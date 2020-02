L'horoscope du dimanche 23 février 2020

publié le 23/02/2020 à 05:30

Bélier

Un dimanche sous la couette ? En tout cas vous aurez envie de paresser, nouvelle Lune ou pas. Ce n'est pas dans vos habitudes, mais il faut que vous rechargiez vos batteries. Surtout 1e décan : vous recevez Mars au zénith de votre zodiaque, je vous l'ai déjà dit, et vous avez probablement une contrariété, trop de boulot, et dans ces cas-là vous épuisez votre énergie, soit pour travailler plus, soit pour vous débarrasser de votre contrariété.

Taureau

Une très jolie nouvelle Lune pour vous, elle vous donne le sentiment d'avoir la forme, d'être comme un sou neuf si vous êtes né en avril. C'est le résultat d'un long processus. Un processus qui vous a incité à changer, à vous renouveler, ce qui est toujours une épreuve pour le Taureau. Certains ont pu avoir un problème de santé qui a duré et ils en sont à présent sortis. Notamment ceux qui sont nés entre le 19 et le 24 avril.

Gémeaux

La lunaison éclaire le zénith de votre ciel et met fortement l'accent sur votre 1er décan et ses démêlés financiers. Il peut être question d'un héritage, ou d'une dette à rembourser. Vos ambitions professionnelles pourraient aussi être au premier plan, certains ayant décidé de mettre la gomme pour progresser dans leur job. Toutefois, il faut y réfléchir mais ne pas agir avant le 10 mars car Mercure est toujours rétrograde et ne facilite rien.

Cancer

Même Mars, qui s'oppose à vous 1er décan, semble désarmée par cette nouvelle Lune qui fait pétiller vos chances et votre capacité à être opportuniste, à saisir les occasions. Par ailleurs, si on vous a refusé quelque chose, ou si vous êtes en conflit avec quelqu'un, si on vous " cherche ", les prochains jours pourraient vous voir régler le problème assez rapidement, surtout si vous êtes né avant le 26 juin. Né après, c'est encore un peu contrariant.

Lion

La nouvelle Lune s'intéresse à ceux nés en juillet, ils pourraient être en pleine mutation. De fortes énergies vous animent, celles qui visent à transformer le négatif en positif. En fait, la lunaison occupe un secteur " alchimique " de votre thème qui est donc celui des transformations mais c'est aussi un secteur très psychologique et qui vous invite à analyser votre situation et surtout ses ressorts cachés, afin de mieux la maîtriser et la contrôler.

Vierge

C'est face à vous que ça se passe, la nouvelle Lune donne de l'importance au secteur relationnel de votre vie 1er décan, avec la chance de faire des rencontres intéressantes. Pas obligatoirement des rencontres amoureuses, mais des rencontres qui peuvent faire évoluer votre vie professionnelle. Ce n'est pas forcément que vous avez un projet, c'est plutôt un but à atteindre, objectif que vous vous êtes fixé et que vous ne pouvez pas atteindre seul.

Balance

Pour vous, c'est une lunaison studieuse, qui vous dit que si vous vous investissez à fond dans votre boulot, ça payera d'une manière ou d'une autre. 1er décan notamment. Alors c'est vrai que vous avez un aspect dynamique de Mars, et que vous pouvez être gêné par quelqu'un qui vous pousse à aller trop vite ou qui est carrément en rivalité avec vous. A moins qu'il ne s'agisse d'une contrariété personnelle... De toute façon, ce sera dépassé en trois ou quatre jours.

Scorpion

Votre capacité à aimer d'un amour total et exclusif, mais aussi votre créativité et votre esprit d'entreprise, toute cela est mis en exergue par la nouvelle Lune, 1er décan. Vous avez plusieurs atouts dans votre poche pour lutter contre l'opposition d'Uranus qui met de l'instabilité dans votre vie... Toutefois, comme l'aspect dure depuis longtemps, il est en fin de course et vous avez probablement déjà vécu les changements qui vous étaient demandés, voire imposés.

Sagittaire

Votre sensibilité et votre imagination risquent d'être un peu irrationnelles, natif de novembre. Non, tout le monde ne veut pas vous prendre ce qui vous appartient. C'est la nouvelle Lune des Poissons qui est en cause, elle accentue une vulnérabilité que vous vous faites fort de cacher aux autres en permanence. Sauf qu'il y a des moments, des situations où elle apparaît et cela vous déstabilise. Mais pas pour très longtemps !

Capricorne

La nouvelle Lune est vraiment très positive pour les natifs de décembre, il y a du nouveau et du nouveau qui va vous libérer d'une situation qui était légèrement pesante. Peut-être que vous ne la viviez pas comme telle, mais c'est quand elle aura disparu que vous vous rendrez compte qu'elle vous encombrait. D'ailleurs, les choses se sont probablement déjà décoincées dans le courant de la semaine si vous êtes du début du signe (né avant le 27 décembre.

Verseau

Né en janvier, la conjoncture place vos gains au premier plan ; ils devraient être plus importants avec cette nouvelle Lune, mais vous pourriez aussi faire une acquisition. Les deux sont possibles et si vous achetez quelque chose, attention à ne pas dépasser votre budget parce que la nouvelle Lune est en Poissons et que ce signe ne connaît pas les limites. Par ailleurs, né autour des 7, 8 février, il y a ou il y a eu d'importants rendez-vous cette semaine, sans réel résultat pour le moment.

Poissons

Bien sûr vous êtes les hôtes de la nouvelle Lune. Elle met l'accent sur le 1er décan et les nouveautés développées depuis deux ans. Elles agrémenteront le reste de votre vie. Que ce soit parce que vous avez découvert un ou plusieurs nouveaux centres d'intérêt ou parce que vous avez développé une nouvelle branche de votre activité ; en tout cas votre vie en est améliorée et même parfois enrichie. Et vous êtes encore dans cette dynamique.