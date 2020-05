L'horoscope du 9 mai 2020

publié le 09/05/2020 à 05:30

Bélier

En dépit des dissonances, c'est une bonne journée pour vous ! Vous vous ficherez totalement de l'avis des autres, vous vous ferez votre opinion par vous-même. Et tant pis si vous vous trompez ! Par ailleurs, la Lune éclaire Vénus et si vous êtes né autour des 10 et 11 avril, un coup de coeur pourrait vous mettre la tête à l'envers. Tant que vous retomberez les pieds sur terre, tout ira bien !

Taureau

Mercure et Pluton sont en phase et Mercure étant dans votre signe, vous pourrez faire toute confiance à votre perspicacité et surtout à ce que vous sentirez intuitivement. Vous verrez au-delà des apparences et vous n'accorderez aucun crédit à ceux qui tentent de vous manipuler, ou de vous amadouer pour obtenir quelque chose de vous. Si c'est votre anniversaire, une histoire d'argent semble vous perturber.

Gémeaux

Vous aussi, vous aurez une intuition plutôt performante aujourd'hui, mais il semble que vous n'aurez pas envie de l'écouter car elle ira en sens inverse de votre désir. Et quand vous ne voulez pas écouter, il est inutile d'insister. En outre, Mercure se rapproche d'une dissonance avec Mars, dont nous avons parlé hier pour le 3e décan : une dispute avec un enfant ou à cause de l'un de vos enfants risque de vous obliger à employer les grands moyens.

Cancer

Vous le savez, 3e décan, l'une de vos relations vous pompe toute votre énergie, tout en n'ayant apparemment aucun avenir. Il va falloir que vous preniez une décision. Les choses se précisent et grâce au bon aspect que Mercure vous envoie, quelqu'un vous dira en douceur, mais fermement, les mots qu'il faut vous dire pour que vous vous bougiez. S'il s'agit de quitter quelqu'un, il est nécessaire que vous prépariez les choses.

Lion

La Lune va éclairer Vénus dans la journée mais se trouver aussi en dissonance avec Neptune. Demandez-vous si vous ne vous faites pas des idées sur quelqu'un. Vous n'avez pas la science infuse et vous pouvez très bien être aveuglé par vos sentiments, chose qui ne vous arrive pas souvent. Mais c'est le cas en ce moment si vous êtes né autour des 13, 14 août. Dans certains cas, un ami pourrait éventuellement vous trahir...

Vierge

3e décan, bien influencé par Mercure et Pluton, c'est-à-dire par un proche qui est futé et qui a un avis tranché sur votre situation, vous allez pouvoir reprendre le contrôle. Le problème, si vous êtes né autour des 13 et 14 septembre, c'est que vous êtes face à quelqu'un, ou à quelque chose, que vous ne parvenez pas à contrôler et la meilleure façon de vivre cette situation c'est de vous faire aider, de ne pas vouloir la régler tout seul.

Balance

Il n'y a pas de loup, alors pourquoi être dans la crainte, 1er et 2e décan ? Vous semblez être sur un gros projet qui ne peut que se concrétiser et vous mettre en valeur. Vous pensez peut-être que vous vous faites des illusions, que vous vendez la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais non, ce n'est pas le cas et le succès vous attend. Néanmoins, vous ne pouvez pas empêcher de vieilles angoisses de vous polluer la vie. Dommage !

Scorpion

Natif du 3e décan, une explication à affronter pourrait vous donner envie de fuir, ou alors de tout prendre en mode dérision. Ce qui fait qu'il n'y aura pas de vrai échange. C'est probablement ce que votre inconscient souhaite, alors que cette explication, si vous ne la prenez pas à la légère, pourrait améliorer votre compréhension de l'autre, et ainsi votre interlocuteur aura peut-être envie de vous écouter vraiment.

Sagittaire

La Lune est encore chez vous et s'oppose à Vénus tout en activant Neptune. Plus que jamais vous devez être vigilant, autant en amour que du côté de votre argent. Il se pourrait, par exemple, qu'on vous vole, que vous ayez quelqu'un de malhonnête autour de vous, mais vous ne vous en rendez pas compte parce que vous êtes aveuglé par vos sentiments, ou par le fait qu'il/elle semble tellement vous aimer !

Capricorne

1er décan, vous serez satisfait de la conjoncture dans les prochains jours, Mars arrive en Poissons et vous serez le meilleur pour transmettre. Auriez-vous un apprenti en charge ? Si c'est le cas, il a bien de la chance d'être tombé sur vous ! Mais vous pouvez aussi transmettre à vos enfants ou vos petits-enfants si vous en avez : faites-leur profiter de vos expériences passées, même si vous pensez qu'ils ne sont pas intéressés.

Verseau

Si vous avez l'occasion de voir des amis, de faire la fête par écrans interposés surtout n'hésitez pas. Mais, le 3e décan pourrait être dans une ambiance orageuse. Mercure et Mars ont entamé une dissonance et il est possible que vous entendiez des propos qui ne vont pas du tout vous plaire (né autour des 15, 16 février). Essayez toutefois de ne pas vous laisser emporter par la colère et le ressentiment, c'est contre-productif.

Poissons

Ce n'est pas une journée de rêve pour ceux nés vers les 11/12 mars. Malheureusement, vous serez obligé de vous confronter à la réalité et vous pourriez tomber de haut. Vénus est toujours en marche directe, mais en dissonance avec Neptune et vous vous demanderez si vous n'êtes pas complètement à côté de la plaque ! Ou plutôt, c'est quelqu'un qui vous posera la question. Le problème avec Neptune c'est qu'on fait des erreurs de jugement.