L'horoscope du Gémeaux pour le mois d'octobre 2022

Que réservent les astres aux Gémeaux au mois d'octobre 2022 ? Climat général, vie quotidienne, ou encore vie amoureuse... Christine Haas vous livre ses prévisions pour les personnes nées entre le 21 mars et le 21 avril.

Climat général

La Balance, qui sera aux commandes jusqu'au 23, est un des signes les plus sympathiques et chaleureux de votre zodiaque. Vous développerez une belle confiance en vous et en votre pouvoir de séduction, votre priorité étant de plaire, autant dans le privé que dans la vie professionnelle. Vous serez parmi les plus créatifs aussi et cela vous vaudra des propositions. Mercure, qui sera également en Balance à partir du 10, vous donnera un gros coup de pouce pour " vendre " vos idées ou vos créations. En outre, vous serez flatteur avec les autres, et ils vous retourneront les compliments que vous leur ferez.

Vie quotidienne

Mars est toujours dans votre signe et peut vous donner la niaque et vous inciter à mettre toute votre énergie pour attaquer ou pour vous défendre. A moins que vous n'ayez quelque chose à démarrer, un nouveau boulot par exemple. Mais d'abord Mars est dans votre 3e décan, donc peu active sur les deux autres et ensuite elle est en dissonance avec Neptune ce qui peut produire du doute, de l'incertitude. Dans certains cas, vous ne parviendrez pas à prendre de décision, ou alors vous vous laisserez influencer par quelqu'un. Attention, on pourrait vouloir vous voler, vous escroquer...

Vie amoureuse

Jusqu'au 23, vous aurez droit à une jolie Vénus en Balance elle aussi, et qui sera plus forte que d'habitude puisqu'elle sera dans son " domicile ". Il y a gros à parier que vous serez parmi les plus séduisants, 1er décan jusqu'au 7, 2ème du 7 au 15, 3ème du 15 au 23. En outre, durant tout le mois, Vénus sera conjointe au Soleil, ce qui signifie que vous serez particulièrement rayonnant et que votre charme fera de l'effet sur ceux et celles que vous croiserez. En outre, pour ceux qui voudraient avoir un enfant, c'est la bonne période pour le mettre en route. Et si vous en avez déjà, vous en serez très fier !

En aparté

La nouvelle Lune aura lieu le 25, dans le 1er décan du Scorpion, et sera conjointe à Vénus. Le Scorpion, c'est votre secteur du travail, des activités au quotidien et il semble que vous pourriez avoir un coup de coeur passager pour un collègue si vous travaillez, ou pour quelqu'un que vous croisez dans vos activités journalières. Cela peut aussi concerner une personne qui vous soigne... Mais rien ne dit qu'il se passera quelque chose de concret. Les 7 jours de votre horoscope quotidien sont sur le 3210.

