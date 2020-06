L'horoscope du 7 juin 2020

publié le 07/06/2020 à 05:30

Bélier

Vous avez probablement dit quelque chose qui ne passe pas, 2ème décan et début du 3ème. Vous vous êtes mis dans une situation dont vous allez avoir du mal à vous dépêtrer. Vous en prenez conscience aujourd'hui et vous en avez probablement pour toute la semaine prochaine, le mieux est de ne rien faire, de ne pas vous justifier, plus vous vous justifierez, pire ce sera, vous ne direz jamais ce qu'il faut !

Taureau

Si vous avez emprunté de l'argent ou si vous en avez prêté à un proche, vous vous rendez compte à présent que vous avez fait une erreur et il faut trouver une solution. Mais pour cela vous n'êtes pas désarmé ! Cela dit, vous allez peut-être devoir faire appel à des connaissances, ou à des amis, pour vous aider à voir plus clair et à prendre la bonne décision. Ne faites rien avant d'avoir consulté vos proches ou même un spécialiste.

Gémeaux

3ème décan, ça pourrait être du grand n'importe quoi dans votre tête, et dans votre façon d'agir, heureusement vos petites voix intérieures vous inciteront à vous contrôler. Mars a entamé une conjonction avec Neptune, un aspect qui n'a pas très bonne réputation dans la mesure où l'Eau de Neptune et le Feu de Mars s'affrontent et ça vous incite à commencer des choses que vous ne finissez pas et à donner des coups d'épée dans l'eau.

Cancer

Comme Mars et Neptune sont en harmonie avec vous, vous aurez une indéfectible confiance en vous et en vos décisions. S'il faut en prendre une, c'est le bon moment. Et cela va durer quelques jours puisque la conjonction Mars/Neptune n'est pas encore exacte ; vous pourrez compter sur cette configuration positive (pour vous) jusqu'au 16 juin. Les plus concernés sont ceux nés autour du 12 juillet.

Lion

Il n'est pas impossible, 2ème décan, que vous soyez déçu parce qu'un projet ne correspond pas du tout à ce que vous en attendiez, il a pu être mal conçu au départ. Ou alors il s'agit de quelque chose qui est abandonné en cours de route ou annulé. Bref, vous pouvez à juste titre éprouver de la déception, peut-être parce que vous avez investi beaucoup d'énergie dans cette histoire. Du temps perdu, pour vous.

Vierge

Le 1er décan est encore très protégé, le début du 2ème aussi, mais si vous êtes né entre le 9 et le 15, la conjoncture est déroutante, vous n'arrivez pas à prendre de décision. Toute tentative d'imposer votre volonté échoue et vous avez l'impression de subir un mauvais sort. Pour certains, c'est dans le couple que ça se passe mal, l'autre jouant les dictateurs et se montrant étouffant. A moins que vous n'ayez affaire à quelqu'un de dépendant, qui a une addiction.

Balance

Scorpion

Vous n'avez rien à craindre, la conjoncture vous caresse dans le sens du poil, votre créativité sera très valorisée la semaine prochaine, on vous en fera des compliments. Cela dit, une de vos créations peut en effet rencontrer un certain succès, ou alors (dans un autre registre) vous pouvez mettre un enfant au monde. Vous serez content de vous, surtout né entre le 9 et le 14 novembre et vous déborderez de gratitude envers ceux que vous aimez.

Sagittaire

Vous n'êtes pas épargné par les dissonances, surtout né entre le 9 et le 14 décembre. Une volonté que vous ne contrôlez pas vous pousse à prendre une mauvaise décision. Essayez le plus possible de vous freiner, de ne prendre aucune décision tant que Mars et Neptune seront conjointes, c'est-à-dire jusqu'en fin de semaine prochaine. Il se peut aussi qu'un membre de la famille agisse en dépit du bon sens.

Capricorne

Au contraire des autres signes, la conjoncture est favorable si vous êtes né entre le 8 et le 13 janvier. Vous êtes beaucoup moins réservé et plus enclin à communiquer. En tout cas avec vos proches... Vous pourrez vous confier plus facilement à eux, et ils pourront compter sur votre écoute et vos conseils avisés. Par ailleurs, 2ème décan, Mercure s'installe face à vous et, comme je vous l'ai dit hier, il va y avoir un accord/désaccord à négocier.

Verseau

Ça coince côté argent, il va être question de votre rémunération dans les prochains jours, mais rien ne sera clair et net, vous serez dans une situation inconfortable. Cela concerne surtout ceux nés entre le 6 et le 12 février : il se peut aussi qu'on vous doive de l'argent et que vous doutiez qu'on vous paye ce qu'on vous doit. Votre créancier fait preuve de désinvolture alors que cela pourrait vous mettre en mauvaise position.

Poissons

Mars et Neptune se rencontrent chez vous, ça n'est pas facile si vous êtes né entre le 7 et le 13 mars. Vous aurez le sentiment que tout ce que vous tentez de faire se dissout. Rien n'aboutit malgré l'énergie que vous déployez... Mais il peut aussi y avoir un moment de déprime à cause d'un problème que vous connaissez bien et sur lequel vous n'avez aucun contrôle. Si vous le pouvez, mettez-vous sur pause jusqu'en fin de semaine prochaine.