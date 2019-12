L'horoscope du dimanche 15 décembre 2019

publié le 15/12/2019 à 05:30

Bélier

Tout va pour le mieux, vous allez passer un super dimanche où vous aurez le sentiment que tout le monde vous aime, à commencer par vous-même. Vous serez en bon terme avec votre physique et on ne manquera pas de vous complimenter d'ailleurs, que ce soit sur votre bonne mine ou sur la façon dont vous êtes habillé. Quant à séduire quelqu'un, attendez la semaine prochaine que Vénus soit en Verseau, ce sera plus facile qu'avec l'actuelle Vénus du Capricorne.

Taureau

Ça pourrait être une journée familiale, tranquille au coin du feu, mais le 1er décan ressassera un problème et le 2ème aura tendance à faire un peu de parano. Surtout né autour du 8 mai, vous aurez l'impression que tout le monde vous en veut, alors que c'est peut-être vous qui aurez du ressentiment vis-à-vis de quelqu'un ! Seul le 3e décan sera bien et en confiance avec son/ sa chérie. Votre réserve naturelle fondra comme neige au soleil, grâce à un bon aspect de Vénus.



Gémaux

Un dimanche comme vous les aimez, vous pourrez échanger avec plein de monde et quelqu'un attisera votre curiosité, 1er décan : n'hésitez pas à faire le premier pas, la conversation que vous aurez pourrait être très intéressante : vous en apprendrez autant sur l'autre que sur vous-même. 3ème décan, le Soleil est à présent face à vous jusqu'au dimanche 22, ce qui ne peut que mettre votre relation de couple, ou votre désir de faire couple au premier plan.



Cancer

Si vous voulez éviter une dépense intempestives ne vous promenez pas sur Internet ou dans les centres commerciaux ouverts le dimanche. Vous serez trop tenté. Mais si vous avez les moyens et surtout si vous avez des cadeaux à faire, ce n'est pas la peine de résister... Essayez juste de ne pas trop en faire et de ne pas dépasser votre budget, même si vous savez que vous allez faire très plaisir à l'un de vos enfants, par exemple, ou à un parent que vous aimez beaucoup.



Lion

La Lune étant chez vous, vos qualités de comédien seront en vedette. Vous ne pourrez pas vous empêcher de théâtraliser vos émotions et vos sentiments. Cela dit, vous serez peut-être très vexé par l'attitude d'un proche si vous êtes du 2ème décan, né autour du 10 août : Mars est en dissonance avec vous et vous vous mettrez facilement en colère, ou réagirez de manière exagérée. Quant au 1er décan, il pourrait être un peu parano !



Vierge

Ce qui vous ennuiera le plus aujourd'hui, c'est que vous n'aurez rien à faire, pas d'obligations. Qu'à cela ne tienne, vous vous en créerez une, 2ème décan. Vous vous trouverez quelque chose à faire qui demandera beaucoup d'attention, le devoir de math de votre enfant, par exemple, ou une visite urgente à rendre à un proche... Le 1er décan trouvera quelqu'un avec qui refaire le monde, quant au 3ème, avec le bon aspect de Vénus, tout ira comme il le souhaite : un rendez-vous amoureux ?



Balance

Attendez-vous à un petit imprévu, surtout si vous avez rendez-vous avec un ou des amis. Quelqu'un risque de s'annuler au dernier moment si vous êtes du 1er décan. Lune et Uranus sont en bisbille... Mais cela peut être du registre de l'appréhension : vous vous demanderez si cette personne ne va pas annuler, et cela ne se passera pas de cette manière dans la réalité... 3ème décan, né autour du 16 octobre, il est possible qu'une réunion familiale ou amicale ait lieu aujourd'hui.



Scorpion

C'est vous qui serez victime d'une blessure d'orgueil et non l'autre. Vous réagirez de manière agressive, pensant lui rendre la pareille, mais ça ne marchera pas. Cette situation est générée par Mars, qui occupe votre 2ème décan et qui, heureusement, est en bon aspect avec Saturne. Aussi resterez-vous raisonnable et vous remettrez votre réaction à plus tard, après avoir réfléchi à ses conséquences. Vous aurez bien raison ! 3ème décan, une agréable journée avec un proche (frère, soeur, etc.).



Sagittaire

Une belle journée pour marcher dans la campagne, de préférence seul pour réfléchir et laisser votre imagination vagabonder. Un bon moyen de vous détendre. Vous aurez besoin d'être " ailleurs ", ce sera la meilleure manière de vous ressourcer avant d'attaquer une nouvelle semaine. Mercure passera à partir de demain dans votre 2ème décan et ça ne sera pas une sinécure pour ceux nés après le 7 décembre. Vous risquez de faire une erreur d'appréciation.



Capricorne

Né après le 13 janvier, vous profiterez encore de Vénus jusqu'à vendredi prochain. Conjointe à votre Soleil, elle accentue tout ce qui peut être charmant en vous. Donc, votre séduction est au premier plan, mais il n'y a pas que cela. Si vous aimez les arts, c'est le bon moment pour aller voir une expo, un spectacle de danse ou une pièce de théâtre. La beauté sous toutes ses formes vous fera de l'effet et vous aurez une forme de gratitude envers les artistes.



Verseau

Ce qui vous contrarie le plus et vous met les nerfs en pelote, c'est d'attendre, qu'on vous fasse attendre. Or, il est possible que quelqu'un ait ce toupet aujourd'hui. Et le pire, c'est que vous serez probablement dépendant de cette personne, par rapport à ce que vous avez prévu de faire. La colère pourrait monter, surtout 2ème décan, vous qui recevez une dissonance de Mars. Heureusement, Saturne veille et vous aurez un très bon contrôle sur vous-même.

Poissons

Si vous vous sentez un peu flapi, ne croyez pas qu'en ne bougeant pas ça va aller mieux. Au contraire, faites de l'exercice et vous retrouverez votre forme. Surtout si vous avez mal digéré quelque chose, ceci s'entendant autant sur le plan d'un bon repas que d'une parole vexante. On pourrait en effet vous faire une remarque (ou vous l'avoir déjà faite) qui ne passe pas. Dans ce cas, au lieu de ressasser vos griefs, dépensez-vous et vous digèrerez plus facilement, vous verrez...