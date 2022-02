L'horoscope du dimanche 13 février 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Vous avez de l'autorité, tout le monde le sait, cela fait partie de votre ADN, à moins d'un ascendant Balance. Mais évitez d'en faire trop aujourd'hui, svp ! Mercure est encore conjointe à Pluton jusqu'à jeudi, même si elle entre demain en Verseau ; Pluton y est presque ! Cela concerne donc le 3e décan, la toute fin du signe. Vous pouvez aussi avoir des rapports difficiles avec l'un de vos proches.

La rédaction vous recommande L'horoscope 2022 : les prévisions pour l'année du Bélier

Taureau

Vous n'êtes plus seul, natif du 1er décan ? Toutes les dissonances se sont éloignées et Jupiter (en Poissons) a pu vous offrir une opportunité sur un plateau d'argent. Vous avez peut-être pu intégrer un projet, voire une association d'entraide, ou bénéficier des conseils éclairés d'un/e spécialiste pour mener à bien un projet. Peut-être, aussi, que certains ont eu l'occasion de faire une formation.

La rédaction vous recommande L'horoscope 2022 : les prévisions pour l'année du Taureau

Gémeaux

3e décan, Saturne se rapproche de vous et c'est une excellente chose. En effet, Vous avez une dissonance qui vous empêche de vous stabiliser et Saturne va corriger cela. C'est-à-dire que vous allez prendre des responsabilités, ou qu'on va vous en donner davantage, et que si vous voulez être à la hauteur des enjeux, il va falloir que Saturne (organisation, sérieux) prenne le dessus sur Neptune (désorganisation).

La rédaction vous recommande L'horoscope 2022 : les prévisions pour l'année du Gémeaux

Cancer

C'est la dernière fois que l'opposition de Mercure est activée, et si vous êtes du 3e décan, vous aurez le sentiment (vrai ou faux) qu'on ne vous accepte pas. Vous avez l'impression de ne pas faire partie du " groupe " de ceux ou celles pour qui tout est facile et qui ont de quoi être fiers d'eux. Mais ce sera bientôt votre tour : entre le 26 mars et le 10 mai, vous aurez la possibilité de vous faire valoir.

La rédaction vous recommande L'horoscope 2022 : les prévisions pour l'année du Cancer

Lion

Il serait bon que vous jetiez un oeil à tout ce courrier que vous avez laissé de côté et qui contient sûrement des factures et, peut-être aussi, un/des remboursements. Pour tous ces détails du quotidien, vous vous dites le plus souvent que vous avez le temps, que vous vous en occuperez quand vous pourrez. Eh bien, ce dimanche s'y prête puisque vous n'avez, apparemment, rien d'important au programme.

La rédaction vous recommande L'horoscope 2022 : les prévisions pour l'année du Lion

Vierge

2ème décan, né autour des 6, 7, 8 septembre, vous recevez encore les bons influx de la conjonction Vénus/Mars et vous êtes toujours très amoureux, très passionné. Vous avez peut-être fait une rencontre qui vous échauffe les sens et qui peut vous mettre dans tous vos états. Mais il peut aussi êtes question d'enfant, de naissance et d'un amour profond qui se révèle encore plus fort que ce que vous pensiez.

La rédaction vous recommande L'horoscope 2022 : les prévisions pour l'année de la Vierge

Balance

Vénus et Mars sont encore actives depuis votre secteur intime. Est-ce que vous ne rumineriez pas quelque chose ? Il se peut en effet que vos amours soient un souci. Ou vos affections (2e décan). Nous avons souvent parlé de la possibilité d'un retour du passé, de quelqu'un que vous avez aimé, mais comme Mars est une planète associée aux disputes, il peut aussi y avoir un rapport de force avec quelqu'un.

La rédaction vous recommande L'horoscope 2022 : les prévisions pour l'année de la Balance

Scorpion

2ème décan, vous accueillez un bon aspect de Jupiter à partir de demain, il va mettre l'accent sur les bonnes affaires financières que vous pourrez réaliser. Elles ne seront pas bonnes pour tous, évidemment, cela peut même être des réclamations de l'administration, mais beaucoup d'entre vous pourront développer un boulot, une affaire, quelque chose qui leur rapportera davantage.

La rédaction vous recommande L'horoscope 2022 : les prévisions pour l'année du Scorpion

Sagittaire

Pour vous aussi, c'est votre 2e décan qui sera mis en lumière par les influx de Jupiter. La famille pourrait s'agrandir, ou alors vous allez pouvoir déménager. Vous y songez peut-être depuis quelque temps et si Jupiter est chanceuse dans votre thème, il est possible que vous trouviez exactement ce que vous voulez. Toutefois, ne pas négliger le fait qu'avec Jupiter il y a souvent de l'injustice.

La rédaction vous recommande L'horoscope 2022 : les prévisions pour l'année du Sagittaire

Capricorne

2e décan, Vénus et Mars sont activées par la Lune et si cette conjonction représente une rencontre, il se peut que ce soit fait, ou que vous soyez sur le point d'en faire une. Toutefois, selon votre thème, étant donné que la Lune s'oppose à Vénus/Mars, il se peut que vous hésitiez beaucoup à donner suite à cette rencontre ou en tout cas que vous ayez besoin de temps pour être en confiance.

La rédaction vous recommande L'horoscope 2022 : les prévisions pour l'année du Capricorne

Verseau

Je vais me répéter, mais la conjoncture est ainsi : Vénus et Mars sont encore en conjonction dans le 2e décan du Capricorne, et si vous rêvez d'amour, c'est de manière virtuelle, cela n'a peut-être pas de réalité. Ou alors la personne n'est pas libre... Ce n'est qu'en fin de semaine prochaine que les deux astres passeront dans le 3e décan de votre 12ème secteur. Mais vous pouvez aussi vous être fait un ennemi...

La rédaction vous recommande L'horoscope 2022 : les prévisions pour l'année du Verseau

Poissons

J'espère que Jupiter a été favorable et que vous avez pu saisir une opportunité, 1er décan, que vous avez obtenu le poste que vous désiriez, car elle vous quitte demain. Elle intègre votre 2e décan, qui a donc être en vedette jusqu'au 26 mars, et peut-être encore plus que le 1er décan. Parce que vous aurez certainement une surprise, plutôt bonne dans la plupart des cas, et dans le domaine professionnel aussi.

La rédaction vous recommande L'horoscope 2022 : les prévisions pour l'année des Poissons