L'horoscope du 8 juillet 2018

publié le 08/07/2018 à 06:33

Bélier

La communication sera votre fort jusqu'au 16 juillet, si vous êtes du 2e décan. Vous entrerez facilement en contact avec les autres tant vous serez sympa ! Il faut dire que vous aimerez parler, raconter des histoires, parce que vous sentirez que vos interlocuteurs sont conquis. Par ailleurs, les relations avec les enfants et tout ce que vous pouvez faire d'amusant avec eux seront aussi au premier plan. Et puis né après le 16 avril, prenez du bon temps aujourd'hui, sans penser à rien !

Taureau

Encore chez vous, la Lune s'oppose à Jupiter et si vous êtes du 2e décan, une injustice ou un conflit avec un concurrent risque de vous prendre la tête. Même un dimanche et même si vous êtes en vacances, vous y penserez un peu trop et ferez même de la parano, surtout si vous êtes né autour du 4 mai. Il peut aussi y avoir une histoire de partage avec des frères et soeurs et cela ne se passe pas très bien, vous avez peut-être entamé une procédure.

Gémeaux

Vous serez probablement encore très distrait aujourd'hui. Peut-être qu'un problème concernant votre travail vous absorbe beaucoup trop, 2e décan ? Vous y pensez en boucle, alors que vous devriez laisser les choses avancer d'elles-mêmes. Il est possible d'ailleurs que cela commence à s'arranger après le 11, quand Jupiter repartira en marche directe. Vous aurez alors la voie plus libre pour régler le problème, en prenant soin de reconnaître votre part de responsabilité.

Cancer

Vénus est dignifiée aujourd'hui, elle termine son passage en Lion en donnant à votre 3e décan un appétit d'ogre. Et pas seulement pour la nourriture ! Vous avez besoin aussi de preuves d'amour, indispensables à votre équilibre, et peut-être aussi de vous offrir des petits cadeaux ou d'en recevoir si c'est votre anniversaire. Et justement, si vous le fêtez, l'harmonie entre Soleil et Neptune est un facteur d'ouverture sur le monde et sur de nouveaux univers.

Lion

3e décan, c'est vous qui recevez la planète du jour, Vénus. Vous ferez du charme à ceux que vous croiserez et ne serez pas avare en démonstrations d'affection. Mais vous ne pourrez pas vous empêcher de vous vanter, voire de vous complimenter vous-même. Et pourquoi pas ? Le Lion a besoin qu'on flatte son amour-propre et Vénus y veille toujours. Elle vous quittera mardi, alors profitez-en à fond, surtout aujourd'hui où elle est mise en valeur. Votre joie de vivre sera également au premier plan.

Vierge

Né après le 19 septembre, ça n'arrive pas souvent, mais vous serez content des efforts fournis et des résultats obtenus. Seriez-vous moins perfectionniste ? Peut-être en effet que vous vous lâcherez pendant quelques jours et qu'en plus d'être content de vous, vous serez plus détendu, moins sur les nerfs. On peut légitimement penser aussi que vous serez peut-être en vacances et donc moins investi dans votre travail, et plus dans vos loisirs et vos plaisirs (Vénus).

Balance

2e décan, Mercure vous envoie de bons mais rapides influx. Leur avantage, c'est qu'ils vous rendront plus communicatif et que vous nouerez des contacts. En particulier aujourd'hui et en début de semaine. Vous êtes peut-être en vacances, ou en tout cas dans un endroit où vous allez croiser des personnes avec lesquelles vous pourrez sympathiser. Si quelqu'un vous fait un sourire, sautez sur l'occasion et adressez-lui la parole : la conversation s'engagera tout naturellement.

Scorpion

Le signe d'Eau que vous êtes n'apprécie pas le Feu du Lion, où se tient Vénus. Mais justement, séduire sera un vrai défi que vous vous dépêcherez de relever. Vous viserez peut-être trop haut et il est possible que vous vous preniez une veste, et votre orgueil pourrait en souffrir. Mais dites-vous que ce n'était qu'une occasion et que d'autres se présenteront. D'autant plus que Vénus sera bien mieux placée à partir de mardi et valorisera l'amitié amoureuse.

Sagittaire

Vous êtes totalement en phase avec cette Vénus en Lion, surtout né après le 18 décembre. Vous ferez preuve d'une assurance très impressionnante. Une manière comme une autre d'assurer votre emprise sur ceux qui vous entourent et qui ne demandent pas mieux, apparemment, que de vous regarder avec admiration. Avec Vénus en Lion, les sentiments affectueux sont toujours mêlés d'admiration. Cette Vénus ne peut aimer et être aimée que s'il y a de l'admiration.

Capricorne

Un peu de patience car Vénus en Lion vous incite à douter de l'autre, alors que son arrivée en Vierge mardi accentuera au contraire votre confiance. Né après le 17 janvier, vous serez même un peu parano aujourd'hui et attribuerez à votre chéri/e des intentions qu'il/elle n'a pas. Prenez du recul et faites ce que vous savez si bien faire : restez rationnel. Ne considérez pas ce que vous croyez être des signes de désintérêt ou de désamour : vous interprétez dans le sens de vos craintes.

Verseau

2e décan, Mercure va vous donner l'occasion de trouver un terrain d'entente s'il y a un conflit à l'horizon. Vous avez jusqu'au 16 juillet pour entamer un dialogue. Cela dit, il n'y a peut-être pas de conflit mais vous avez besoin de vous expliquer avec quelqu'un ou de faire une proposition à votre supérieur (si vous n'êtes pas en vacances) ? Dans ce cas, Mercure sera un bon auxiliaire car vous saurez présenter les choses à votre avantage et on ne vous refusera rien.

Poissons

Vous avez souvent un problème avec votre image, et la Vénus en Lion ne l'arrange pas parce que, justement, elle met l'accent les troubles de l'image. Vous ne vous voyez pas comme les autres vous voient, vous avez mille défauts que vous considérez comme totalement rédhibitoires, du moins c'est ce que vous croyez. Mais vous, comment considérez-vous les autres, leur voyez-vous aussi mille défauts ? Probablement pas, et sachez qu'ils sont comme vous et ne vous regardent pas à la loupe.