L'horoscope du dimanche 31 juillet 2022

Bélier

La dissonance entre Mercure et Saturne est toujours active, et avec la Lune en Vierge de surcroît, il faut vraiment que vous vous posiez des limites aujourd'hui. Quelles que soient vos activités, ne manifestez aucune brusquerie, vous pourriez vous faire mal, ou vous montrer blessant avec quelqu'un de votre entourage.

Taureau

La conjoncture est toujours compliquée et peu agréable pour certains d'entre vous. Mais fort heureusement, votre planète maîtresse Vénus est en harmonie avec Uranus. Cela signifie que quelque chose va changer, qu'il va y avoir une amélioration et que vous allez de nouveau ressentir du bien-être, de la détente.

Gémeaux

Évitez les plaisanteries, les petites blagues innocentes mais qui sont parfois un peu blessantes pour les plus sensibles de vos proches. Mercure est encore opposée à Saturne et vous n'aurez finalement aucune satisfaction à faire ces plaisanteries. Il se peut même que vous vous sentiez un peu idiot parce que c'était déplacé de votre part.

Cancer

Vous échappez aux dissonances grâce à une jolie harmonie entre Vénus, qui est chez vous, et Uranus. C'est donc côté coeur qu'il peut y avoir du nouveau, certains pourraient même craquer sur quelqu'un qui n'est pas leur genre ou qui n'est pas libre. Dites-vous que l'important, c'est de ressentir quelque chose qui vous emballe.



Lion

Mercure s'oppose toujours à Saturne, alors ne recherchez pas la vitesse quoi que vous fassiez ! En effet, cette conjoncture vous dit de prendre votre temps et de ne pas vous énerver en dépit des (petits) obstacles que vous pourriez rencontrer. De plus, avec la Lune en Vierge aujourd'hui, il semble que la prudence s'impose.

Vierge

La Lune étant chez vous aujourd'hui, elle accentue votre nervosité habituelle. Aussi attention à ne pas être maladroit, on ne sait jamais. En effet, Mercure est toujours en dissonance avec Saturne et si vous n'êtes pas totalement concentré, vous pourriez en effet faire quelque bêtise que vous vous reprocheriez forcément.

Balance

Mercure et Mars, en rapport avec Uranus sont les planètes du jour. Surtout Mercure, car elle est en dissonance avec Mars/Uranus et avec Saturne. Alors, il vous est vraiment conseillé de ne pas parler trop vite, ou de ne pas vouloir faire de la vitesse au volant. Si vous dépassez les limites, on sera très désagréable avec vous.

Scorpion

Il y a des aspects compliqués, les mêmes qu'hier, mais heureusement Vénus est en harmonie avec Uranus. Alors, tout n'ira pas de travers comme vous le craignez. Vous êtes parfois du genre pessimiste, cela vous évite le pire, c'est-à-dire une déception. Et aujourd'hui, vous aurez droit à un petit plaisir, on sera généreux avec vous.

Sagittaire

Votre sens du devoir et des responsabilités est votre priorité aujourd'hui, c'est vous qui détenez les clé du bien-être de votre entourage. Plus vous tiendrez vos engagements, plus on vous respectera. Et, Vénus étant en harmonie avec Uranus, vous pourriez avoir des preuves tangibles de l'amour et surtout du désir qu'on a pour vous.

Capricorne

Mercure et Saturne étant toujours fâchées, vous jouerez la prudence et surtout le détachement. Et vous aurez bien raison car rien ne sert de vous énerver pour des situations sur lesquelles vous n'avez pas de contrôle. On sait que vous aimez bien avoir la maîtrise, mais il est aussi très agréable parfois de lâcher prise.

Verseau

Vous n'êtes pas encore sorti des dissonances, mais il faut parfois rester philosophe et c'est ce à quoi la Lune vous invite aujourd'hui. Ne vous impatientez pas, ne vous énervez pas si tout ne se passe pas comme prévu ou si la dissonance entre Mercure et Saturne vous demande de prendre votre temps alors que vous êtes pressé !

Poissons

Face à vous, la Lune sera en harmonie avec Mars-Uranus, Vénus aussi, il est donc possible que les situations agaçantes de ces derniers jours se calment rapidement. En outre, le Soleil est en exacte harmonie avec Jupiter, ce qui est souvent très signifiant d'une détente, d'un bien-être auquel vous aspiriez depuis longtemps.

