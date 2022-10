L'horoscope du dimanche 30 octobre 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Jupiter quitte provisoirement votre signe, un soulagement pour certains natifs du 1er décan, qui ont dû avoir une idée de ce qu'est la phobie administrative ! Toutefois, pour d'autres, cela a été l'occasion de se faire remarquer, de réussir, de briller dans vos activités habituelles ou dans le sport, la compétition. Quoi qu'il en soit, Jupiter reviendra chez vous du 20 décembre au 16 mai 2023.

Taureau

Le retour de Jupiter en Poissons est bénéfique pour vous, comme en avril dernier vous allez pouvoir tirer des plans sur la comète, notamment 3e décan. Veillez tout de même à garder les pieds sur terre car vous aurez envie de ne pas avoir de limites dans votre volonté de poursuivre un projet, une idée, ou même une cause que vous défendez bec et ongle.

Gémeaux

Né en fin du signe, après le 16 juin, le retour de Jupiter en Poissons est une bonne chose si vous avez un objectif en vue ; on vous aidera à l'atteindre après le 24/11. Cependant, la conjoncture peut aussi s'interpréter de manière moins positive et certains auront affaire, comme en avril, à leur supérieur ou à la direction : une histoire d'injustice qui revient...

Cancer

Le retour de Jupiter en Poissons est une bonne nouvelle pour le 3e décan, jusqu'au 20 décembre, ce sera une période de profit matériel ou spirituel, selon votre thème. Vous pouvez recevoir de l'argent attendu depuis plusieurs mois, une promotion, une mutation, ou alors vous pouvez aussi faire un beau voyage qui était peut-être prévu de longue date.

Lion

Il sera question d'argent avec le retour de Jupiter en Poissons, d'un somme provenant d'une vente ou d'un héritage. Mais il va falloir être encore un peu patient. En effet, Jupiter est rétrograde et ne sera vraiment active que fin novembre. Et vous aurez alors une fenêtre d'un mois pour récupérer ce qu'on vous doit. Mais attention, c'est peut-être vous qui devez de l'argent...

Vierge

Jupiter se retrouve de nouveau face à vous, 3e décan, et si vous avez un litige à régler, l'occasion s'en présentera d'ici la fin novembre ou fin décembre, selon votre thème. Cela concerne surtout le 3e décan, et encore pas tous ses membres. Mais Jupiter rayonne beaucoup, aussi vous pouvez tous en avoir des échos. Association, mariage, accord-désaccord, ainsi que divorce dans certains cas.

Balance

Le 1er décan sera soulagé de ne plus recevoir l'opposition de Jupiter, mais elle reviendra le 20/12 aux positions qu'elle occupait depuis mai et un litige se réglera. Pour certains, il se peut que vous ayez déjà fait ce qu'il faut, mais une autre situation pourrait se présenter fin décembre et elle sera en lien avec ce qu'il s'est passé entre mai et juillet.

Scorpion

Le retour de Jupiter en Poissons favorise le 3e décan, surtout à partir du 24 novembre ; quelque chose ou quelqu'un va beaucoup vous plaire et vous en profiterez à fond. Le plaisir est au rendez-vous de cette période qui durera à peu près un mois (Jupiter retourne en Bélier le 20 décembre). En Poissons, elle ne sera pas loin de Neptune, il peut y avoir un événement international (le foot ?).

Sagittaire

Certains risquent de retrouver, pendant quelque temps, un problème administratif ou concernant la maison, la famille, qui s'était manifesté en avril-mai et qui va durer jusqu'au 20 décembre. Vous parviendrez à régler la question quand Jupiter reprendra une marche directe, le 24 novembre. Mais ça va vous prendre la tête et vous mettre en colère pendant quelque temps.

Capricorne

Pour votre bon plaisir, le retour de Jupiter en Poissons vous offre une période très fournie en relations avec vos proches et également en informations qui vous passionneront. En particulier quand Jupiter reprendra une marche directe le 24 novembre. Quelque chose de l'actualité (le foot ?) vous passionnera. Il y aura malgré tout un peu de colère dans l'air une partie du mois prochain.

Verseau

Pas sûr que cela vous concerne tous, mais on ne sait jamais : la planète d'expansion, Jupiter, réintègre aujourd'hui et jusqu'au 20 décembre, votre secteur d'argent. Soit vous allez en gagner plus (Jupiter amplifie tout), soit vous allez en dépenser plus, soit encore vous devrez prouver à l'administration que vous avez bien déclaré telle ou telle somme.

Poissons

Jupiter est de retour dans votre 3e décan, et il se peut qu'elle vous porte chance, que vous viviez des moments épanouissants, ou qui font que vous vous sentirez important. La seule difficulté que vous risquez d'avoir, c'est si vous n'êtes pas en règle avec la loi, si vous avez oublié de payer une facture ou une taxe quelconque. Vous aurez un rappel à l'ordre.

