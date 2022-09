L'horoscope du Bélier pour le mois de septembre 2022

Que réservent les astres au Bélier au mois de septembre 2022 ? Climat général, vie quotidienne, ou encore vie amoureuse... Christine Haas vous livre ses prévisions pour les personnes nées entre le 21 mars et le 21 avril.

Climat général

Le signe de la Vierge domine cette rentrée et c'est celui qui gère le travail ! Celui-ci peut se révéler une source de conflit ou même de révolte pour certains. En tout cas, on a le sentiment que vous serez tout de suite dans le bain : au début du mois le Soleil sera en dissonance avec votre planète, Mars. Il peut donc arriver que vous soyez nerveux, en colère, pas à prendre avec des pincettes parce que quelque chose vous énervera beaucoup. Probablement le fait que, la dissonance Saturne/Uranus étant revenue, des réformes peuvent fortement vous déplaire et précisément dans le domaine du travail.

Vie quotidienne

Mars est entrée en Gémeaux le mois dernier et va y rester jusqu'à l'année prochaine. Ce mois-ci, la planète traverse la fin du 1er décan et le 2e décan, tout en formant un bon aspect avec Jupiter jusqu'au 8. Cela confirme votre investissement dans le travail, un peu obligé pour certains qui seront sur plusieurs fronts à la fois. Mars en Gémeaux a une nette tendance à la dispersion : vous pourriez donc aussi participer à des manifs contre un projet ! Toutefois, on ne peut exclure le fait que vous décidiez de prendre un 2ème job !

Vie amoureuse

Le 5, Vénus entrera elle aussi en Vierge où elle restera jusqu'au 29 et formera une dissonance avec Mars du 14 au 19. Déjà, Vénus en Vierge est sous la gouverne de Mercure et est donc plus cérébrale que tactile : vous penserez plus à l'amour que vous ne le vivrez et si vous êtes en couple, votre sens critique étant très développé par la Vierge, vous trouverez de nombreux défauts à l'élu/e de votre coeur. N'en tirez pas de conclusion hâtive, cela ne durera que quelques jours. Toutefois, étant donné que le travail sera au premier plan, ne vous étonnez pas si vos amours ne sont pas passionnantes. Mais consultez votre ascendant !

En aparté

La nouvelle Lune se tiendra en Balance le 25 septembre, dans le 1er décan du signe et face à votre 1er décan. Un contrat, un partenariat seront votre priorité, mais un engagement dans une équipe, un groupe, une association peut également être au premier plan. On peut aussi penser à des tentatives de conciliation entre groupes opposés. Les 7 jours de votre horoscope quotidien sont sur le 3210.

