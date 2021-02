L'horoscope du 8 février 2021

publié le 08/02/2021 à 05:30

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Pour vous, la conjoncture est intéressante et excitante. Peut-être êtes-vous en vacances, quoi qu'il en soit ce qui comptera le plus ce sont vos relations amicales et la vie sociale en général. Vous pourrez faire des rencontres, et même peut-être une rencontre qui pourrait évoluer vers autre chose. La nouvelle Lune de jeudi vous sera également favorable, surtout 3ème décan : si vous avez un projet en cours, vous constaterez qu'il progresse. Ceux du 2ème décan auront une bonne idée, mais ne pourront pas la mettre en pratique tout de suite.

Taureau

Une semaine encore déstabilisante pour certains du 1er et du 2ème décan, il faut tenir bon, la situation va s'améliorer et certains pourraient sceller un important accord. Nous en reparlerons jeudi, car il y aura beaucoup à dire sur la nouvelle Lune et sur l'ambiance dans laquelle elle se forme. 1e décan, vous serez encore sensible toute la semaine à la dissonance Saturne/Uranus, qui vous prive de vos libertés, mais il y aura une petite lumière à l'horizon.

Gémeaux

Vous serez très intéressé, voire passionné par ce qu'il se passe, ici ou ailleurs, votre curiosité n'aura pas de limites et vous referez le monde un peu tous les jours. Et ce, quel que soit votre décan, avec une mention spéciale pour jeudi, jour d'une nouvelle Lune qui verra six planètes occuper le Verseau, votre secteur de joie ! La belle rencontre entre Vénus et Jupiter sera exacte et se révélera riche en agréables espoirs alors qu'il n'y en a pas eu l'année dernière ; les deux astres avaient raté leur rendez-vous !.

Cancer

Une semaine de crise dont, paradoxalement, vous saurez tirer profit parce que l'espoir d'une reprise se profilera. Pas dans l'immédiat, mais à partir de fin mars. En effet, à cette date, les deux astres qui freinent toute progression en ce moment, c'est-à-dire Saturne et Uranus, ne seront plus en relation, ou en tout cas beaucoup moins. Mais nous les retrouverons, hélas, en mai et elles continueront à créer des restrictions jusqu'à ce que Saturne rétrograde le 23 mai...

Lion

Vous aurez la possibilité signer un important contrat ou trouver un accord qui vous sera profitable, mais le contexte sera probablement très houleux cette semaine. Cela concerne surtout le 2ème décan, qui verra la conjonction Vénus/Jupiter se former face à lui. C'est un aspect " bonheur " certes, mais les autres aspects qu'il y a autour de Vénus et Jupiter sont assez orageux pour provoquer des controverses, des disputes dans les couples ou avec un associé. Le 3ème décan, lui, pourrait conclure un bon accord ou faire une rencontre.

Vierge

Le Verseau recevra six planètes ce jeudi et c'est probablement votre organisation quotidienne qui devra être revue, sur le plan personnel ou professionnel. Ce n'est pas nouveau, puisqu'il y a déjà deux importantes planètes dans ce signe depuis fin décembre. Ce sont donc peut-être également vos projets professionnels qui doivent être revus (pour le moment), dans la mesure où certaines restrictions sociales sont toujours en cours et freinent vos activités.

Balance

La réunion de Vénus et Jupiter, qui sera exacte jeudi, fera effet sur le 2ème décan. Vous pourriez vivre un moment de bonheur, une sorte de parenthèse enchantée. Alors que le reste de la conjoncture est déstabilisant pour tout le monde, vous serez sans doute épargné parce que la joie l'emportera sur le reste. En outre, Mercure va aussi à la rencontre de Jupiter et elles seront en conjonction en fin de semaine : une bonne nouvelle porteuse d'espoir sera au programme, encore pour le 2ème décan.

Scorpion

Vous avez un atout de taille dans la vie, c'est que vous savez remonter la pente, toutes les pentes. Appuyez-vous sur ce don du ciel pour traverser cette semaine. Vous pourriez en effet beaucoup douter de vous et de la vie en général, vous sentir " au fond de la piscine ", mais si vous restez objectif vous verrez qu'il y a une lueur d'espoir et que dès que vous le pourrez, vous ferez ce qu'il faut pour repartir du bon pied (1er décan et une partie du 2ème).

Sagittaire

Cette semaine encore vous serez rebelle, mais pas tellement dans vos actes, surtout dans vos pensées, vos idées et la manière de les exprimer. Vous aimerez choquer. Peut-être vous direz-vous que c'est la meilleure manière de vous faire comprendre ? Mais il est possible aussi que ce soient les nouvelles que vous entendrez ou que vous lirez qui vous vous choquent ! Quoi qu'il en soit, de tous les signes vous serez le plus observateur et un bon commentateur des événements.

Capricorne

Difficile pour vous de prendre de la hauteur, comme vous savez si bien le faire, la conjoncture vous oblige à rester ancré dans le matériel et à garder l'équilibre. Il peut s'agir de l'équilibre de vos finances, qui vous inquiète, ou de l'économie en général qui vous inquiète tout autant. Il y a pourtant cette semaine une jolie rencontre entre Vénus et Jupiter, précisément dans votre secteur d'argent, et vous pourriez avoir une bonne surprise, ou la promesse d'une amélioration.

Verseau

Si vous fêtez votre anniversaire cette semaine, vous aurez droit à une nouvelle Lune, plus une conjonction Vénus/Jupiter, de quoi entrevoir quelques espoirs un peu fous. Je dis entrevoir car le contexte de cette très jolie conjonction, qui a lieu jeudi le jour de la nouvelle Lune, ne sera pas très calme ! Mercure et Mars seront en bisbille et il y aura de la controverse, de la dispute, chez vous ou autour de vous. Sans oublier Saturne vs Uranus qui créent encore des restrictions sociales.

Poissons

Le Verseau est encore très en vedette cette semaine, 6 planètes dans le signe jeudi. Cela signifie que vous serez le spectateur critique des comportements d'autrui. Il y a sans doute de la contestation, que ce soit autour de vous ou d'une manière générale dans le pays, Mercure et Mars étant en dissonance jusqu'à vendredi, ce qui laisse penser que de la colère sera exprimée. Toutefois, il semble que beaucoup d'entre vous resteront très indifférents au contexte social.