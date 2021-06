L'horoscope du dimanche 20 juin 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

D'habitude, vous n'aimez pas trop la période Cancer parce que vous avez l'impression de régresser. Il est vrai que vous êtes plus susceptible que d'habitude. En outre, vous avez l'impression que les autres ne vous traitent pas en adulte responsable ! 2e décan, à partir de mercredi, le domaine des échanges verbaux et commerciaux sera mieux aspecté, les affaires marcheront bien ! 3e décan, quelqu'un issu de votre passé a encore le pouvoir de vous faire souffrir. Dans l'idéal, il faudrait mettre un point final à cette histoire.

Taureau

Né avant le 26 avril, vous allez pouvoir vous expliquer avec un proche avec qui il y a eu un quiproquo il y a quelque temps. Ça ira de mieux en mieux entre vous, la période Cancer vous permettant toujours d'éclaircir les situations sans qu'il y ait conflit. 2ème décan, la semaine sera axée sur une difficulté liée à l'argent ou même à l'achat d'un bien. Certains attendent peut-être la réponse suite à une demande de crédit : ce sera à partir de mercredi. 3e décan, vous semblez profondément attaché à quelqu'un, mais il ne faudrait pas que ce soit une dépendance.

Gémeaux

Le Cancer donne la priorité à vos gains et acquisitions, 1er décan jusqu'au 2 juillet. Si vous voulez effectuer un important achat, c'est maintenant ou jamais ! Il peut en effet être important étant donné que Jupiter, qui amplifie tout, est de la partie. 2e décan, Mercure qui est chez vous repart en marche directe mercredi. Quelque chose va se décoincer et cela facilitera vos échanges de toute nature. 3e décan, ne désirant pas vous engager, vous contrôlerez vos sentiments, au risque de paraître totalement indifférent alors que vous ne l'êtes peut-être pas.

Cancer

Bon anniversaire et si vous êtes né ces jours-ci, il devrait être vraiment bon étant donné que la planète de chance, Jupiter, vous envoie de très bonnes ondes. Leur force dépend de votre thème natal, mais vous pourriez avoir un beau succès. 2e décan, Mercure ne bouge pas de la semaine, entre autres interprétations vous pouvez avoir, vous ou un proche, un petit souci de santé. 3e décan, Vénus vous regarde si vous êtes né vers les 14, 15 et plus séduisant que vous il n'y aura pas, surtout que la Lune est aussi en phase avec vous !

Lion

Le Soleil se présente à l'orée de votre 12e secteur, il est peut-être temps de freiner un peu, 1er décan avec Mars chez vous, vous n'avez pas chômé ces derniers jours. Et vous recevez ses influx encore toute la semaine, évitez un excès d'impulsivité. 2e décan, Mercure sera toute la semaine en phase avec vous (né autour du 9/8), surtout à partir de mercredi. L'un de vos projets va pouvoir se concrétiser cette semaine ou la semaine prochaine. 3e décan, ne vous isolez pas trop des autres, même si vous avez beaucoup à faire et peu de temps pour vos proches.

Vierge

Ce sont vos projets, vos espoirs, votre évolution en général qui seront en vedette avec le Soleil en Cancer. En outre, l'une de vos relations vous sera très utile, peut-être pour lutter contre une injustice, ou pour régler un problème administratif. 2e décan, né vers le 9 septembre, Mercure reprend une marche directe mercredi, vous allez enfin pouvoir obtenir un rendez-vous, ou quelque chose que vous attendiez. 3ème décan, une agréable semaine grâce aux bons influx de Vénus, et aussi parce que vous serez moins dans le contrôle.

Balance

Le Cancer est au zénith de votre ciel et accentue votre sens des responsabilités ainsi que votre tendance à juger les autres. Ne soyez pas trop sévère avec eux ! Vous aurez tendance à ne voir que leur côté infantile et à les trouver irresponsables. 2e décan, si vous attendez que la communication marche mieux, autant entre vous et les autres qu'avec certains objets défaillants, cela se passera mieux à partir de mercredi. 3e décan, Vénus aussi est au zénith et peut vous voir légèrement angoissé, soit par la solitude, soit par l'attitude de votre partenaire.

Scorpion

C'est une des meilleures configurations pour votre signe qui se met en place, vous aurez le sentiment d'avoir plus de pouvoir et d'être davantage respecté, 1er décan. Jusqu'au 2 juillet, sachez saisir les opportunités qui vont se présenter ou sont déjà là. 2e décan, vous aurez aussi une occasion à saisir après le 2, mais avec les dissonances de Saturne et Uranus, il n'est pas sûr qu'elles vous conviennent. 3e décan, tout baigne cette semaine, vous aurez le cœur plus léger et vous exprimerez plus intensément vos sentiments parce que vous serez en confiance.

Sagittaire

Avec le Cancer aux commandes, vous aurez pas mal de hauts et de bas dans la mesure où vous capterez les humeurs des autres et qu'elles influeront sur vous. Ce n'est pas souvent que cela vous arrive, mais la période Cancer accentue cette tendance. 2e décan, face à vous, Mercure reprend une marche directe mercredi ; vous allez pouvoir échanger ou vous déplacer plus facilement ; toute attente a des chances d'être comblée. 3e décan, ce sont vos amours qui passeront par des hauts et des bas cette semaine.

Capricorne

1er décan, le Soleil Cancer est face à vous et donne la priorité à votre vie sociale. Mais les accords/désaccords et les contrats sont également en vedette. Il peut même y avoir une très belle chance à saisir, mais ne réfléchissez pas trop. 2e décan, c'est après le 2 que le Soleil et Uranus seront en phase avec vous et que vous ferez un bond en avant dans le processus de changement et d'ouverture qui s'est mis en place. 3e décan, vos amours ou amitiés risquent de vous faire souffrir, surtout né vers le 16 janvier ; votre complexe d'abandon est très présent.

Verseau

Votre priorité en période Cancer, c'est votre vie quotidienne, son organisation, avec un nouvel équilibre à mettre en place entre votre travail et vos périodes de repos. Et comme Jupiter est active, ce que vous allez trouver sera bien plus confortable à vivre. 2e décan, si vous attendiez un résultat ou que quelqu'un qui vous intéresse de près vous contacte, ce sera possible à partir de mercredi, surtout né vers le 5/2. 3e décan, un petit souci de santé risque de vous tracasser mais il ne vous concerne peut-être pas personnellement.

Poissons

Vous êtes des privilégiés en ce moment, natifs de février, le Soleil en Cancer étant bien aligné avec Jupiter, qui est chez vous, vous allez littéralement rayonner. Auriez-vous rencontré l'amour, ou vous aurait-on offert le poste de vos rêves ? 2e décan, la communication circulera mieux à partir de mercredi, Mercure redevenant directe. Et si vous attendiez des nouvelles d'un proche, vous les aurez. Peut-être pas tout de suite mais vous les aurez. 3e décan, vous serez plus glamour, plus dans la séduction que d'habitude, et heureux de voir que ça plaît autour de vous.