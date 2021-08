L'horoscope du dimanche 22 août 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

L'important pour votre signe, c'est d'avoir toujours des armes à votre disposition pour attaquer ou pour vous défendre. En ce moment, cher Bélier, il ne faut pas utiliser la force et quoi que vous désiriez faire ou décider, il doit y avoir un moment de réflexion avant. Même si vous êtes très impatient, retenez-vous, cela vous permettra d'y voir plus clair. 1er décan, vous avez décidé de ne pas faire la guerre, Vénus vous demandant d'être conciliant.

Taureau

3e décan, la pleine Lune s'oppose à Jupiter et il semble que vous avez une décision à prendre concernant la direction à donner à votre vie professionnelle. Il y a peut-être eu un incident au cours du printemps et vous craignez qu'il ne se répète. Et si vous demandiez conseil à quelqu'un de spécialisé ? Vous avez le choix maintenant avec Internet. Et si vous n'êtes pas connecté, pourquoi ne pas voir avec la mairie ?

Gémeaux

Cette pleine Lune, qui s'accompagne de l'entrée du Soleil en Vierge (dont nous parlerons demain) touche à la fois le 3e décan et le 1er. Vous êtes sous l'emprise positive de Jupiter si vous êtes né après le 12 juin, et contrarié par une dissonance de cette même planète si vous êtes du 1er décan ! Au positif, vous développerez de belles opportunités, grimperez un échelon, et au négatif une question administrative sera au 1er plan.

Cancer

Sensible comme toujours aux mouvements de notre satellite, la Lune, vous aurez maille à partir avec la pleine Lune si vous êtes du 3e décan, et surtout des derniers jours de votre signe ; vous avez un choix à faire et il vous complique la vie ces jours-ci. C'est probablement lié à un achat ou à une vente, avec une tonne de papiers à remplir et de notaires ou autres avocats à payer ! 1er décan, des chances peuvent vous être offertes.

Lion

C'est la fin de votre suprématie sur le zodiaque, mais certains natifs du 3e décan fêtent encore leur anniversaire sous cette pleine Lune (nés aujourd'hui et parfois demain, cela dépend des années). La Lune et Jupiter s'opposent à vous, une question concernant la maison et un éventuel déménagement ou achat immobilier vous prenant la tête. Cela dit, vous avez jusqu'à la fin de l'année pour vous décider.

Vierge

Bon anniversaire ! Vous le fêtez sous une pleine Lune ambiguë puisqu'elle est à cheval entre le Lion et votre signe. Elle met l'accent, si vous êtes né ces jours-ci, sur un conflit qui a eu lieu en mai et qui n'est pas terminé. Il concerne une association, un contrat, peut-être votre mariage. Tout cela étant à faire ou à défaire selon votre thème personnel. 2e décan, le Soleil s'opposera du 2 au 12 septembre, avec de bons aspects pour vous.

Balance

La pleine Lune oppose votre ego, votre individualité, au groupe social, ceux avec qui vous travaillez ou vos amis. C'est une question entre vous et les autres, 1er décan : à l'avenir, devez-vous faire cavalier seul sur un projet, vous imposer, ou laisser vos équipiers prendre les décisions sans que vous ayez votre mot à dire. Il va falloir trancher ! 2e décan, il y a peut-être une décision dans l'air, en rapport avec la question sanitaire.

Scorpion

Le questionnement, la réflexion qui accompagne généralement la pleine Lune vous mettent face à un dilemme et vous voient tiraillé entre vos obligations familiales et vos obligations professionnelles. On vous pousse dans un sens et vous, vous avez envie d'autre chose. Mais, 1er décan, votre sens du devoir est très fort en ce moment et vous choisirez la voie de la raison. 3e décan, la force de votre intuition est en train de grandir.

Sagittaire

Les secteurs éclairés par la pleine Lune parlent d'un litige que vous avez eu en avril/mai, 1er décan, et qui est en sommeil ces temps-ci. Il va perdurer pendant quelques mois et reviendra en décembre pour que vous y mettiez fin. Mais vous allez y penser aujourd'hui, peut-être parce que vous en discuterez avec quelqu'un. 2e décan, si Mercure et Mars s'éloignent, il n'en demeure pas moins que c'est encore orageux.

Capricorne

En relation avec votre 1er décan, la pleine Lune semble vous être favorable, surtout si vous faites partie des Capricorne qui cherchent à enrichir leur savoir. Une lecture, un documentaire sur un pays ou sur une religion, un site historique à visiter, vous aurez de quoi penser et surtout vous aurez à faire le tri entre les nombreuses informations que vous aurez récoltées. 2e décan, vous continuez à avoir des échanges passionnants.

Verseau

Né en fin de signe, la pleine Lune vous regarde de près étant donné que la Lune est chez vous. Les réflexions qui vont en découler concerneront votre travail et comment vous allez le gérer ces prochains mois ; il va aussi y avoir des émotions fortes, avec une propositions très inattendue d'ici la fin de cette année (à partir d'octobre a priori). 2e décan, surveillez une tendance à tout critiquer et à créer une ambiance tendue.

Poissons

La pleine Lune d'aujourd'hui vous plonge dans un abîme de réflexion, natif du 3e décan. Certains doivent en effet faire face à un problème qui date d'avril et qui a probablement créé pas mal de tracasseries, que vous partagiez avec d'autres. Il est possible qu'elles soient revenues et que vous soyez obligé de subir, d'attendre que ça passe.. 2e décan, né après le 4/3, il y a encore de la rumba dans l'air avec un partenaire.