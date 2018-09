publié le 07/09/2018 à 06:11

Bélier

Force, courage et audace animeront ceux qui sont nés avant le 14 avril. Né après, la dissonance Vénus/Mars risque de créer un gros trouble dans votre couple, ou dans votre vie professionnelle, selon que Vénus ou Mars domine. Vous n'avez pas intérêt à " passer en force " pour imposer votre volonté, quel que soit le domaine d'action des planètes. Au contraire, dans l'idéal, il faudrait au contraire que vous soyez souple, conciliant, que vous cherchiez un juste milieu.

Taureau

L'opposition de Jupiter étant au premier plan si vous êtes né entre le 9 et le 18 mai, il y a peut-être une injustice à corriger et vous y mettrez toute votre énergie. Mais cela aura-t-il l'effet escompté ? Vous en ferez un peu trop, vous mettrez une pression sur le dos de l'autre ou des autres qui ne vous aidera pas et il serait préférable que vous laissiez les choses évoluer à leur manière : vous ne pouvez pas tout contrôler, malheureusement, surtout cette situation précisément.

Gémeaux

2ème décan, vous êtes encore une fois dans le brouillard et n'avez aucune visibilité pour faire des choix qui, en conséquence, se révèlent souvent très hasardeux. Cela concerne soit votre boulot ou l'emprise néfaste que quelqu'un a sur vous, soit votre vie de famille qui semble être dans des sables mouvants : difficile de construire, ou de garder ce que vous avez déjà construit, alors que vous n'avez pas de bases solides. Surtout né entre le 4 et le 10 juin.

Cancer

Allez encore un peu de patience si vous êtes né après le 16 juillet. Vénus et Mars s'opposent à vous et créent de la discorde et c'est le moins qu'on puisse dire ! Toutefois, tout dépend de la force de ces planètes dans votre thème natal et il est possible qu'il s'agisse de simples chamailleries avec des frères et soeurs, des voisins, un cousin etc... Mais alors une chamaillerie qui dure depuis déjà un certain temps. A partir de la semaine prochaine, ça va se calmer.

Lion

Chez vous, la Lune est fâchée avec Jupiter aujourd'hui et si vous êtes né entre le 11 et le 19 août, vos émotions seront aux commandes, vous serez trop sensible. Et quand cela vous arrive, vous ne pouvez pas vous empêcher de le montrer et même parfois d'en rajouter pour bien faire comprendre à votre entourage ce que vous ressentez. Cela dit, si vous faites du théâtre, en amateur ou en professionnel, vous aurez peut-être quelque chose de très émouvant à jouer ?

Vierge

Le problème que vous avez avec votre image est actualisé et j'ai bien peur que vous ne vous aimiez pas beaucoup aujourd'hui. Évitez de vous voir des défauts partout. Même si vous avez été aimé dans votre enfance, vous avez cette petite faille en vous qui vous fait douter de vous, même si vous avez un physique de mannequin. Votre souci de la perfection (qui dénote une inquiétude permanente) voudrait vous voir également parfait au niveau de votre look !

Balance

Vénus termine sa traversée de votre signe en formant une dissonance avec Mars et il peut donc y avoir des émotions fortes à cause d'une dispute sans importance. Elle n'aura que la valeur que vous lui accordez et dès dimanche vous serez passé à autre chose (fin du signe, donc). Début du signe (1er décan), si vous ne vous sentez pas à la hauteur dans votre travail, si vous avez l'impression de tout mal faire, ce sera juste pour aujourd'hui (né les 24, 25 septembre surtout).

Scorpion

Une dissonance Lune/Jupiter accentue votre sens critique, déjà très développé. Soyez prudent, il n'est pas impossible que vous vous mépreniez sur quelqu'un, que vous lui fassiez un " procès " d'intention un peu injuste parce que vos perceptions et votre jugement sont faussés par une dissonance entre Lune et Jupiter. Cela dit, comme il s'agit d'un aspect lunaire, il est très possible que vous gardiez vos remarques pour vous, ce qui serait la meilleure solution.

Sagittaire

La dissonance Soleil/Neptune dont je vous ai parlé lundi est encore là, 2ème décan, jusqu'à mardi prochain. Ne prenez aucune décision sous cette conjoncture. En particulier si vous êtes né autour des 6, 7, 8 décembre, vous êtes vulnérable aux influences parce que vous ne savez pas quelle direction prendre et il est possible que ces influences ne soient pas positives, quoi que vous en pensiez. Vous pouvez être aveuglé par l'affection que vous portez à la personne qui veut peser sur vous.

Capricorne

Né en fin de signe, vous êtes sensible à la dissonance persistante entre Mars et Vénus. Il y a de l'orage, de gros nuages menaçants, gardez votre sang-froid, que cela explose ou non. Vous pourriez parvenir à rétablir le calme si vous n'étiez pas aussi orgueilleux ! Votre orgueil peut vous empêcher de tendre la main à l'autre en signe d'apaisement. Et il est même possible que vous pensiez que c'est à l'autre de faire un pas vers vous. Et si cela n'avait pas d'importance ?

Verseau

2ème et 3ème décan, vous n'aurez pas une vision très juste de votre situation, évitez de prendre un certain petit coup du sort pour une catastrophe et restez zen. Certes Jupiter (c'est d'elle dont il est question aujourd'hui) a pu faciliter une éventuelle ascension professionnelle, mais elle a pu aussi vous faire avaler une couleuvre et créer en vous un fort sentiment d'injustice. Ça pourrait être le cas aujourd'hui surtout si vous êtes né autour des 7, 8, 9 février, et même jusqu'au 12...

Poissons

2ème décan, méfiance. Soleil et Neptune s'opposent et vous montrent encore une fois que vous avez intérêt à couper le lien de dépendance dans lequel vous êtes. Et comme nous l'avons souvent évoqué, cela peut concerner tout type de dépendance : amoureuse en premier lieu, mais aussi alimentaire, alcoolique, etc. Toutefois, vous pouvez aussi être dans une situation où vous vous êtes fait " avoir " par quelqu'un en qui vous aviez placé votre confiance.