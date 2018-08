L'horoscope du 8 août 2018

publié le 08/08/2018 à 07:23

Bélier

Né en mars, vous serez sensible à une conjoncture qui peut être légèrement déprimante, mais vous êtes de ceux qui savent réagir et chasser les nuages. D'autant plus que les planètes sont rapides, surtout Lune et Vénus, en conflit avec Saturne. Cela dit, Saturne continue à vous mettre au défi d'accepter un temps long et vous demande d'être persévérant, ce qui n'est pas souvent votre première qualité. Mais, avec Saturne, l'impatience ne gagne jamais.

Taureau

Vous rechercherez la compagnie de vos proches, un en particulier qui a sur vous une influence apaisante. Le problème c'est qu'il ou elle n'est pas toujours là. Et si vous essayiez d'intérioriser sa présence, de l'intégrer à votre fonctionnement mental, c'est-à-dire de penser comme lui ou elle dans les moments où vous auriez besoin de ses conseils ? Cela s'adresse en priorité à ceux du 1er décan qui reçoivent Uranus et dont les principes de vie ont pu être perturbés.



Gémeaux

Les dissonances n'auront aucun effet sur vous car vous pourrez activer votre bouclier protecteur. Il ne sera pas efficace à cent pour cent, mais ce sera déjà ça. Soyez égoïste vous dit la conjoncture, pensez à vos intérêts personnels avant de penser à ceux des autres. Par ailleurs, né au tout début du signe (20 au 23 mai) un bon aspect entre Vénus et Mars pourrait vous permettre de séduire sans coup férir. Vous ferez vaillamment le premier pas et ça se passera bien.



Cancer

Dans votre 1er décan, la Lune active deux dissonances qui pourraient être un peu décourageantes. Bien entouré cependant, vous ne cèderez pas à la morosité. De toute façon, né au début du signe, c'est une situation que vous connaissez bien et qui se répète régulièrement. Elle est activée ces jours-ci et si vous n'avez pas de choix professionnel à faire, c'est peut-être un choix affectif qui vous met dans tous vos états. Mais, patience, cela ne va plus durer très longtemps.



Lion

Cela ne vous arrive pas souvent, mais vous aurez des états d'âme aujourd'hui, des humeurs vagabondes et vous en serez légèrement perturbé, natif du 1er décan. Cela dit, beaucoup de choses vous perturbent en ce moment, mais Vénus va vous mettre de meilleure humeur car vous aurez à côté de vous quelqu'un de très bienveillant et dont l'affection, voire l'amour, peut remplacer n'importe quel médicament ! En outre, la dissonance responsable de fortes tensions est en train de se défaire.



Vierge

La rétrogradation de Mercure dit vous n'avez pas le contact facile en ce moment, vous êtes très intériorisé. Mais peut-être avez-vous besoin de faire le vide ? Si vous êtes en vacances, vous sentez que c'est la meilleure manière de vous ressourcer et de ralentir votre machine à penser, elle qui n'est jamais en vacances. Mais vous pouvez aussi avoir à consoler quelqu'un, en tout cas aujourd'hui : un ou une amie qui est dans la peine peut avoir besoin de votre présence.



Balance

Comme la Lune et Saturne s'affrontent ce matin, vous serez partagé entre votre sens du devoir et une envie de vous libérer des contraintes qu'il vous impose. Depuis quelque temps, certains sont en train de se rendre compte qu'ils sont un peu trop dur avec eux-mêmes, qu'ils se culpabilisent trop facilement ou qu'ils laissent les autres les culpabiliser sans raison valable. C'est une situation répétitive que vous avez l'occasion de corriger.



Scorpion

Aujourd'hui et demain sont des journées favorables aux voyages, que vous partiez réellement ou aspiriez à partir, la détente sera de toute façon au programme, même s'il y a quelques récalcitrants dans le 1er décan du signe à cause (toujours) de la dissonance Mars/Uranus. Elle se défait et Mars retourne en Capricorne le 13 août (lundi prochain). Elle fera alors un bon aspect avec votre 3e décan, qui ne sera pas mécontent de se sentir plus mobile, physiquement ou intellectuellement.



Sagittaire

Les relations familiales risquent d'être compliquées aujourd'hui, vous aurez l'impression que personne ne tient compte de vos besoins personnels, qu'on fait preuve d'égoïsme à votre égard, alors que vos proches pensent exactement la même chose de vous ! 1e décan, vous serez sourd à leurs demandes car elles seront excessives et vous accentuerez ainsi leur impression que vous vous fichez de tout ce qui n'est pas vous ! S'ils exagèrent, dites-le franchement.



Capricorne

Lune, Vénus et Saturne sont en mauvais termes ; si vous êtes né en décembre, vous n'êtes pas très en forme et il y a de la tristesse dans l'air pour certains. En effet, Vénus et Saturne sont frustrantes et peuvent aussi provoquer un sentiment de manque, de perte. Le tout étant accentué par la Lune en Cancer, face à vous. Cela montre que vous vous faites du souci pour quelqu'un, votre conjoint peut-être ou l'un de vos parents qui ne va pas bien.



Verseau

Votre peur des maladies pourrait atteindre un sommet ces jours-ci, ne la laissez pas vous dominer et vous gâcher la vie. Le stress est responsable de tous vos maux, ou presque tous ! En outre, cela cache probablement autre chose, une autre crainte que vous n'identifiez pas et qui est plus réelle. Seulement elle remonte à très loin dans votre vie et est dissimulée sous toutes les autres craintes que vous pouvez avoir. Mais il est vrai que certains natifs du début du signe ont pu vivre des moments stressants depuis quelque temps.



Poissons

Aucun nuage à l'horizon, et avec Milan Kundera vous avez décidé que le sens de la vie c'est justement de s'amuser avec la vie. Que vous soyez en vacances ou non. La Lune en Cancer aujourd'hui et demain vous donne envie de jouer et de ne pas prendre les choses trop au sérieux. Ne vous laissez pas influencer par les oiseaux de mauvais augure, ceux qui sont pessimistes et qui ne voient que ce qui ne va pas. Vous, vous êtes sur l'autre versant, celui qui est positif.