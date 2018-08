L'horoscope du 9 août 2018

publié le 09/08/2018 à 07:21

Bélier

Le Soleil et Mercure ont des bonnes intentions à votre égard, on vous flattera, on vous fera des compliments et vous boirez du petit-lait si vous êtes du 2e décan. Il est possible aussi que vous ayez eu une idée ou qu'on vous ait fait une proposition, mais cela n'a pas beaucoup avancé. Ne vous en faites pas trop, c'est la rétrogradation de Mercure qui fait cet effet et elle va durer jusqu'au 19 août. C'est donc après cette date que vous aurez des nouvelles et une réponse définitive.

Taureau

Votre planète, Vénus, avance en Balance mais est toujours fâchée avec Saturne et cela vous coupe toute envie de montrer vos sentiments à qui que ce soit. Votre partenaire, vos enfants, vos collègues, personne n'aura droit (aujourd'hui en tout cas) à une manifestation d'affection. Mais vous ferez mieux : vous agirez, vous rendrez service, vous soignerez, ce sera votre manière d'exprimer vos sentiments. Et les actes ne sont-ils pas plus importants parfois que les paroles ?

Gémeaux

Vous, votre planète c'est Mercure et elle est conjointe au Soleil. Si vous êtes du 2e décan, vous ne vous ennuierez pas aujourd'hui ! Et votre humour fera mouche. Vous aurez l'art de raconter des histoires, voire des bobards, et cela vous amusera beaucoup. Les relations avec votre entourage seront au premier plan, mais il pourrait manquer quelqu'un, une personne qui devait vous rejoindre et qui a peut-être été obligé de reporter ou même d'annuler au dernier moment.



Cancer



décan, contrairement au 1er décan, vous êtes dans une ambiance où tout vous sourit, il n'y a pas de conflit et vous profitez à fond de ce mois d'août. Que vous soyez en vacances ou non, vous ne lâchez pas votre téléphone parce que les affaires marchent et vous avez besoin de vérifier que cela continue. Et ce sera bientôt au tour du 3e décan de recevoir de bons influx de Jupiter (le mois prochain) et de voir lui aussi ses affaires se développer ou le bonheur être au programme.



Lion

Une rencontre a lieu dans votre 2e décan entre Mercure et le Soleil. Cela ne peut que rassembler vos proches autour de vous et créer une ambiance joyeuse. Cela dit, c'est peut-être votre anniversaire et c'est une bonne raison pour que vos proches se réunissent pour vous le souhaiter. Sinon, c'est aussi un bon aspect pour transmettre des informations sensibles, en veillant à ce qu'elles restent protégées par le secret. En effet, Mercure est rétrograde, cela doit donc rester très discret et même en attente de transmission.



Vierge

Mercure, votre planète maîtresse est conjointe au Soleil mais dans votre signe d'ombre, le Lion. Vous devriez arrêter de vous inquiéter pour tout et pour rien. Le souci, l'inquiétude voire l'anxiété, vous connaissez bien : vous les pratiquez depuis l'enfance, ils font partie intégrante de votre personnalité. Souvent, c'est parce que vous voudriez que tout soit parfait, mais il arrive aussi que vous ayez eu un parent très pessimiste et qui vous a transmis sa propre peur de la vie.



Balance

La conjoncture est bonne pour ceux du 2e décan, grâce à la rencontre Soleil/Mercure ; vous n'attendrez pas en vain, vous pouvez garder espoir. En effet, on vous a probablement parlé d'une éventuelle promotion ou d'un job supplémentaire qui mettrait une bonne quantité de beurre dans les épinards (1er décan pour le moment). Les choses traînent, mais c'est parce qu'on est au mois d'août ! Tout se fige au mois d'août, vous l'avez déjà expérimenté !



Scorpion

Encore une journée positive, notamment pour le 2e décan. Vous aurez des nouvelles d'un projet en cours, auquel vous devrez accorder un peu plus de temps. Le temps de lui donner des bases plus solides ou de vous trouver des partenaires qui viendraient vous aider à perfectionner votre idée. Dans un autre registre, il se peut que vous ayez des nouvelles d'un parent ou d'un proche que vous aimez bien, mais que vous trouvez un peu snob, un peu trop " m'as-tu vu ".



Sagittaire

Le Soleil et Mercure vont dans le sens de votre désir et parlent de départ en voyage pour les uns, alors que pour les autres il y a une bonne nouvelle au programme. Peut-être en recevrez-vous d'une personne qui vit à l'étranger, ou que c'est vous qui êtes à l'étranger et qui allez rencontrer quelqu'un que vous appréciez (mais pas dans le domaine amoureux). Autre interprétation : vous obtiendrez gain de cause (en partie) dans une discussion.



Capricorne

L'ambiance est toujours frustrante pour ceux de décembre, mais en revanche le 2e décan est dans une période propice aux projets de grande envergure. Ça peut marcher, vous avez tous les atouts en main et une conjoncture favorable jusqu'à mi-septembre. Mais par la suite, en fin d'année, vous aurez une difficulté à affronter, que vous avez peut-être prévue, car vous n'avancez jamais sans savoir exactement ce qui vous attend. Cela dit, rien d'important ne se fait facilement !



Verseau

La rencontre du Soleil et de Mercure s'oppose à votre signe. Elle vous rappelle une proposition qui n'a pas eu de suite, mais qui n'est pas perdue pour autant. Certes, vous ne progresserez pas beaucoup car Mercure est rétrograde et vous allez encore devoir patienter avant d'avoir une réponse, 2e décan principalement. De toute façon, ne vous engagez dans rien en ce moment, la rétrogradation de Mercure n'a pas bonne réputation quant à la durabilité des engagements. Mais vous pouvez discuter.



Poissons

Jupiter et Neptune sont de nouveau en phase jusqu'au 20 septembre. Le succès est à portée de main pour le 2e décan, mais attention à ne pas attraper le melon ! Il n'est pas exclu, si vous êtes de ceux qui ont réussi quelque chose, que vous vous sentiez au-dessus des autres, que vous soyez dans une sorte de bulle qui vous isole de la réalité et qui est néfaste pour la suite des événements. D'une manière ou d'une autre, cette conjoncture vous donne l'impression d'être supérieur aux autres.