L’horoscope du dimanche 6 novembre 2022

Bélier

Encore chez vous pour la journée, la Lune joue avec vos humeurs et elles sont moins positives qu'hier, surtout pour le 3e décan. Inutile de voir tout en noir ! Vous savez bien que d'ici quelques heures ce sera passé et que vous retrouverez votre optimisme naturel. Je vous l'accorde, le contexte général ne porte pas vraiment à se réjouir, mais essayez de séparer les choses...

Taureau

Essayez de lâcher prise, de ne pas vous laisser envahir par des pensées que vous croyez fondées. Vous avez beaucoup trop d'imagination en ce moment. Et elle n'est pas toujours très positive... surtout aujourd'hui où la Lune est en dissonance avec Pluton, ce qui crée une vision négative de la situation, la vôtre ou celle de la planète. Vous n'y voyez pas clair, laissez passer la période Scorpion.

Gémeaux

Soit vous dépensez votre énergie de façon positive, pour venir en aide à des personnes défavorisées, soit vous la dépensez pour des choses vaines et vous épuisez rapidement. La conjonction de Mars avec votre 3e décan est activée ces jours-ci et sa dissonance avec Mars peut correspondre à une forme de fuite. Soit de vos énergies, donc, soit à une fuite en avant.

Cancer

Vénus et Uranus sont en opposition exacte aujourd'hui et demain, gare au coup de foudre 2e décan, né après le 7 juillet. Mais vous pouvez aussi décider de rompre, de vous séparer de quelqu'un et ce serait un soulagement car vous avez besoin de retrouver votre liberté perdue. 3e décan, une dissonance Lune-Pluton risque de vous faire voir la situation de manière trop négative.

Lion

L'opposition qui s'est formée depuis quelques jours entre Vénus et Uranus indique que vous êtes sous tension, 2e décan, et que vous cherchez - pour certains - à reprendre votre liberté. A moins que vous ne vous sentiez rejeté par quelqu'un, ou même par la boîte qui vous emploie. En tout cas, sachez que vous allez vous sortir de cette situation par le haut...

Vierge

Vénus et Uranus sont chacune en harmonie avec vous, vous avez donc probablement un choix à faire et comme je vous le disais hier, c'est dans le domaine affectif que ça se passe. On dirait que certains pourraient s'investir mais ils reculent, alors que, peut-être, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Un conseil : laissez le temps jouer son rôle et vous saurez quoi faire.

Balance

Aujourd'hui encore, les autres dans leur ensemble ne vous laisseront pas tranquille et la seule manière de vous en protéger sera de leur mettre des barrières. Mais il faudra faire preuve de fermeté et il arrive que vous ayez peur de blesser les autres en vous affirmant. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est décider de passer un moment avec un ou une amie, ça vous détendra.

Scorpion

Contraint et forcé, vous êtes obligé de subir la dissonance entre Mars et Neptune, peut-être plus discrète Mars étant rétro, mais veillez à ne pas être trop négatif. Parmi d'autres interprétations, on peut penser que cette conjoncture, valable pour tous, ôte toute limite et peut vous inciter à faire vraiment n'importe quoi, surtout dans le domaine financier. Contrôle, contrôle !

Sagittaire

Il faut que vous soyez patient, et même stoïque, la conjoncture va évoluer. Mais pas aujourd'hui, où les influx sont de nature à jeter la confusion entre vous et les autres. Ou entre vous et votre partenaire (3e décan surtout). Toutefois, il se peut aussi qu'il y ait une embrouille avec un/e ami/e, ou que vous ayez une décision à prendre et que vous n'y arriviez pas.

Capricorne

Les dimanche ne sont plus ce qu'ils étaient, vous vous mettrez au boulot comme si on était lundi ! En fait, vous avez besoin de vous avancer, ou de rattraper un retard. Peut-être que vous êtes un peu débordé en ce moment ? Nous avons déjà parlé de la dissonance entre Mars et Neptune à laquelle vous êtes sensible a minima, mais qui peut vous surcharger au quotidien.

Verseau

Divers aspects laissent penser que vous avez des coups de pompe par moments, et que c'est parce que vous épuisez trop vite votre énergie, vous ne l'économisez pas. Or, en ce moment, la dissonance entre Mars et Neptune a pour effet, justement, de trop disperser les énergies : vous devez peut-être vous attaquer à plusieurs tâches et cela ne peut que vous fatiguer. A moins que vous ne dormiez mal.

Poissons

La dissonance entre Mars et Neptune est de nouveau activée en ce dimanche et le conflit qui occupe certains d'entre vous pourrait leur sembler interminable. C'est-à-dire que vous en venez à penser que cela ne peut pas avoir de fin, ce qui n'est évidemment pas le cas. N'anticipez pas le pire : pour une fois n'écoutez pas votre intuition, elle est trop influencée par vos peurs.

