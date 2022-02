L'horoscope du jeudi 10 février 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Il est possible, 2e décan, que vous ayez à changer d'avis à propos d'un investissement que vous êtes en train de faire. Il ne s'agit pas d'une baguette de pain mais de quelque chose d'assez important ! Vous avez peur de vous faire avoir, et si vous n'avez pas changé d'avis, en tout cas vous brûlez de le faire. Mais cela peut aussi concerner la manière dont vous gagnez votre vie, qui ne vous satisfait pas.

La rédaction vous recommande L'horoscope 2022 : les prévisions pour l'année du Bélier

Taureau

2ème décan, il est possible qu'on vous refuse quelque chose ces jours-ci, et vous en serez choqué car vous pensiez que c'était dans la poche. On vous a peut-être fait une proposition de boulot à laquelle vous avez cru, et on est revenu sur ce que vous pensiez être sûr. Gardez confiance, car il va y avoir très bientôt une autre proposition, peut-être dans les quinze jours qui viennent, et là vous serez content.

La rédaction vous recommande L'horoscope 2022 : les prévisions pour l'année du Taureau

Gémeaux

Toujours chez vous, la Lune s'allie à Saturne aujourd'hui, accentuant votre sens des responsabilités et vous voyant plus respectueux des valeurs qu'on vous a inculquées. Toutefois, c'est une configuration " froide ", aussi vous ne vous montrerez pas très chaleureux dans votre vie privée, avec vos proches. Quelque chose vous retiendra de montrer ce que vous ressentez, ce sera instinctif.

La rédaction vous recommande L'horoscope 2022 : les prévisions pour l'année du Gémeaux

Cancer

Une autre planète s'oppose à vous en ce moment, mais plus pour très longtemps, c'est Mercure. Elle a fait une longue boucle entre Capricorne et Verseau, et elle est sur le point de réintégrer le Verseau. Toutefois, cette semaine, elle reste conjointe à Pluton, comme fin décembre et fin janvier, une conjoncture qui vous fait douter d'un partenariat et il est important que vous fassiez un choix ces jours-ci, 3e décan.

La rédaction vous recommande L'horoscope 2022 : les prévisions pour l'année du Cancer

Lion

2ème décan, vous vous sentirez mal à l'aise avec un proche et votre réaction, normale, sera de prendre vos distances, de vous montrer plus froid, moins amical. Cela peut être quelqu'un de la famille, votre conjoint, ou alors une personne avec laquelle vous travaillez. Ce n'est peut-être pas la première fois que cela se produit. Mais il est possible aussi que ce soit l'autre qui ait pris des distances avec vous.

La rédaction vous recommande L'horoscope 2022 : les prévisions pour l'année du Lion

Vierge

Comme hier, la Lune transite le secteur de votre thème qui parle de sérieux, de responsabilités. Et ce sera d'autant plus vrai aujourd'hui que la Lune est reliée à Saturne. Ces responsabilités pourraient concerner un membre de la famille auquel vous êtes très attaché, votre mère par exemple, ou l'un de vos enfants. Mais, bien entendu, le travail étant important pour vous, la conjoncture peut le concerner.

La rédaction vous recommande L'horoscope 2022 : les prévisions pour l'année de la Vierge

Balance

Les soucis que vous avez pu connaître fin décembre et fin janvier si vous êtes du 3e décan, sont de retour et vous prennent la tête. Cela dit, c'est la dernière fois que vous aurez à réfléchir à une situation où vous voudriez prendre le pouvoir et où cela vous pose un problème. Vous pensez peut-être que c'est quelqu'un qui vous manipule pour avoir le pouvoir sur vous, mais en êtes-vous certain ?

La rédaction vous recommande L'horoscope 2022 : les prévisions pour l'année de la Balance

Scorpion

Certains choix sont très compliqués à faire, ou à accepter, selon qu'on vous les impose ou que c'est vous qui voulez les imposer (2e décan). Depuis quelques jours, la situation est tendue, nous en avons déjà parlé, mais elle va se détendre très bientôt, dès la semaine prochaine avec le bon aspect que Jupiter va vous envoyer. Vous aurez l'impression que vous avez gagné la bataille, si bataille il y a eu !

La rédaction vous recommande L'horoscope 2022 : les prévisions pour l'année du Scorpion

Sagittaire

Vous pourriez avoir l'impression de vous faire avoir dans une histoire d'argent, voire de succession pour certains. Mais est-ce que vous n'êtes pas un peu parano ? On dirait que vous ne faites confiance à personne dans cette histoire, que vous doutez des intentions de tout le monde. Cela dit, peut-être que vous avez raison et que vous avez fait trop facilement confiance aux autres dans le passé.

La rédaction vous recommande L'horoscope 2022 : les prévisions pour l'année du Sagittaire

Capricorne

Dans votre 3e décan, Mercure et Pluton sont à présent en exacte conjonction, ce qui signifie qu'elles ne vont pas tarder à se séparer (à partir de dimanche). Né après le 16 janvier, on sème le doute en vous, ou on se comporte en se montrant irrespectueux, ou manipulateur. Et comme cela s'est déjà produit, vous êtes en alerte et sentez qu'il faut réagir. Le mieux est de demander à l'autre ce qu'il/elle veut !

La rédaction vous recommande L'horoscope 2022 : les prévisions pour l'année du Capricorne

Verseau

Mercure et Pluton seront en exacte conjonction jusqu'à dimanche, puis se sépareront. D'ici là, sur le plan psychologique, la réflexion, la recherche, mais aussi le doute domineront. Concrètement, vous en voudrez à quelqu'un, à un proche peut-être, ou à une personne avec laquelle vous avez un dialogue intérieur, mais vous ne pourrez pas exprimer votre colère, la personne en question n'étant pas présente.

La rédaction vous recommande L'horoscope 2022 : les prévisions pour l'année du Verseau

Poissons

Vous serez un excellent observateur jusqu'à dimanche si vous êtes du 3e décan. Pour la dernière fois, la conjonction Mercure-Pluton s'est formée et elle aiguise votre sens de l'analyse, surtout s'il y a du scandale dans l'air ! Vous aurez un esprit critique plus développé que d'habitude, vous serez même redoutable et ne laisserez rien passer. Surtout pas les compromissions de ceux qui détiennent le pouvoir.

La rédaction vous recommande L'horoscope 2022 : les prévisions pour l'année des Poissons