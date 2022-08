L’horoscope du dimanche 14 août

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

En fin de journée, la Lune entrera dans votre signe et ira à la rencontre de la grosse loupe du zodiaque, Jupiter. Vous serez donc, probablement dès cet après-midi, plus sensible et susceptible que les autres jours et certains se sentiront même un peu trop déstabilisés par leurs émotions. Cela semble se répéter régulièrement ces temps-ci.

Taureau

Mercure se relie à Uranus, qui occupe votre 2ème décan. De tous, vous serez le plus enclin à avoir de bonnes idées, celles qui sortent des sentiers battus, qui sont à l'avant-garde, ou très originales... Vous êtes un signe très créatif qui parfois se repose un peu trop sur ses convictions, ses idées. En changer peut être rafraîchissant.

Gémeaux

Mercure, qui est votre maître, est mise en valeur par son harmonie avec Uranus. C'est-à-dire qu'il va y avoir un petit changement de rythme pendant quelques jours. Vous recevrez quelqu'un chez vous, ou c'est vous qui irez " squatter " chez quelqu'un, en tout cas c'est dans le domaine des relations avec les proches que ça se passera.

Cancer

A priori, le bon aspect qui se met en place entre Mercure et Uranus vous est favorable, 2e décan en priorité. Mais il y en aura un peu pour les autres ! Vous serez créatif, inventif, et surtout vous vous exprimerez de manière différente des autres. Votre discours tranchera parce que vous saurez apporter une contradiction positive.

Lion

De l'énergie amoureuse à la pelle pour les natifs du 1er décan. Vous serez ardent, enflammé par la présence de Vénus dans votre signe, reliée à la Lune en fin de journée. Exprimez vos sentiments, dites à ceux que vous aimez que vous les aimez et vous ferez des heureux. Mais avant tout, c'est vous qui pourrez être heureux !

Vierge

Un dimanche qui voit la Lune conjointe à Neptune, face à vous en Poissons, et qui vous invite au rêve, à vivre des situations idéales en imagination mais peut-être pas dans la réalité. C'est justement la comparaison entre le réel et l'imaginaire qui risque de vous contrarier, parce que la réalité n'est (presque) jamais à la hauteur du rêve.

Balance

3ème décan, vous recevez à présent de valorisants influx solaires, l'astre du jour étant autant en bon aspect avec vous qu'avec Saturne. Il semble donc que vous ayez acquis un équilibre, avec le temps, mais que le travail que vous avez effectué ne soit pas encore très payant. En revanche, il va l'être bientôt, c'est ce que dit la conjoncture.

Scorpion

Vous qui aimez fantasmer, rêver et aussi faire rêver les autres, vous serez servi aujourd'hui ! Surtout si vous êtes du 3e décan, grâce à la rencontre Lune/Neptune. Certes le contexte n'est pas bon (opposition Soleil/Saturne) mais justement, c'est peut-être la raison pour laquelle vous laisserez libre-cours à votre imaginaire.

Sagittaire

Attention à ne pas faire de mauvais mélanges ! Au sens propre comme au sens figuré... Vous pourriez confondre désir et amour, prendre vos rêves pour une réalité et croire en une histoire qui n'est pas positive pour vous mais à laquelle vous ne parvenez pas à mettre un terme. Et cela dure depuis longtemps (3e décan surtout).

Capricorne

Je vous promettais hier un agréable week-end, ce dimanche devrait avoir des côtés très plaisants, et ce sera plus pour le 3e décan que pour les autres. Et si c'est pour vous, c'est que vous en avez besoin, dans la mesure où la présence de Pluton dans votre décan a été déstabilisante et vous a obligé, pour certains, à repartir de zéro.

Verseau

Mercure entame un bon aspect avec votre maître, Uranus. Il se peut que vous ayez une nouvelle à laquelle vous ne vous attendiez pas (2e décan). Toutefois, il y a plusieurs interprétations et les finances pourraient aussi être une source de surprise. Vous aurez peut-être quelque chose à négocier dans les prochains jours.

Poissons

Aujourd'hui, la Lune est encore chez vous et croise la route de Neptune. Deux possibilités : une positive, qui peut vous valoir une séquence fusionnelle avec votre chéri/e, une totale osmose... Et une, moins positive qui vous verra face à quelqu'un de manipulateur, ou qui a un problème que vous ne pouvez pas " soigner ".

