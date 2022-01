L'horoscope du dimanche 23 janvier 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Il y a de la réunion dans l'air. Soit vous serez content de retrouver de vieux amis, soit il s'agira simplement d'une réunion familiale sans aucune bataille à mener. Vous vous sentirez bien en compagnie de ceux qui vous entoureront. Avec une interrogation pour ceux nés fin mars et début avril : vous vous posez des questions sur vos amours passées ou présentes, et dans ce cas, sur l'évolution d'une relation actuelle.

Taureau

Vous ne vous sentirez bien que si vous êtes rassuré sur les sentiments de celui ou celle qui occupe vos pensées. Mais, en ce moment, vous n'êtes sûr de rien, notamment né en avril. En revanche, suivant votre thème natal, il se peut que ceux nés autour du 1er mai aient le goût de l'aventure, ou un besoin de liberté, et qu'ils fassent en ce moment une expérience inédite dans le domaine amical/amoureux.

Gémeaux

Essayez de ne penser à rien d'autre qu'au plaisir d'être avec ceux que vous aimez. Cela vous aidera à oublier les tracasseries imposées par ceux qui vous cherchent des poux. Cela peut autant être l'administration, que l'un/e de vos ex. qui ne vous laisse pas tranquille. Cela dit, en restant positif (si votre thème le permet), il est possible aussi que vous grimpiez un échelon, que vous ayez une promotion.

Cancer

Vos bonnes étoiles sont sous le signe de la famille, elle est votre essentiel ; la vôtre ou une famille d'adoption. Même pour travailler vous avez besoin de vous sentir en famille. C'est le côté protecteur qui vous est indispensable et d'ailleurs vous-même êtes toujours très protecteur avec vos proches, par affection, mais aussi par inquiétude ! Un petit couac avec le/la partenaire pour ceux nés début juillet ?

Lion

Du mouvement aujourd'hui, ainsi que des discussions animées où chacun restera fixé sur ses idées et où, donc, il n'y aura pas de vrai échange. Surtout 1er décan. Avec Mercure (qui gère les échanges) en Verseau, il y a une forme de rigidité, autant chez vous que chez l'autre. Toutefois, pour certains il se peut qu'un déplacement ou une visite soient reportés ou annulés au dernier moment.

Vierge

En bonne forme les Vierge, surtout que Mars entame un bon aspect dont je vous parlerai demain. Certes, si vous êtes du 1er décan vous êtes préoccupé par un litige. Je vous rappelle que Jupiter s'oppose à vous, mais vous savez ce dont il s'agit puisque nous en avons parlé hier. C'est un aspect rapide (jusqu'au 12 février). Par ailleurs, privilégiez votre confort aujourd'hui, ne faites que ce dont vous avez envie.

Balance

Chez vous jusqu'à mardi, la Lune vous envoie un reflet flatteur de vous-même, sauf que votre tendance à hésiter est accentuée, au grand dam de vos proches. Choisir sera compliqué, car cela veut dire qu'il faut abandonner un des termes du choix, or l'abandon est un sentiment que vous détestez (mais qui aime être abandonné ?). Cela dit, c'est tellement ancré en vous que cela se porte sur... tout !

Scorpion

Le côté contemplatif de votre personnalité est accentué, vous aurez besoin de voir de belles choses, et qu'il soit question de nature ou de culture ça vous fera du bien. Toutefois, certains d'entre vous auront surtout envie de rester sous la couette ou de passer l'après-midi dans le canapé à regarder la télé. De toute manière, une journée de repos (ou d'amour, 1er décan), c'est ce dont vous avez besoin.

Sagittaire

Vous avez suffisamment de relations et même d'amis pour vous demander avec qui vous allez passer la journée, hésiter, pour finalement vous laisser inviter. Et vos amis seront certainement très contents de votre présence, car vous avez sur votre bande de copains un pouvoir particulier, celui de les amuser et de les charmer. Il en est même qui vous envient secrètement votre aisance avec autrui.

Capricorne

Ça ne sera pas du repos aujourd'hui ! Vous vous sentirez obligé de vous occuper de quelqu'un dont vous vous sentez responsable, et de lui consacrer du temps. Il n'y a pas de cas où vous zapperez cette séquence de votre journée, parce que vous estimez que c'est votre devoir. Attention, pour certains, à ne pas être trop moralisateur avec vos proches ou vos enfants. On vous ferait la tête après…

Verseau

Vous vous sentirez en phase avec le monde qui vous entoure, avec vous-même aussi, même si vous êtes du 2e décan et que Saturne peint votre vie en gris. Elle va bientôt être activée par le passage du Soleil dans votre 2e décan et vous aurez alors un passager manque de confiance, d'énergie, serez moins entouré, un peu isolé. Saturne donne toujours ce sentiment que, quelque part, quelqu'un vous manque.

Poissons

Souvent, avec la Lune en Balance comme aujourd'hui, vous pensez à tout ce qui ne va pas et ne voyez que le côté négatif des situations, tout en doutant de vous. Mais vous avez une bonne ressource pour lutter contre vous-même : le contrôle. Le contrôle de vos pensées, de votre imaginaire. Vous pouvez aussi les faire dévier en vous obligeant à remplacer les images désagréables par des images agréables.

