L'horoscope du 9 février 2021

publié le 09/02/2021

Bélier

La conjoncture est toujours aussi stimulante pour vous et pour vos petites cellules grises. Cependant, aujourd'hui, votre sens du devoir est mis au premier plan. Il vous faudra respecter une règle ou obéir à un ordre, bref vous ne pourrez pas vous permettre beaucoup de fantaisies. Cela ne durera pas mais cela vous sera utile, la rencontre de Vénus et de Jupiter pouvant au contraire vous inciter à outrepasser les règles en vigueur, peut-être parce que vous vous sentirez au-dessus !

Taureau

Essayez de ne pas avoir le nez dans le guidon aujourd'hui ! Plus vous prendrez de la hauteur, mieux vous pourrez gérer la situation et surtout votre monde émotionnel. Cette période Verseau peut se révéler pénible pour certains natifs, peut-être à cause de restrictions, mais la rencontre entre Vénus et Jupiter qui sera exacte le 11 (et donc très active en ce moment) peut avoir un côté libérateur. Ça ne sera peut-être qu'une promesse et vous resterez réservé, pour le moment.

Gémeaux

Le contexte dans lequel vous évoluez pourrait être nouveau et certains sont en train de faire des expériences totalement inédites. Un nouveau job pour les uns, un voyage pour les autres (s'il est possible de se déplacer...). En tout cas, il y a des vacances en ce moment, vous pourriez être parti, ou prévoir de partir et ressentir déjà la liberté qui serait la vôtre. C'est ce sentiment qui va dominer toute la semaine, et quel que soit votre décan vous le ressentirez à un moment ou à un autre.

Cancer

Si vous attendez une aide financière, de l'État par exemple, il est possible que vous l'obteniez dans les jours qui viennent. En tout cas, la rencontre qui se précise entre Vénus et Jupiter (elle sera exacte le 11), plaide en faveur d'un plaisir lié à l'argent. A moins que vous ne fassiez une bonne affaire, avec un bonus à la clé. C'est surtout le 2ème décan qui aura des nouvelles de cette conjoncture, sous une autre forme pour certains (héritage, donation, placements qui rapportent).

Lion

2ème décan, Mercure entame une rétrogradation face à vous et se trouve en mauvais termes avec Mars. Mesurez vos paroles car vous pourriez vous fâcher avec quelqu'un, un ou une amie qui prendra mal certaines de vos remarques. Votre esprit critique pourrait en effet être un peu exagéré ! Mais en même temps, il y a cette jolie rencontre entre Vénus et Jupiter qui peut correspondre à quelque chose de très positif, comme un engagement, un contrat, un accord dans un procès.

Vierge

Vous vous sentirez plein de courage aujourd'hui, surtout 2ème décan, ou alors c'est quelqu'un qui vous encouragera en vous faisant des compliments. Et c'est justement ce dont vous avez besoin pour vous motiver et affronter d'éventuels changements dans vos habitudes de travail, ou de vie au quotidien. Il est possible aussi qu'il y ait une petite fête au bureau (si vous travaillez) ou que vous organisiez quelque chose de très sympathique et chaleureux avec vos collègues ou des proches.

Balance

Vous avez pas mal d'atouts en main et c'est le moment de les montrer. Si vous êtes artiste, vous songerez peut-être à faire admirer vos oeuvres ! Toute forme de création, même si elle n'est pas artistique, est valorisée par la conjoncture et comme cela émane de vous, vous êtes également valorisé ! Toutefois, comme je vous l'ai déjà dit et cela se précise avec l'heureuse conjonction entre Vénus et Jupiter, un enfant pourrait être mis en route, ou naître ces jours-ci.

Scorpion

Mercure est rétrograde et retrouve le 2ème décan du Verseau, formant une dissonance avec Mars qui progresse en Taureau. Un refus, ou l'attitude agressive d'un partenaire (affectif ou professionnel) vous mettra en colère ; ou alors c'est l'autre qui sera en colère parce que vous n'aurez pas réagi à ses provocations... En tout cas, il y a de l'orage dans l'air, mais il est possible qu'il n'éclate pas tout de suite car Mercure est rétrograde jusqu'au 21. Elle sera alors en dissonance avec Uranus et il peut y avoir un retournement de situation.

Sagittaire

Vous avez décidé d'agir ou de vous exprimer à votre manière et même si cela énerve les autres, vous n'en aurez rien à faire. Ce qui comptera pour vous, c'est de provoquer, de remuer les consciences et de voir ce que cela peut donner, comment les autres vont réagir. Certains natifs du 2ème décan, sensibles à la conjonction entre Vénus et Jupiter pourraient avoir une super nouvelle, ou un entretien de boulot très positif et qu'ils trouveront prometteur. Un engagement pourrait même être pris.

Capricorne

Dans votre signe, la Lune fraternise avec Mars et vous invite à exprimer ce que vous ressentez et surtout ce dont vous avez besoin. N'attendez pas que les autres le devinent et même si vous n'aimez pas demander faites-le, sinon vous serez mécontent et frustré. Pour certains d'entre vous, il pourrait être question de demander un crédit, d'emprunter de l'argent parce que vous avez un important achat à faire ou quelqu'un à aider financièrement.

Verseau

La rencontre Vénus/Jupiter dans votre 2ème décan se fait de plus en plus précise et il faut espérer que les restrictions imposées par la dissonance Saturne/Uranus ne vont pas lui ôter son côté chanceux. Ces conjonctions sont rares, la dernière (dans votre signe) date de février 1997, mais le contexte était évidemment très différent et elle se formait dans le 1er décan. En tout cas, pour certains, ce sera un moment de réel bonheur, d'ouverture sur le monde et sur les autres. Une rencontre peut-être ?

Poissons

Vous vous sentirez fort aujourd'hui, volontaire et très déterminé. Votre but, comme souvent, sera de venir en aide à quelqu'un, ou à une association caritative. Beaucoup de ceux qui sont sans travail ou à la retraite ont ce besoin d'être utile à leur communauté et c'est très accentué en ce moment. Par ailleurs, vous pourriez être heureux pour l'un de vos proches, ou pour votre conjoint, parce que cette personne aura une belle opportunité à saisir.