L'horoscope du 8 juin 2020

publié le 08/06/2020 à 05:30

Bélier

Cette semaine encore, il sera question de ce que vous avez dit ou écrit, et qui crée une confusion dans votre entourage, en particulier si vous êtes né autour du 10 avril. En revanche, pour ceux du mois de mars, il se prépare quelque chose d'agréable - peut-être sur le plan financier - mais il va falloir être un peu patient car cela ne devrait être vraiment d'actualité qu'à partir du 25 juin.

Taureau

Ça s'arrangera à partir de mercredi, mais en ce début de semaine, vous serez fatigué et aurez du mal à vous bouger ou à vous motiver si vous travaillez, 1er décan en particulier. La dissonance que Saturne envoie depuis le Verseau est rétrograde, mais cela ne veut pas dire qu'elle n'est pas active. Elle vous incite à trop penser, à avoir peur de quelque chose et c'est très " énergivore ".

Gémeaux

Gardez en tête l'idée que Mars et Neptune seront en conjonction toute la semaine et que le risque d'erreur, de maladresse et de mauvais choix est à prendre en compte. Cela ne concerne en principe que le 3ème décan, mais il se trouve que Neptune est la planète du collectif, on pourrait donc découvrir une histoire louche, des malversations, des manipulations qui ne feront qu'alimenter les théories du complot.

Cancer

Né après le 16 juillet, vous serez sensible à l'opposition Jupiter/Pluton aujourd'hui et serez de nouveau plus que contrarié par l'attitude d'un partenaire ou d'un enfant. Le problème ne date pas d'aujourd'hui, nous en parlons souvent puisque les deux astres, et surtout Pluton, sont très lents et qu'il s'agit d'un problème de fond, qui est amplifié cette année par la présence de Jupiter à côté de cette planète de crise qu'est Pluton.

Lion

Vous n'aurez pas la parole cette semaine, 2ème décan, d'ailleurs il vaut mieux laisser les autres s'exprimer car votre flair, votre intuition s'exerceront mieux si vous les écoutez. Cela vous aidera à comprendre ce qu'il y a au-delà des mots, leur sens caché à décrypter. Parfois, certaines personnes disent une chose et en pensent une autre, et c'est justement ce que la conjoncture vous aidera à comprendre.

Vierge

Vous aussi serez gêné par la rencontre Mars/Neptune qui a lieu face à vous et vous expose à un/une partenaire que vous aimeriez bien sauver, mais qui ne le veut pas. C'est une autre interprétation possible de cette conjoncture qui réunit une planète de Feu et une planète d'Eau et en général ça ne peut que rendre inopérante toute action vis-à-vis de l'autre et même si vous ne voulez que son bien.

Balance

1er et 2ème décan, vous avez tous les atouts en mains pour réussir ce que vous entreprenez, mais on dirait que l'un de vos proches veut vous faire douter de vous. Vous devriez le ressentir ces jours-ci, peut-être toute la semaine à travers des remarques qui ne seront pas gentilles. S'il s'agit de votre partenaire, faites-lui remarquer ce qu'il est en train de faire, peut-être par jalousie...

Scorpion

Une bonne semaine pour vous, surtout 2ème décan, vous aurez de la chance, du bol comme on dit, dans tous les détails du quotidien qui d'habitude vous ennuient. Vous aurez les nouvelles que vous attendez, par exemple, ou on vous confirmera qu'un travail vous est réservé ou qu'un emploi pourrait vous êtes offert, surtout si vous êtes né vers le 6 novembre.

Sagittaire

Le climat est tendu, orageux, pour certains d'entre vous qui se sentent dans l'impossibilité d'agir pour rétablir une situation. Mais ne faites rien pour l'instant. Ce n'est peut-être pas grand-chose et le fait d'intervenir pourrait se révéler négatif. Peut-être aussi que vous désirez inconsciemment que la situation ne s'arrange pas ? C'est quelque chose qu'il faut envisager, éventuellement.

Capricorne

2ème décan, né avant le 7 janvier, on pourrait vous faire une offre à laquelle vous aurez envie de réfléchir. Mais né autour du 5, il se peut qu'elle vous passe sous le nez. Je vous explique : Mercure va rétrograder pile face à votre Soleil à partir du 18 et si vous n'avez pas donné votre accord avant cette date, vous en serez empêché après, ou si on vous fait la proposition juste avant le 18, votre temps de réflexion sera trop long.

Verseau

Né en janvier, vous retrouvez le bon aspect de Vénus cette semaine, elle sera encore rétrograde mais vous promet une réussite et une valorisation de votre image. Votre réputation pourrait grandir grâce à l'une de vos idées ou à l'une de vos créations qui, apparemment, sera fonctionnelle à la fin de ce mois. Cela semble être lié au domaine de la communication et des échanges, le domaine de Mercure.

Poissons

Vous êtes dans le doute, vous vous posez mille questions sur ce que vous devez faire, notamment 1er décan. Devez-vous reprendre le cours d'une histoire qui s'était arrêtée ? Là est la question et elle va se faire de plus en plus aiguë au fil du temps, surtout si vous êtes né les 24 ou 25 février car Vénus va stationner en fin de semaine et jusqu'au 4 juillet en aspect dynamique avec votre Soleil. Il faudra alors faire un choix.