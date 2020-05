L'horoscope du 7 mai 2020

publié le 07/05/2020 à 05:30

Bélier

Comme pour les Balance, ce sont les questions d'argent qui seront un sujet de débat aujourd'hui. Il faudra vous décider à propos d'une opération sur laquelle vous hésitez. Il semble qu'on vous conseille pourtant de la faire. Mais il peut aussi être question de vous faire payer un travail qui est fait, et de devoir mettre le poing sur la table pour obtenir ce qu'on vous doit. Mais il faut agir aujourd'hui, ou alors vous ne pourrez rien faire avant lundi !

Taureau

C'est votre pleine Lune, elle vous oppose au Scorpion et vous demande de réfléchir à vos comportements avec les autres, en amour ou en amitié. Seriez-vous trop exclusif ? Peut-être demandez-vous à vos proches, amis ou conjoint plus qu'ils ne peuvent vous donner, et vous ne comprenez pas pourquoi ils vous boudent ou vous rejettent. Essayez peut-être de vous montrer un peu moins envahissant, de chercher à faire leur bonheur différemment.

Gémeaux

Vos secteurs du travail et de la santé sont opposés par la pleine Lune. Peut-être devez-vous faire un examen de routine ? Dans ce cas, ne le zappez pas, 2ème décan, même si vous avez peur du médecin... comme beaucoup de gens. Mais il se peut aussi que vous ayez plus de travail que d'habitude alors que vous préféreriez remettre à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Enfin, à lundi plutôt, puisque demain c'est férié.

Cancer

Une bonne configuration, les secteurs amicaux et sentimentaux de votre ciel sont face à face et vos amours réelles ou virtuelles sont très probablement un sujet de réflexion, 2ème décan. Mais parlez-en avec un proche, ouvrez-lui votre coeur, vous aurez ainsi un avis différent. Et même s'il ne va pas dans le sens de votre désir, il sera bon que vous l'écoutiez pour vous faire une opinion qui ne soit pas trop impactée par vos émotions.

Lion

Avec la pleine Lune, des secteurs importants s'opposent, ceux qui gèrent votre carrière et votre vie privée. On pourrait vous reprocher de négliger un peu votre boulot. Et comme c'est vrai, vu les circonstances actuelles, il faudra peut-être réfléchir à la meilleure manière de reprendre un rythme normal. Toutefois, vu la dissonance entre Vénus et Neptune, rien ne sera vraiment normal avant la fin juin.

Vierge

Si vous sentez que vous devez intervenir dans une discussion, surtout ne vous gênez pas. La pleine Lune dit que vous saurez aider les protagonistes à s'entendre. Elle gère des secteurs de communication et surtout de compréhension de l'autre et c'est un de vos talents, que d'être à l'écoute et, finalement, de mieux comprendre les autres que vous ne vous comprenez vous-même. Vous êtes un peu compliqué parfois.

Balance

Les questions financières seront un sujet de préoccupation, dans la mesure où vous hésiterez sur une décision à prendre concernant une dépense ou un placement. Comme vous n'aimez pas prendre de décision hâtive, vous serez un peu contrarié parce que, peut-être, que vous serez obligé de vous décider dans les prochains jours ; il est possible que vous ayez une occasion à saisir qu'il ne faut pas laisser passer...

Scorpion

Dans votre signe, la Lune s'oppose au Soleil et à Mercure. Vous sentirez, et vous en aurez la certitude, qu'on ne vous dit pas tout, du coup vous vous mettrez à enquêter. Vous êtes très fort dans ce domaine, vous êtes un détective-né : vous chercherez, et probablement trouverez ce qui vous chiffonne : le fait qu'on ne vous dit pas toute la vérité, par exemple.

Sagittaire

Votre sens de l'organisation est sollicité par la conjoncture, c'est le moment de mettre de l'ordre dans tout ce qui traîne mais aussi de mettre de l'ordre dans vos pensées. Surtout si vous êtes du début du 3ème décan (né entre le 11 et le 16 décembre). Je vous le répète, l'actuelle dissonance entre Vénus et Neptune traîne en longueur et ne peut que créer une situation où vous ne savez pas démêler le vrai du faux, le réel de l'illusion.

Capricorne

Une intéressante pleine Lune pour vous, 2ème décan, elle éclaire les secteurs qui gèrent votre amour-propre, l'image que vous avez de vous et qui est en train d'évoluer. Vous commencez en effet à ressentir les influx d'Uranus qui va apporter du changement dans ce domaine ; vous ne vous regarderez plus de la même manière et surtout vous pourrez peut-être cesser de vous juger sévèrement et de faire trop attention à ce qu'on pense de vous.

Verseau

Si vous êtes du 3ème décan, une décision pourrait être prise concernant votre avenir professionnel ; il semble que vous ayez envie de changer de crèmerie comme on dit. On ne vous pousse pas vers la sortie, comme cela pourrait être le cas pour le 2ème décan, qui commence depuis quelque temps déjà à recevoir la dissonance d'Uranus. Il pourrait y avoir d'importants changements en interne, dans votre boîte, et il se pourrait que vous ne vous y sentiez plus à votre place.

Poissons

Cette pleine Lune est favorable à vos échanges, à vos demandes et dope votre curiosité intellectuelle. Une curiosité qui pourrait s'exercer dans le domaine de la politique. Si vous êtes du 2ème décan, c'est la bonne journée et cela va durer une semaine. Par ailleurs, il se pourrait que l'un de vos proches vous cherche querelle (Mercure en dissonance avec Mars), et ce, sans raison valable d'après vous !