint un but. Certes, c'est peut- être quelque chose de mineur aux yeux des autres, mais pour vous cela a un retentissement particulier. L'amour pour un parent pourrait aussi être en question.

Sagittaire

Avec Vénus en Lion, en harmonie avec Jupiter, vous pouvez être sûr d'avoir quelques délicieux moments en prévision d'ici le 18 si vous êtes du 1er décan. Il est même possible que vous viviez une petite aventure si vous êtes en voyage, ou alors que vous ayez un coup de coeur pour un joli coin, voire pour un pays que vous visitez.



Capricorne

Soit vous vivrez des amours passionnées et tourmentées pendant quelques jours (1er décan d'ici le 18) soit il sera question d'argent. Le secteur 8, où transite Vénus est à la fois un secteur sensuel, torride, mais il est aussi en charge de votre productivité, de l'argent que vous rapportez. En vacances, c'est peut-être le jeu qui vous rapportera ?

Verseau

Vénus est à présent en face de vous, 1er décan, et c'est une invitation non seulement à aimer, à tomber amoureux, mais aussi avoir une vie sociale plus active. D'ici le 18 (1er décan) vous allez certainement rencontrer beaucoup de gens, dont certains vous plairont davantage que d'autres, et vous pourriez nouer un ou des liens.

Poissons

C'est votre secteur 6 de la vie quotidienne qui est mis en avant par la présence de Vénus en Lion. Vos besoins amoureux seront comblés si on s'occupe gentiment de vous, si on répond à vos désirs, à vos besoins. Cependant, vous aurez autant de plaisir à vous couper en quatre pour ceux que vous aimez et qui apprécieront.

