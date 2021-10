L'horoscope du dimanche 24 octobre 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Mercure et Vénus sont en phase, de plus elles vous relient à ceux que vous aimez, votre partenaire en particulier. Dites-lui des mots d'amour aujourd'hui, il/elle en a besoin. Et quoi que vous en pensiez, vous avez également besoin d'exprimer vos sentiments, de partager vos émotions. Maintenant, il est aussi possible que ce soit quelqu'un qui vous fasse une déclaration d'amour ou d'amitié, surtout 2e décan.

Taureau

La force de l'association Mercure/Vénus est à son maximum, profitez-en pour être aux petits soins avec ceux que vous aimez. Peut-être qu'ils seront reconnaissants ? Ce n'est pas toujours le cas (2e décan en ce moment), la présence d'Uranus dans votre décan vous met sous les yeux que tout le monde n'est pas beau et gentil. Mais vous rêvez à un monde idéal, c'est pourquoi vous serez aussi attentif aujourd'hui.

Gémeaux

Jolie conjoncture, la Lune occupe votre 2e décan, qui est bien relié à Mercure/ Vénus. Vous vous sentirez peut-être amoureux, mais avant tout c'est la vie que vous aimerez ! Le plaisir est au rendez-vous de ce dimanche pour votre 2e décan et cela va continuer jusqu'en fin de semaine prochaine. Mais je ne connais pas votre ascendant et s'il n'est pas en phase, les effets de la conjoncture seront minorés.

Cancer

Vous aimer, ne pas vous dénigrer et ne pas laisser les autres le faire, sera primordial aujourd'hui, 2e décan. Mais ne devons-nous pas tous apprendre à nous aimer ? Vous ne vous différenciez pas des autres sur ce point, mais il arrive que vous n'ayez pas une très bonne estime de vous-même, notamment quand vous vivez aux côtés de personne qui ont de fortes personnalités et vous font vous sentir inférieur à eux.

Lion

Beaucoup du 2e décan sont passés par des moments difficiles ces derniers mois, mais la conjoncture est comme une oasis de paix et ça va durer quelques jours. Vous en avez besoin, même si Uranus (la fautive) est rétrograde et donc moins active. Elle vous invite, en fait, à réfléchir, elle vous laisse le temps de trouver un plan B ou une porte de secours à ce qui vous a été imposé par ce moment que vous traversez.

Vierge

Vous serez plutôt positif, dans la mesure où vous vous sentirez en sécurité matérielle et affective. Le 2e décan étant le mieux placé dans la course au bien-être. Au fil des mois, depuis le printemps, vous avez pris de plus en plus de libertés et c'est loin d'être terminé. Ce que vous allez ressentir aujourd'hui est le résultat des portes que vous avez ouvertes dernièrement. Vous pouvez être fier de vous.

Balance

Très bonne ambiance chez les Balance, surtout ceux du 2e décan, qui ont le coeur sur la main. Mais ça va mieux aussi pour le 3e, la dissonance de Pluton s'éloigne. Elle n'a peut-être pas pris assez de champ, mais de toute façon elle est terminée et les angoisses qu'elle a pu créer, et qui sont d'anciennes angoisses qui remontent régulièrement à la surface, pourront être gérées plus facilement (né vers le 17/10).

Scorpion

Mercure est en vedette aujourd'hui, elle est conjointe à Vénus pour quelque temps et elle nous révèle que vous avez des sentiments que vous cachez soigneusement. Êtes-vous amoureux de quelqu'un en secret, 2e décan ? Déjà que vous avez généralement du mal à exprimer vos sentiments, on dirait que vous êtes encore plus réservé que d'habitude. Vous serez comme " libéré " en fin de semaine prochaine

Sagittaire

Mercure et Vénus dominent, des bonnes planètes bien alignées avec vous et qui vous disent d'accepter les invitations de toute sorte, vous avez besoin de socialiser. Vous êtes sociable de nature, c'est vrai pour tous les membres du signe, sauf ascendant Capricorne... Il se pourrait même que, sous cette conjoncture, vous vous fassiez de nouveaux " amis " : des relations sympas dans un premier temps.

Capricorne

Pour vous, la conjoncture de ce dimanche se situe dans un secteur de devoir, de responsabilité et il semble que vous pourriez avoir un groupe de jeunes en charge. Vous ne devriez pas avoir à faire de l'autorité, mais plutôt du charme et montrer les côtés les plus " gentils " et accueillants de votre personnalité. Des amis de vos enfants pour un anniversaire ? Des ados en difficulté dont vous vous occupez ?

Verseau

Mercure et Vénus sont parfaitement alignées avec votre 2e décan et vont le rester jusqu'en fin de semaine. Vous allez rencontrer des personnes importantes, et à plus d'un titre. Soit elles seront importantes pour vous, pour le développement de vos projets, de vos affaires, soit elles auront une importance par elles-mêmes parce qu'elles ont du pouvoir ou, pour certains, une renommée dans ce qu'elles font.

Poissons

Exprimer vos sentiments est indispensable, comment voulez-vous qu'on vous dise qu'on vous aime si vous, de votre côté, vous semblez totalement indifférent ? Il ne s'agit pas d'être un livre ouvert pour tout le monde, mais d'envoyer des signaux à celui ou celle que vous aimez : un sourire, un clin d'oeil complice, quelque chose que vous et lui/elle serez les seuls à capter et à comprendre. Sortez de votre réserve !