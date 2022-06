L'horoscope du dimanche 5 décembre 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Vous aurez l'impression que le temps s'étire et vous trouverez que c'est un long dimanche, marqué par des obligations familiales qui vous casseront les pieds. Mais vous avez le pouvoir de lutter contre l'ennui : faire du sport, ou alors échanger davantage avec vos proches, être plus curieux de ce qu'ils font, comment s'est passé leur semaine, à moins que vous ne vous occupiez avec énergie de votre maison.

Taureau

La Lune en Capricorne est toujours favorable à l'évasion pour votre signe. Ce dimanche vous permettra donc de prendre le large, chacun à votre manière. Parfois c'est une lecture ou un film qui vous aideront à vous évader, et parfois ce sera une balade en forêt, ou dans les magasins de la ville ouverts le dimanche. C'est donc un bonne journée, sauf très si vous êtes né après le 15 mai : un conflit vous contrarie.

Gémeaux

Mars et Jupiter ont pu vous tracasser cette semaine, on s'est montré injuste avec vous, sur votre lieu de travail ou en famille. Ne laissez pas la rancoeur vous miner : c'est du poison. Décidez d'affronter celui ou celle qui est responsable et dites-lui votre façon de penser. Mais ne soyez pas dans l'émotion si possible, argumentez avec des faits précis que votre interlocuteur ne pourra pas réfuter. (3e décan).

Cancer

Vous trouverez que les autres, et surtout votre partenaire, sont trop distants, pas assez chaleureux. Mais est-ce que vous-même leur portez suffisamment d'intérêt, ou montrez souvent vos sentiments ? La logique veut que si on désire recevoir, il faut savoir donner. Cela dit, vous estimez peut-être que vous ne recevez pas assez ? Dites-vous que tout le monde n'a pas la même manière d'exprimer ses sentiments.

Lion

Je vous avais prévenu lundi : 3e décan vous recevez une dissonance de Mars et de Jupiter. Il est très possible qu'on ait commis une grosse injustice à votre égard. Le problème avec Jupiter c'est que la planète grossit tout, elle agit comme une loupe et si vous en voulez à quelqu'un, cela peut se transformer en orage et votre réaction sera très exagérée. Mais il est vrai que ce sont les autres qui peuvent exagérer.

Vierge

Acceptez le plaisir que vous pouvez avoir à sentir que vous plaisez, même si le contexte ne s'y prête pas et dites-vous que vous y avez droit autant que d'autres. Il arrive que vous vous sentiez coupable de tout, même d'éprouver du plaisir ! Ce dimanche, le 1er décan sera gâté, mais peut-être pas le 3e ! Mars est en dissonance avec Jupiter, qui est dans votre secteur du travail, et une injustice vous énerve.

Balance

Vous aspirerez à vous trouver au coin du feu, dans une ambiance chaleureuse avec ceux que vous aimez. Et il semble que ça pourra être le cas pour ceux du 1er décan. Même chose si vous êtes du 3e décan, né autour du 16 octobre, mais c'est probablement votre chéri/e qui vous réchauffera parfois aussi bien qu'un feu de cheminée ! En revanche, né autour du 18, l'argent peut être un souci en ce moment.

Scorpion

3e décan, chez vous, Mars est à présent pile en dissonance avec Jupiter et vous risquez de piquer une grosse colère, ou de réagir de manière excessive à une décision. Elle a peut-être été prise par quelqu'un sans votre consentement, ou alors c'est vous qui l'avez prise et vous vous apercevez que vous avez fait fausse route. En conséquence, c'est plus à vous que vous en voulez qu'à ceux qui vous entourent.

Sagittaire

Vous avez peut-être un peu trop fait la fête hier soir ? Surtout si c'était votre anniversaire. Du coup, vous vous sentez vaseux ce matin, mais ça passera vite ! De plus, 1er décan, vous aurez certainement une obligation sur le dos, comme de vous occuper de votre comptabilité ou de celle d'un proche. Certains d'entre vous trouveront que le temps passe trop lentement ; sauf 3e décan, sur des charbons ardents.

Capricorne

La Lune occupera votre 1er décan à partir de 12h32, ce qui à l'heure actuelle, en période Sagittaire, peut vous donner envie de ne voir personne, de vous isoler. Et pourtant, vous risquez de vous sentir un peu envahi et contraint à ne pas râler pour ne pas blesser vos proches ou votre partenaire. Un petit sacrifice que vous aurez vite oublié car la semaine prochaine sera chaude sur le plan amoureux (3e décan).

Verseau

1er décan, la Lune en Capricorne valorise Saturne et vous risquez de vous sentir un peu déphasé aujourd'hui. Cela dit, vous pouvez aussi avoir besoin de sommeil. Certains en manquent : peut-être qu'ils n'arrivent pas à s'endormir parce qu'ils ont mille choses en tête et que cela les tient éveillés. Mais dites-vous que cela ne va pas durer et attendez l'arrivée de Mars en Sagittaire le 12, vous aurez la pêche !

Poissons

Une bonne journée pour vous, l'amitié étant au premier plan, vous avez certainement prévu quelque chose, vous avez envie/besoin de rigoler un peu. Il est vrai que certains pourraient regarder le passé en se disant qu'ils étaient bien mieux " avant ", mais essayez de ne pas trop vous laisser aller à la nostalgie. Regardez plutôt devant vous, il va y avoir de belles opportunités fin décembre, et janvier.

