L'horoscope du 8 mai 2020

publié le 08/05/2020 à 05:30

Bélier

Si vous pouvez, ce week-end en particulier, ne pas aborder les questions d'argent vous éviterez probablement une dispute 3ème décan. Et gare aux dépenses impulsives aussi, des dépenses faites trop vite et qui, une fois la nuit passée, vous sembleront inutiles. Mais vous serez poussé, malgré vous, à faire des achats dont vous n'avez pas vraiment besoin. Peut-être que cela vous aidera à vous changer les idées.

Taureau

Encore un long week-end de farniente ? A moins que vous n'ayez un programme... Quoi qu'il en soit, quelque chose, un conflit, risque de vous préoccuper à l'arrière-plan. Et ce sera même parfois au premier plan si vous êtes du 3ème décan, Mercure étant dans votre signe et en dissonance avec Mars. Vous n'aurez pas d'autre solution que de parler très fermement à l'un de vos proches ; cela peut être un enfant, un frère/soeur, un voisin...

Gémeaux

Votre planète maîtresse, Mercure, s'approche d'une dissonance avec Mars, on risque de se disputer autour de vous, un couple ami peut-être, ne vous en mêlez surtout pas. Laissez-les se débrouiller, même s'il ne s'agit pas d'un couple mais de l'un de vos enfants, par exemple, n'intervenez pas. Né autour du 12 juin, Vénus joue toujours les illusionnistes, méfiez-vous de tout ce qui vous semble (à juste titre) trop beau pour être vrai.

Cancer

Vous aurez tendance à tout amplifier, surtout des détails auxquels vous accorderez une importance qu'ils n'ont pas. Mais bizarrement, vous aurez besoin de vous faire du souci pour quelque chose, ou pour quelqu'un, et vous chercherez la petite bête. Soyez dans l'auto-observation si possible et essayez de capter les moments où votre imagination accentue ces fameux détails pour qu'ils prennent toute la place. Si vous les repérez, réfléchissez à la meilleure manière de les minorer.

Lion

Mercure et Mars vont vous casser les pieds ce week-end, 3ème décan. Il est possible que vous vous disputiez avec votre conjoint, et comme toujours pour des broutilles. En général, sur les grands sujets, les plus importants, on ne se dispute pas : on discute. Essayez de ne pas vouloir avoir raison à tout prix, de ne pas chercher à avoir le dernier mot, car c'est ça qui ferait dégénérer la conversation en dispute. A moins que l'autre ne fasse exprès de vous provoquer, c'est possible.

Vierge

Certains d'entre vous, et surtout du 3ème décan, verront un de leurs choix critiqué par leurs proches ; cela vous mettra en colère car vous rejetez toute forme de critique, vous l'êtes déjà suffisamment avec vous-même, vous n'avez pas besoin que les autres en rajoutent. Cela dit, il est très possible que ce soit vous qui ayez à critiquer un de vos proches, à lui dire franchement ce que vous pensez. Dans ce cas, effectivement, ne vous retenez surtout pas !

Balance

Une bonne journée, surtout pour ceux du 1er décan, la Lune s'harmonise avec Saturne et vous devez sentir combien votre vie va bientôt prendre la bonne direction. Toutefois, vous aurez attendu longtemps et aurez beaucoup travaillé pour en arriver là, mais vous allez recueillir le fruit de vos efforts non seulement cette année (pas pour tout le décan) mais surtout à la fin de cette année et au début de l'autre quand Jupiter rejoindra Saturne en Verseau et que votre réussite sera amplifiée.

Scorpion

Je ne vous vois pas en train de faire vos comptes, et pourtant vous devriez vous pencher dessus. Mais, 1er décan, vous aurez tendance à procrastiner et on vous comprend. Après tout, c'est une fin de semaine " off " et vous avez bien le droit de chasser toute contrariété de votre esprit. Les seuls qui ne pourront pas sont ceux du 3ème décan, qui seront dans la dispute, que ce soit avec un membre de la famille ou avec un voisin.

Sagittaire

La Lune a pris ses quartiers chez vous jusqu'à dimanche, vous donnant envie de jouer la fille de l'air. Ça tombe mal en ce moment, mais vous vous adapterez, c'est votre force. Peut-être allez-vous préparer un futur voyage pour quand ce sera possible et ce sera une forme d'évasion. Mais si vous êtes du 3ème décan, vous êtes pris dans une histoire qui se complique de jour en jour et il va falloir attendre mercredi pour que vous soyez plus lucide.

Capricorne

Vous aurez besoin de vous mettre en retrait ce week-end, vous avez quelque chose à étudier, un livre à lire, et on ne peut pas dire que cela vous dérangera d'être seul. Au contraire, vous en aurez envie de manière à pouvoir vous concentrer sur ce que vous allez faire. Mais il se peut aussi que d'une manière ou d'une autre, vous quittiez votre zone de confort, non sans en ressentir un peu d'inquiétude.

Verseau

1er décan, vous avez un gros projet sur les bras et ce n'est pas parce que personne ne travaille que vous n'avancerez pas dessus. Les idées vous viendront facilement. Vous n'en manquez pas en ce moment et elles sont totalement réalistes... Je vous dis ça parce que souvent, vous avez des idées un peu utopiques ou trop en avance sur leur temps. Mais en ce moment, vous avez la vista, comme on dit, et non seulement vous avez des idées mais vous anticipez celles des autres.

Poissons

3ème décan, né autour des 10, 11, 12 mars, on risque de vous tenir des propos qui seront faux, et même si c'est ce que vous avez envie d'entendre, remettez-les en question. Ne vous empêchez pas de douter, cela peut vous aider à ne pas tomber dans le piège de la séduction. Évitez de vous engager dans une relation en ce moment et si c'est déjà fait, prenez du recul de manière à y voir plus clair. Surtout si une situation du passé est en train de se répéter.