L'horoscope du dimanche 13 novembre 2022

Bélier

Vous êtes combatif de nature et cela n'a pas changé, mais en ce moment vous avez l'impression de donner des coups d'épée dans l'eau et vous avez envie de lâcher prise. Pourquoi pas ? Ce n'est de toute façon pas le moment de vous lancer dans la bataille, ou de vouloir vous imposer : Mars va reformer une dissonance avec Neptune. Pour être vraiment efficace, attendez la fin du mois.

Taureau

3e décan, le Soleil face à vous et Neptune dans votre secteur amical vous envoient de bons influx. Vous serez donc enclins à vous comporter de manière généreuse avec vos proches. Vos amis en particulier, avec lesquels il y aura de la solidarité et de l'entraide, à un niveau assez profond. Ce sera, pour vous, comme une mission que vous vous serez fixée.

Gémeaux

Surveillez une légère tendance aux excès, surtout du côté de la nourriture ou des dépenses énergétiques. Faire du sport, être gourmand pourquoi pas, mais trop c'est trop ! Certains natifs du 3e décan ont du mal à se mettre des limites en ce moment, d'autant plus qu'avec Mars dans votre signe vous épuisez rapidement votre énergie. 1er et 2e décan, ça bougera la semaine prochaine.

Cancer

Les bons aspects du jour sont pour vous et c'est surtout le 3e décan qui les reçoit. Mais l'harmonie généreuse et oblative entre Soleil et Neptune vous touche tous. Il appelle à la compassion et vous incite à vous soucier davantage des autres, de ceux qui souffrent même s'ils sont loin de vous. Rien de notable pour les 1er et 2e décans, mais regardez votre ascendant.

Lion

Ce n'est pas encore l'idéal, mais les dissonances de ces derniers jours s'estompent et je vous promets que la semaine prochaine vous réserve de bonnes surprises. Pour tout vous dire, Vénus, puis Mercure entreront en Sagittaire, le signe qui vous correspond le mieux et qui révèle ce qu'il y a de meilleur en vous, ce que vous pouvez montrer aux autres parce que vous en êtes fier.

Vierge

Certes, vous avez une contrariété 3e décan à cause de Mars et Neptune. Mais il semble que vous aurez de belles compensations aujourd'hui, grâce à vos proches. Ils vous feront oublier tout ce qui peut vous tracasser, alors ouvrez-leur la porte ! C'est-à-dire, écoutez-les, laissez-les vous donner des conseils, ne leur répliquez pas que vous savez ce qu'ils vont vous dire... Écoutez !

Balance

La conjoncture est meilleure, vous vous sentirez moins obligé de vous dévouer aux autres et vous occuperez davantage de vous. Mais ce sera encore mieux la semaine prochaine. Avec l'entrée de Vénus et de Mercure en Sagittaire, vous vous sentirez mieux considéré, et la communication sera bien plus fluide. 3e décan, les bons influx de Mars vous donnent envie de vous dépenser.

Scorpion

Le Soleil est entré hier dans votre 3e décan et s'est allié à Neptune. Un aspect qui accentue votre nature tendre, affectueuse, mais aussi votre tendance à la compassion. Un événement, ou quelqu'un que vous connaissez éveillera ce généreux sentiments et peut aussi avoir pour effet de donner un aspect inconditionnel à l'amour que vous ressentez pour l'autre.

Sagittaire

Il y a eu comme un retournement de situation dans le ciel et il y a plusieurs bons aspects. Cela ne vous concerne pas directement, mais vous vous réjouirez quand même. D'autant plus que la semaine prochaine est prometteuse avec l'arrivée de Mercure (échanges) et Vénus (amours) dans votre propre signe !! 1er décan pour l'instant, mais vous y aurez tous droit d'ici le 10/12.

Capricorne

Votre 3e décan, en dépit de la présence de Pluton, reçoit de beaux aspects dont une harmonie entre le Soleil, Neptune et Pluton justement. Certains sont en train de se reconstruire... En fait, le transit de Pluton a toujours pour effet de faire table rase, de vous confronter à la réalité en ce qu'elle a de plus dur, de plus pénible. Mais une fois ses aspects terminés, c'est une vraie renaissance !

Verseau

3e décan, le Soleil brille à présent dans votre secteur de carrière, de réussite et son harmonie avec Neptune vous promet une compensation financière, après bien des déboires. Mais ces déboires ne datent pas d'aujourd'hui, ils ont au minimum deux ans, parfois plus. Mais vous avez la Force en vous en ce moment et le champ des possibles s'ouvre devant vous... si vous le désirez.

Poissons

Un beau dimanche en perspective, oubliez le problème lié à la dissonance de Mars, vous avez à côté des aspects réparateurs, généreux et qui vous redonnent le moral. Avec Vénus et Pluton, vous pourriez passer une journée sensuelle (3e décan) à vivre, ou à revivre des moments très chauds de votre relation amoureuse. Si vous sortez, il n'est pas exclu que vous fassiez une rencontre.

