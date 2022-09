L'horoscope du Cancer pour le mois d'octobre 2022

Que réservent les astres au Cancer au mois d'octobre 2022 ? Climat général, vie quotidienne, ou encore vie amoureuse... Christine Haas vous livre ses prévisions pour les personnes nées entre le 21 mars et le 21 avril.

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct en appelant au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.



Climat général

La Balance a remplacé la Vierge depuis le 23 septembre et elle dominera le zodiaque jusqu'au 23 octobre (12h36). La Balance est un des piliers de votre thème puisque ce signe représente ce qui vous tient le plus à coeur, à savoir la famille, la protection qu'elle vous apporte ou que vous lui apportez, ainsi que votre maison. L'enfance et l'éducation y sont également reliées. De la même manière, toute entreprise que vous aurez construite, ainsi que ceux qui y travaillent, seront parmi vos priorités du mois et votre désir de protection s'y appliquera aussi.

Vie quotidienne

Dans ce contexte de protection, de préservation, la présence de Mars dans votre secteur 12, et en dissonance avec Neptune, vous fait courir un risque : celui de vous tromper, de donner la priorité à un domaine (ou à une personne) alors que vous devriez la donner à un autre ; ou en tout cas, équilibrer vos investissements énergétiques entre les domaines dont il sera question. En période Balance, les excès ne sont pas bien vécus, il faut trouver un juste milieu à vos investissements ainsi qu'à vos émotions, à ce que vous vivez de l'intérieur et que vous pourriez exagérer.

Vie amoureuse

La planète de l'amour va aussi traverser la Balance, jusqu'au 23, et sera conjointe au Soleil tout le mois, même quand celui-ci entrera en Scorpion le 23. Ce sera alors une période très joyeuse et favorable au 1er décan. D'ici là, le 1er décan (jusqu'au 7), le 2ème jusqu'au 15 et le 3ème du 15 au 22, recevront les tendres et protecteurs influx de Vénus. Apparemment, l'entente règnera dans votre foyer et vous vous sentirez aimé, en sécurité. Dans certains cas, un amour du passé pourrait revenir au premier plan, certains auront envie renouer avec quelqu'un (ça peut être un fantasme). Mais vous pouvez aussi réfléchir à comment améliorer la déco et le confort de votre logement.

En aparté

La nouvelle Lune aura lieu le 25, dans le 1er décan du Scorpion, et sera comme prévu conjointe à Vénus. C'est une excellente NL pour votre 1er décan, elle occupe le secteur sentimental de votre thème, celui qui est lié aux plaisirs, aux jeux, à tout ce qui est récréatif. Toutefois, ce secteur du zodiaque représente aussi les banques ! Peut-être aurez-vous de l'argent à mettre sur votre compte ? Les 7 jours de votre horoscope quotidien sont sur le 3210.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info