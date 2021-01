L'horoscope du 9 janvier 2021

publié le 09/01/2021 à 05:30

Bélier

Vous faites partie des signes qui s'accommodent très bien de la conjoncture, vous ne vous préoccuperez pas de ce qu'on vous dit, vous n'en ferez qu'à votre tête. C'est-à-dire que vous vous affranchirez des règles, des limites imposées, peut-être parce que vous aurez une bonne raison, ou le droit de le faire ! En tout cas, il semble que vous ne vous sentirez pas aussi coincé ou en colère que d'autres signes. Cependant, regardez ce que dit votre ascendant, il peut vous renseigner avec plus de précision.

Taureau

Cette fin de semaine ne restera pas dans vos annales, 1er décan, il se peut que vous soyez obligé de renoncer à quelqu'un/quelque chose et vous êtes très en colère. Ce qui est une bonne réaction, la colère permettant de sortir de soi les émotions négatives, même si elle ne s'adresse à personne. Cependant, certains seront furieux après quelqu'un en particulier, quelqu'un de décisionnaire et qui, selon eux, aura pris une décision aberrante. La colère mettra quelques jours à passer...

Gémeaux

Vous passez à travers les mailles du filet, les dissonances semblent ne pas vous toucher et ce week-end vous permettra de réparer votre relation avec un proche. Cela pourrait être votre conjoint et apparemment vous profiterez des bons influx que Mercure vous envoie pour faire une mise au point et repartir ainsi sur de bonnes bases. Peut-être que la discussion ne démarrera pas très bien (Mercure conjointe à Saturne) mais vous finirez par vous entendre d'une manière ou d'une autre.

Cancer

Essayez de rejeter loin de vous toutes les pensées souvent pessimistes qui vous traversent ; cela ne durera pas, inutile de vous mettre la rate au court-bouillon. Il est vrai que vous avez pu entendre, lire ou voir quelque chose qui vous fait peur ou qui vous oblige à réfléchir à l'avenir de manière un peu pessimiste. Cela dit, il est très possible que tous ces aspects difficiles n'agissent que lorsque le Soleil abordera le Verseau, le 19 janvier. Donc ces prévisions ont peut-être de l'avance...

Lion

Ce week-end ne vous gâte pas non plus, notamment né en juillet. Cela se joue dans votre rapport aux autres, voire dans votre couple ou au sein d'une association. L'ambiance est tendue, parfois très tendue, et la situation pourrait être explosive pour certains d'entre vous. Cela dit, elle est peut-être un avertissement et il ne se passera rien avant que le Soleil n'entre en Verseau le 19 février. Mais on ne peut pas dire que vous déborderez d'optimisme dans les prochains jours.

Vierge

Vous ne serez pas contre un week-end plutôt casanier, seul chez vous ou en famille. Les bruits du monde extérieur, un peu trop forts en ce moment, vous dérangent. Il est vrai que votre planète, Mercure, est conjointe à Saturne et les deux sont en dissonance avec Mars, ce qui peut donner des querelles dont vous n'avez aucune envie de vous mêler. En outre, comme je vous le disais hier, il serait peut-être bon que vous pensiez à vous et à votre forme ; essayez de récupérer et surtout de faire un peu d'exercice (1er décan).

Balance

Vous êtes de ceux qui, a priori, sont imperméables aux dissonances, mais voyez ce que dit votre ascendant. En tout cas, c'est un week-end d'échanges constructifs pour vous, surtout si vous êtes du 1er décan. Mais relisez ce que je vous ai dit hier, c'est encore valable, au moins jusqu'à lundi. Les autres décans ne reçoivent pas d'influx planétaires, sauf le 3ème qui se bat avec Pluton et qui ne laisse pas certaines émotions remonter. Dommage, vous avez intérêt à les laisser s'exprimer, ce sera libérateur à terme.

Scorpion

Votre vie est loin d'être un long fleuve tranquille, en tout cas 1er décan, vous avez encore une fois la preuve que vous êtes obligé de vous battre à peu près pour tout ! Mais il semble que, pour beaucoup, ce soit dans votre nature d'avoir à vous battre, que cela vous stimule en vous obligeant à sortir de votre passivité... Cela dit, les différentes dissonances qui sont là ces jours-ci peuvent ne pas donner grand-chose avant l'entrée du Soleil en Verseau le 19 février ; nous en reparlerons.

Sagittaire

Apparemment, vous n'avez rien à craindre de la conjoncture qui, au contraire, attise votre curiosité et votre désir d'en savoir plus sur ce qui se passe ou peut se passer. En effet, il y a plusieurs dissonances dans le ciel, apparemment ennuyeuses, mais elles peuvent très bien rester en réserve et ne s'exprimer que lorsque le Soleil entrera en Verseau le 19 février. Cela arrive quand il y a trop de dissonances en même temps et c'est le cas en ce moment. Quoi qu'il en soit, elles ne vous atteignent pas personnellement... peut-être quelqu'un de votre entourage.

Capricorne

Un week-end tranquille, ressourçant et peut-être très agréable sur le plan affectif étant donné que Vénus, planète d'amour et de bien-être est dans votre 1er décan. Et même si Vénus est plus matérielle que sentimentale, vous serez content, peut-être parce que vous recevrez une somme ou un joli cadeau si vous fêtez votre anniversaire. Pour les autres Capricorne, surtout choisissez de vous mettre un peu à l'écart de l'agitation ambiante, c'est ce qui vous fera le plus de bien.

Verseau

Ce n'est pas le meilleur week-end de l'année, surtout pour ceux de janvier. Les nouvelles que vous avez apprises pourraient vous attrister ou être déprimantes. Vous êtes toujours sur la conjonction de Mercure et Saturne dans votre 1er décan, vous ne vous en débarrasserez que lundi et serez de meilleure composition, peut-être parce que vous prendrez une décision. Certes, ce sera un choix peut-être difficile à faire, qui vous demandera un renoncement, mais après vous vous sentirez mieux.

Poissons

Comme tout le monde, vous ne serez pas au top ce week-end, surtout parce que vous aurez une obligation, un travail à terminer, ou un parent à prendre en charge. Vous ne disposerez pas librement de votre temps et si l'on en croit Mercure, vos déplacements seront réduits. Mais ce sont peut-être aussi vos moyens d'expression qui seront limités par la dissonance Mercure/Saturne. A moins que vous n'ayez entendu des paroles, un discours, qui vous mettra en colère.