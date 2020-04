L'horoscope du 8 avril 2020

publié le 08/04/2020 à 05:30

Bélier

La pleine Lune vous dit d'être doux et gentil avec ceux que vous aimez, de partager davantage et donc d'être moins centré sur vous-même, mais juste pour la journée. Cette PL met face à face votre signe et celui de la Balance, votre opposé zodiacal qui est aussi votre signe complémentaire, celui qui possède les qualités qui vous manquent (et inversement). Mais la Balance peut aussi vous agacer à cause de sa difficulté chronique à prendre des décisions.



Taureau

Les secteurs de votre zodiaque qui s'opposent parlent de travail et surtout des soucis qu'il vous cause. Si vous envisagez un changement, c'est le moment d'y réfléchir posément. Il ne s'agit pas forcément de changer d'emploi (quoique) mais souvent de changer de comportement au travail ; si on a trop d'emprise sur vous, vous devriez songer à vous montrer plus indifférent, à ne pas réagir comme on s'attend à ce que vous réagissiez. Quand vous reprendrez le boulot, essayez...



Gémeaux

Une agréable configuration pour votre 2ème décan, l'une de vos attentes pourrait se concrétiser d'ici peu, mais né autour du 9, Neptune continue à créer de l'instabilité. Vous ne savez pas très bien où vous allez, et certains sont carrément dans la mouise professionnellement. On vous a fait des promesses et elles ne sont pas tenues. Ou alors, vous êtes mal tombé, l'entreprise vous déçoit.



Cancer

La pleine Lune oppose des secteurs importants de votre thème, qui gèrent carrière et vie familiale. Vous enragez de ne pas travailler et de voir vos affaires péricliter. Certains d'entre vous continuent à travailler de chez eux, mais ce n'est pas pareil, le contact avec les autres n'est pas le même et vous n'avez qu'une hâte, retrouver votre équilibre habituel entre boulot et vie de famille, vous avez besoin des deux.



Lion

Vous êtes bien servi par une pleine Lune chaleureuse et qui vous rend plus sensible à ce qui se passe non seulement autour de vous, mais dans le monde en général. Cela concerne surtout ceux du 2ème décan, alors que le 1er décan est encore dans l'anxiété, à cause d'une décision que vous allez devoir prendre à un moment ou à un autre. La situation ne va pas tarder à évoluer étant donné qu'Uranus progresse.



Vierge

Il est question d'argent avec cette pleine Lune qui oppose les secteurs pertes et profits. Il se peut que votre situation ne soit pas aussi mauvaise que vous le pensez. Mais il est clair que vous avez peur, que vous êtes dans l'incertitude car il est rare que la Vierge aime ne pas savoir où elle va. Toutefois, il y a des cas où il n'est pas possible de faire autrement ! Et vous êtes en plein dedans.



Balance

Pas sûr que vous ayez bien dormi avec cette pleine Lune, il est possible que quelque chose vous ait tenu éveillé, 2ème décan, probablement une contrariété liée au travail. Cette PL est en effet en relation avec Neptune et celle-ci gère précisément votre travail, et surtout vos activités quotidiennes. Vous aurez tendance à vous mettre la pression aujourd'hui et cela vous vaudra une sensation de fatigue, qui passera dès que la Lune sortira de votre signe demain soir.

Scorpion

Ce sont des secteurs de travail et de forme qui sont concernés par la pleine Lune. Vous pourriez vous être légèrement blessé en voulant bricoler quelque chose dans la maison, mais ce sera sans aucune gravité. Vous en serez gêné pendant deux ou trois jours, pas plus. Côté activité, on notera un manque d'organisation, à moins qu'on ne vous impose un rythme trop soutenu et que vous ayez du mal à suivre (1er décan).





Sagittaire

C'est vraiment une bonne semaine pour vous, même cette pleine Lune est positive car elle vous redonne foi en l'humanité et en la capacité d'empathie des autres. Peut-être que vous serez enclin à apporter votre aide à ceux qui vont mal ou que vous recevrez un coup de pouce, et même des compliments pour certains (2ème décan notamment). Alors que ceux du 1er décan continuent à réunir tous les bons influx zodiacaux du moment et attirent l'attention sur eux.



Capricorne

Une pleine Lune qui met l'accent sur un possible conflit, mais il semble justement que vous allez pouvoir vous en débarrasser aujourd'hui ou demain au plus tard. Nous l'avons déjà évoqué hier, avec le Soleil en Bélier : vous pouvez être en colère, très contrarié, alors qu'avec la Lune en Balance vos petites voix intérieures vous souffleront d'être conciliant et de trouver un terrain d'entente. Mais vous pouvez aussi avoir un choix à faire...



Verseau

Le 2ème décan est en vedette avec cette pleine Lune qui valorise votre sens relationnel mais aussi votre façon parfois un peu brusque de dire ce que vous pensez. Vous serez amené à parler franchement aujourd'hui ou demain, et il faudra juste faire attention à ménager les sensibilités et... les susceptibilités. Vous êtes parfois maladroit quand vous parlez trop vite : vous montez sur vos grands chevaux et vous apercevez peu après que vous n'auriez pas dû.



Poissons

Comme nous l'avons évoqué hier, c'est une question d'argent qui se pose avec la pleine Lune. Pouvez-vous faire une dépense ou devez-vous au contraire vous en passer ? Faites un effort, car pour le vrai Poissons, il est quasiment impossible de se passer d'une de ses envies, même s'il n'a pas toujours l'argent pour satisfaire cette envie ! Mais vous pourriez aussi être très généreux avec cette pleine Lune et donner pour une bonne cause.