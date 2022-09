L'horoscope du Capricorne pour le mois de septembre 2022

Que réservent les astres au Capricorne au mois de septembre 2022 ? Climat général, vie quotidienne, ou encore vie amoureuse... Christine Haas vous livre ses prévisions pour les personnes nées entre le 21 décembre au 20 janvier.

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.



Climat général

Une rentrée très studieuse pour vous ! ça tombe bien, vous aimez bosser et vous y mettrez toute votre énergie, à la fois cérébrale et physique selon le travail que vous effectuez. Avec des résultats qui seront très satisfaisants, 2e et 3e décan, d'ici le 23 du mois. La semaine du 5 devrait être particulièrement excitante grâce à une harmonie Soleil/Uranus qui ne peut que vous inciter à sortir des sentiers battus, à ne pas faire comme tout le monde : cela vous sera bénéfique. Prenez le contrepied des autres !

Vie quotidienne

Mars est entrée en Gémeaux le 20 août et y reste jusqu'en mars 2023. Ce mois-ci, c'est le 2e décan qui y aura droit à partir du 8 et qui aura donc des efforts à fournir dans son travail, ou dans ses activités quotidiennes en général. Peut-être que vous aurez mal quelque part et que certains mouvements vous demanderont des efforts ! Par ailleurs, avec la bagarreuse Mars, il est possible que vous vous frittiez avec un collègue, un collaborateur ou un employé. L'humour sera votre meilleure arme.

Vie amoureuse

Vénus sera elle aussi bien placée : à partir du 5 et jusqu'au 29, elle occupera l'amie Vierge (signe du mois) et chaque décan aura droit à sa séquence de plaisir, voire de joie. Ce sera rapide mais néanmoins très agréable parce que vous vous autoriserez quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de vous autoriser. Surtout entre le 14 et le 22, si vous êtes du 2e décan : Vénus sera reliée à Uranus et soit vous vous sentirez libre comme l'air, soit une amitié vous apportera beaucoup. Il se peut aussi que de l'argent vous tombe du ciel (cela fait partie des plaisirs, non ?).

En aparté

La nouvelle Lune se fera le 25 septembre, dans le 1er décan de la Balance, en regard de votre 1er décan. Et tout irait bien si cette NL n'était pas en dissonance avec Jupiter. Ce qui signifie qu'une histoire de justice/injustice risque de revenir, comme au mois de mai, et de vous préoccuper. Jupiter étant rétrograde, vous ne pourrez pas faire grand-chose ; il faut être patient. Les 7 jours de votre horoscope quotidien sont sur le 3210.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info