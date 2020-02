L'horoscope du 8 février 2020

publié le 08/02/2020 à 05:30

Bélier

Soyez tous charmes dehors si vous êtes né en mars ! La Lune et Vénus sont en harmonie et il n'est pas dit que vous n'accrocherez pas un coeur, aujourd'hui ou demain. Si vous êtes déjà en couple, vous passerez de bonnes journées, les loisirs et les plaisirs étant au premier plan. Le jeu également, mais attention à ne pas y perdre de l'argent, ce serait trop bête... Mais il est vrai, qu'avec Vénus en Bélier vous avez un bon facteur chance.

Taureau

Vous aurez besoin d'un refuge, d'un doux cocon, en particulier si vous êtes du 1er décan. Vous préféreriez rester sous la couette, mais vous retrouverez la forme au fil des heures. C'est juste une petite dissonance Lune/Uranus (pas plus de 4 ou 5 heures) accompagnée par la présence un peu désagréable de Vénus en Bélier qui peut produire de la rancoeur, du ressentiment. Mais ne gardez rien de négatif en vous, surtout pas en ce moment.

Gémeaux

Tout se cristallisera aujourd'hui autour d'une idée, d'une perspective qui s'offre à vous. Peut-être avez-vous rendez-vous avez quelqu'un avec qui vous aimeriez conclure ? Ou alors vous avez dans l'idée de faire quelque chose d'un peu inhabituel avec vos amis, ou même vous tout seul ? Quoi qu'il en soit, ce samedi s'avère excitant pour tous ceux du 1er décan. Mais né après le 15 juin, gare aux rapports de force, aux disputes.

Cancer

Vous serez un peu centré sur vous et sur vos besoins. Essayez d'y répondre vous-même, ne demandez pas à l'autre ce qu'il ou elle n'est pas en mesure de vous donner. Tout simplement parce que ce n'est peut-être pas son rôle, sauf si vous avez besoin d'un gros câlin, évidemment. Surveillez aussi vos dépenses, vous pourriez vous lâcher dans ce domaine ; mais si vous êtes né en juin, vous ne devriez pas avoir de problèmes financiers en ce moment.

Lion

De passage dans votre signe, la Lune et Uranus étaient fâchées cette nuit et vous avez pu faire votre pire cauchemar, celui où vous perdez tout et votre boulot en premier lieu. Évidemment, ceux du 1er décan peuvent être dans une séquence où ils craignent, ils anticipent quelque chose de ce genre. Et vous avez raison d'anticiper car cela peut vous inciter à vous créer un plan B, dont vous aurez éventuellement besoin un jour.

Vierge

Restez tranquille et au chaud ce week-end, il faut reprendre des forces, vous ressourcer et essayer de vous détendre. Parce que vous êtes une boule de nerfs en ce moment. C'est probablement dû au fait que vous avez plus de travail que d'habitude ou qu'il y a eu un changement de méthode, de process et que vous avez dû faire des efforts pour vous y adapter. Ce qui est toujours beaucoup demander aux Vierge qui aiment leurs habitudes.

Balance

Pour vous aussi c'est un agréable week-end, probablement bien rempli, vous avez tout prévu pour que vos proches et vous-même ayez un emploi du temps sans aucun vide. Les loisirs s'enchaîneront, un cinéma ou un bon film à la télé, une virée au centre commercial... En couple, ceux qui sont nés en septembre vivront des moments intenses, mais attention, dans certains cas il pourrait y avoir une discorde passagère. Mais ça se terminera bien.

Scorpion

Une fin de semaine sans réelles qualités, vous trouverez que tout va de travers si vous êtes d'octobre, sauf né autour du 30 ; une conversation avec un ange vous détendra. En effet, Mercure est en bon aspect avec vous et tout échange vous permettra d'être en phase et de vous livrer à quelques confidences ; or, dans les moments où ça ne va pas, parler fait du bien : l'expression vider son sac a du sens, surtout quand on a tendance à tout garder pour soi.

Sagittaire

Un week-end d'évasion pour beaucoup d'entre vous, que vous partiez réellement ou que vos pensées, vos lectures, vos promenades vous conduisent loin du moment présent. Vous aurez peut-être besoin, 1er décan surtout, de prendre de la distance pour voir plus clair dans vos sentiments ou dans ce que vous avez envie de faire. Certains penseront déjà aux vacances (à partir du 22) et auront hâte d'y être ; ils imagineront tous les plaisirs qui les attendent.

Capricorne

On se sauve de tout par l'orgueil, a dit Gustave Flaubert, or vous êtes un des signes les plus orgueilleux du zodiaque. Donc comptez toujours sur vous pour éviter le pire ! Ne comptez pas sur les autres, d'ailleurs vous ne le faites pas souvent car (orgueil oblige) vous voulez être le seul maître à bord. Du coup vous ne devez vos succès ou échecs qu'à vous-même ! Vu sous cet angle, l'orgueil (pas en excès) est une bonne chose.

Verseau

Prévoyez un bon week-end, sympathique et chaleureux, vous serez invité quelque part et entouré de personnes amusantes et avec qui vous passerez un bon moment. Vous pourriez même faire une rencontre qui fera légèrement battre votre coeur (Vénus Bélier depuis hier), à moins que quelqu'un ne vous fasse du charme... Mais vous vous apercevrez qu'il ou elle fait son petit numéro à tout le monde. Il n'empêche que cela vous fera du bien...

Vous avez du boulot ce week-end, et ça ne sera pas pour vous mais pour quelqu'un qui vous a demandé un service et à qui vous ne pouvez pas refuser quoi que ce soit. Cela vous énervera un peu, vous vous poserez des questions parce que, peut-être que vous auriez pu refuser, vous défiler... Toujours ce problème qu'ont beaucoup d'entre vous de ne pas savoir dire non parce qu'ils ne veulent pas déplaire ou se sentir coupables.