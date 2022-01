L'horoscope du dimanche 16 janvier 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Vous serez un peu trop sensible et susceptible aujourd'hui, 1er et 2e décan, vous maîtriserez mal vos émotions et vos humeurs passeront par des hauts et des bas. Il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à votre capacité à vous contrôler, surtout 2e décan si vous êtes en couple ; vous pourriez vous en prendre à l'autre, juste pour décharger votre agressivité. Faites du sport, relaxez-vous...

Taureau

La communication, les échanges, les situations cocasses, toutes les occasion de rire seront bonnes aujourd'hui, cela participera de beaucoup à un sentiment de détente. Et certains d'entre vous, nés début mai en ont bien besoin en ce moment, ils sont stressés par la dissonance entre Mercure et Uranus qui crée des nuisances de la part de voisins ou de proches qui sont sans cesse en contradiction avec eux.

Gémeaux

Vous n'avez peut-être pas beaucoup de planètes pour vous soutenir en ce moment, mais le Verseau va bientôt prendre la place du Capricorne et changera l'ambiance. En ce moment, tout vous semble lourd, compliqué, souvent négatif, et en plus le 3e décan a dû, et doit encore supporter des proches agressifs. Mais après le 20 janvier, votre ciel va s'éclaircir, et vous vous sentirez comme libéré d'un poids.

Cancer

C'est peut-être parce que quelqu'un vous manque que vous aurez des états d'âme, ou que vos humeurs seront changeantes ; essayez de vous évader du moment présent. En effet, cela vous passera rapidement. En outre, cela concerne finalement surtout le 2e décan : quelqu'un peut être absent, mais vous pouvez aussi ne pas savoir quoi penser de vos sentiments ou de ceux de l'autre.

Lion

Vous qui êtes toujours si dynamique et volontaire, vous ne serez pas tout à fait vous-même aujourd'hui. Pas de doute, vous avez besoin d'une mise à jour ! C'est-à-dire qu'il faudrait vous reposer, vous laisser un peu aller côté gourmandise ou alors n'avoir que des activités qui vous apporteront du plaisir. Ou encore ne voir que des personnes positives. Né autour du 3/8, la communication est difficile.

Vierge

Vous serez content parce qu'on aura besoin de vous, un de vos amis ou vos parents vous demanderont un service et vous vous sentirez utile ; c'est essentiel pour la Vierge. La Tradition dit que vous êtes le signe du service, que vous êtes un formidable exécutant : on vous donne une tâche à faire et en général il n'y a rien à y redire. D'ailleurs, toute forme de critique vous heurte car vous pensez toujours bien faire.

Balance

Si vous avez prévu de vous reposer, ce n'est pas gagné car ceux qui vous entourent se reposeront beaucoup trop sur vous et vous n'aurez pas de temps pour vous. Ce qui est d'ailleurs très fréquent, nous en avons souvent parlé. On dirait que vous êtes né avec un sentiment de culpabilité bien ancré en vous, et que dès que vous ne répondez pas aux demandes de ceux que vous aimez, vous vous en voulez.

Scorpion

C'est une bonne journée qui vous attend, grâce à votre imaginaire vous pourrez vous évader très loin, parfois géographiquement, parfois dans votre passé. Vous y retrouverez des souvenirs qui vous feront chaud au coeur, peut-être aussi parce que vous les évoquerez avec des proches. Seuls ceux nés autour du 3 novembre seront un peu dans le stress, des piles électriques à cause de ce qu'ils lisent ou entendent.

Sagittaire

Il y a un temps pour tout et, en ce dimanche, c'est peut-être le moment de vous attaquer à votre comptabilité ; ce n'est évidemment pas très fun, mais c'est nécessaire. Et d'ailleurs, quand vous aurez terminé, vous devriez éprouver un vrai soulagement et être satisfait du devoir accompli. En général, vous laissez les factures s'accumuler et, forcément, vous recevez des lettres de rappel désagréables.

Capricorne

Si vous avez envie de réunir la famille autour de vous, ce dimanche s'y prête, comme il se prête également aux meetings, ou (rien à voir) aux tête-à-tête coquins. Vous me direz que ces situations sont très différentes mais elles ont en commun la notion de réunion, d'être avec des autres ou avec l'autre. En outre, Vénus qui est dans votre 2e décan est pour les réunions, les retrouvailles et parfois, les rencontres.

Verseau

Et si vous faisiez un grand nettoyage par le vide ? C'est votre spécialité, vous n'êtes pas particulièrement conservateur et vous avez besoin de faire place nette. Cela vous aide aussi à vous vider la tête, que vous avez un peu trop pleine en ce moment. Surtout né fin janvier, vous supportez la rétrogradation de Mercure et celle-ci vous oblige à réfléchir à vos choix, passés, présents et futurs.

Poissons

Un dimanche qui ne peut être que joyeux, 1er et 2ème décan, parce que vous serez en famille ou que vous aurez un sentiment de sécurité en restant chez vous. Si vous avez des enfants, vous vous sentirez en phase avec eux, quel que soit leur âge. Ce sera un peu moins cool si vous êtes né après le 15 mars, Mars s'oppose toujours à vous, créant un rapport de force ou des rapports difficiles avec autrui.