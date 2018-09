publié le 08/09/2018 à 08:14

Bélier

Le feu est à l'orange, il vous est conseillé de ne pas accélérer. La Vierge, très forte ces jours-ci, vous demande de bien réfléchir avant de prendre vos décisions. En effet, la Lune entre dans ce signe dans la journée et ce sera la nouvelle Lune demain, celle-ci étant en quelque sorte le temps fort de chaque signe. La prochaine nouvelle Lune sera importante pour vous car elle se fera le 9 octobre en Balance, face à votre 2ème décan : vous aurez un choix à faire.

Taureau

Le feu est à l'orange, il vous est conseillé de ne pas accélérer. La Vierge, très forte ces jours-ci, vous demande de bien réfléchir avant de prendre vos décisions. En effet, la Lune entre dans ce signe dans la journée et ce sera la nouvelle Lune demain, celle-ci étant en quelque sorte le temps fort de chaque signe. La prochaine nouvelle Lune sera importante pour vous car elle se fera le 9 octobre en Balance, face à votre 2ème décan : vous aurez un choix à faire.

Gémeaux

1er décan, la rencontre Lune/Mercure s'adresse à vous et devrait vous permettre de dire ce que vous avez sur le coeur. Mais faites-le sans dire de méchancetés. Quand vous le voulez, vous pouvez être très " tranchant " et dire des choses qui blessent. Et comme vous serez sous le coup d'une émotion, il est très possible que vous ne mesuriez pas la portée de vos paroles. Mais ça peut aussi être le contraire : un familier vous dira des choses que vous n'avez pas envie d'entendre.

Cancer

Pour vous, la conjoncture est sympa, elle allège un peu l'ambiance du 1er décan, alourdie par l'opposition de Saturne. Vous serez bien conseillé aujourd'hui. Mais vous avez peut-être déjà fait votre choix et vous ne savez pas du tout si vous avez eu raison ou tort ? Dans ce cas, une discussion très positive vous permettra de voir plus clair et d'être rassuré : la personne en question ne vous dira pas ce que vous avez envie d'entendre mais elle aura une façon très réaliste de voir les choses.

Lion

La rencontre Lune/Mercure ayant lieu dans votre secteur financier, il se peut que vous ayez une discussion à ce sujet ou que vous réfléchissiez à une dépense. Vous envisagez peut-être un achat conséquent, c'est en tout cas ce que dit la nouvelle Lune qui a lieu demain mais qui est déjà active à partir d'aujourd'hui puisque la Lune rentre en Vierge en milieu de journée. Si vous devez réfléchir à un achat ou à un investissement, vous serez très absorbé et ne penserez à rien d'autre.

Vierge

La nouvelle Lune est demain mais l'astre de la nuit entre aujourd'hui dans votre signe et se trouve conjoint à Mercure. 1er décan, votre intellect sera au top. Tout votre potentiel est activé sous cette conjoncture, vous avez l'esprit aiguisé, la critique facile et au bon moment ainsi qu'une parfaite analyse des situations. Cela ne concerne que le 1er décan et cette rencontre Lune/Mercure étant chapeautée par Saturne et Uranus vous évoluez lentement mais sûrement. Ayez confiance.

Balance

On ne parlera pas de la nouvelle Lune de demain, inintéressante pour vous, mais de l'entrée de Vénus en Scorpion. Vos besoins affectifs se feront plus exigeants. Pour ce qui est de la nouvelle Lune, déjà active aujourd'hui puisque la Lune entre en Vierge dans la journée, elle est un peu dévalorisante : vous êtes trop critique vis-à-vis de vous-même, et parfois de votre entourage, surtout au boulot. Le travail mal fait pourrait vous donner des boutons !

Scorpion

La nouvelle Lune est déjà active puisque l'astre entre en Vierge dans la journée, elle est amicale et parfois amoureuse puisque Vénus arrive chez vous demain. Si vous avez laissé certains amis de côté pendant vos vacances, c'est le bon moment pour reprendre contact avec eux, ou avec l'un d'entre eux en particulier. Vous êtes concerné si vous êtes né en octobre et il se pourrait bien que cette amitié soit le prélude à une relation plus amoureuse qu'amicale.

Sagittaire

La rencontre entre Lune et Mercure est pour ceux de novembre, qui pourraient avoir un rendez-vous avec votre boss ou le professeur de l'un de vos enfants. C'est un contact qui semble être important puisque la conjonction se fait au zénith de votre zodiaque (Mi-Ciel) et, étant donné que les planètes sont en Vierge, la discrétion et la retenue vous sont recommandées. S'il s'agit d'un rendez-vous avez le boss, ne vantez pas trop vos mérites mais parlez de votre expérience.

Capricorne

Vous apprécierez l'ambiance de cette fin de semaine, surtout 1er décan. Vous aurez un éclairage très nouveau sur le problème qui vous préoccupe depuis des mois. La rencontre de Lune et Mercure peut accentuer votre intuition, et comme elle se trouve en harmonie avec Saturne, elle aura un effet positif sur cette dernière. Vous comprendrez peut-être pourquoi vous avez subi un affaiblissement général, certains ayant perdu de leurs forces, ou vous découvrirez qui ou quoi vous empêche d'avancer dans votre boulot.

Verseau

Si vous avez fait un investissement peu rentable, natif du 1er décan, vous pensez pouvoir rentrer dans vos fonds, mais je vous conseille de ne pas trop espérer. Vous avez mal placé votre argent et votre confiance et cela vous est probablement confirmé ces jours-ci. De plus, l'arrivée de Vénus en Scorpion demain, associée à une nouvelle Lune opposée à Neptune (actuellement dans votre secteur d'argent) va dans le même sens. Cela dit, ne lâchez pas prise pour le moment.

Poissons

Lune et Mercure conjointes s'opposent à vous et vont vous aident à mettre un interlocuteur dans votre poche, surtout si vous êtes natif de février. Profitez de l'opportunité, vous n'aurez aucune difficulté à vous mettre d'accord avec cette personne. Et puis demain, surtout pour le 1er décan encore, ce sera l'entrée de Vénus chez l'ami Scorpion et vos sentiments s'épanouiront ; il suffira que vous leur laissiez un peu plus de place et que vous soyez en confiance.