L'horoscope du 7 juillet 2018

publié le 07/07/2018 à 06:28

Bélier

Pas sûr que vous appréciiez le rythme lent de cette fin de semaine, mais il faut bien vous reposer de temps en temps ! Essayez d'en faire le moins possible. Mais certains sont très stimulés par Mars en Verseau (né fin mars) et ont envie de concrétiser certaines idées ou un de leurs projets. Toutefois, Mars étant rétrograde, ce n'est peut-être pas le bon moment. Vous avez du temps devant vous et à mon avis il faudra attendre la 2ème quinzaine de septembre.

Taureau

La Lune est chez vous et passe par conjonction sur Uranus. Un moment un peu stressant pour ceux d'avril, certains étant au bord de la crise de nerfs. Je dis bien au bord ! Mais il y a plusieurs manières d'interpréter cet aspect et surtout la conjonction d'Uranus avec votre Soleil : d'une manière ou d'une autre, que vous l'acceptiez ou non, Uranus vous propose une expérience de vie qui vous fera progresser et découvrir une partie de vous que vous ne connaissiez pas.

Gémeaux

Si vous êtes de ceux qui partent en vacances, assurez-vous de n'avoir rien oublié car vous serez distrait aujourd'hui, encore plus tête en l'air que d'habitude. Si vous partez à l'étranger, vérifiez plutôt deux fois qu'une que vous avez bien votre passeport, ou les médicaments dont vous avez besoin ! C'est surtout le 1er décan qui est concerné (la Lune est dans votre secteur 12, de l'oubli), et il peut aussi y avoir le fait que vous ferez vos bagages trop vite, sans vraiment réfléchir.

Cancer

Vous avez prévu un bon week-end ? Eh bien vous avez raison, il sera tel que vous l'avez imaginé, avec éventuellement un petit changement de dernière minute. Rien d'important et de toute façon, avec la Lune qui arrive en Taureau vous aurez peut-être souhaité ce changement. Ce serait plus ennuyeux si cela vous était imposé, si par exemple quelqu'un qui devait participer à ce week-end se décommandait ; mais il y a peu de chances pour que cela arrive.

Lion

Ne vous attendez pas à une journée calme et tranquille, ce sera plutôt le contraire, surtout pour le 1er décan qui va s'angoisser pour son avenir. Comme d'habitude depuis quelque temps, les problèmes liés à la dissonance d'Uranus seront présents à votre esprit et vous aurez du mal à penser à autre chose ! En fait, il faudrait que vous n'en parliez pas trop, plus vous en parlerez, plus vous y penserez, plus vous imaginerez le pire.

Vierge

Attendez-vous à passer un week-end de rêve, enfin presque, vous pourrez vous changer les idées et certains feront leurs valises avec un grand plaisir. Vous pourriez vous sentir pousser des ailes, surtout si vous êtes né en août : le bon aspect d'Uranus est activé et il vous invite à voir la vie sous un autre angle, à introduire de la nouveauté, et surtout à progresser dans le domaine professionnel, celui qui vous intéresse le plus.

Balance

Votre séduction sera à son maximum jusqu'à lundi, même sans le vouloir vous aurez un incontestable pouvoir d'attraction qui fera des jaloux autour de vous. Méfiez-vous des réactions de votre conjoint si vous êtes à deux, il pourrait vous reprocher de regarder ailleurs, même si ce n'est pas le cas. Vous-même pourriez être un peu jaloux/se et plus possessif que d'habitude, mais le désir sera là et si votre chéri/e est au diapason, ce week-end pourrait être érotique !

Scorpion

Est-ce vous ou l'autre qui aurez l'air de prendre des distances? En tout cas vous vous vous tourmenterez pour des choses qui ne sont pas encore arrivées et qui n'arriveront peut-être pas ! Si, par exemple, votre partenaire vous fait des reproches (encore faut-il que vous acceptiez de parler ensemble, ce qui est dans votre intérêt) écoutez-le/la, il y a certainement des modifications à faire dans vos comportements ; être moins possessif par exemple.

Sagittaire

Un travail que vous n'aviez pas prévu de faire occupera votre samedi 1er décan, et comme il était indispensable, vous terminerez la journée content de vous. Il s'agit peut-être de réparer quelque chose dans la maison, ou encore de passer quelques heures au bureau pour avancer sur un dossier. Vous aviez peut-être dans l'idée de faire autre chose : vous pourrez vous y consacrer demain. Quoique ! Il se peut que vous ayez aussi un tri à faire dans votre paperasse.

Capricorne

Un bon week-end pour vous aussi, il sera plein de charme pour le 1er décan surtout. Quelqu'un vous plaira, ou c'est vous qui sentirez que vous plaisez. Cela dit, il y a d'autres interprétations, tout aussi agréables, à la conjoncture de ce samedi : vous pourriez faire quelque chose d'amusant avec vos enfants, les emmener quelque part où ils pourront se remplir les yeux de belles choses ou en apprendre sur l'histoire de France (en général, c'est votre " truc ").

Verseau

1er décan, vous ne serez pas au top aujourd'hui, une situation du passé remonte à la surface et comme vous êtes mal à l'aise avec les émotions, vous serez perturbé. Cela dit, ce n'est pas forcément négatif : vous pourriez être en train de faire une sorte de purge, de rompre justement avec un passé, ce qui vous permettra de tourner une page et d'en ouvrir une autre. Mais vous pouvez aussi envisager un déménagement ou de démarrer une relation atypique avec une personne rencontrée il y a déjà quelque temps.

Poissons

Prenez le temps de déguster l'instant présent, il sera délicieux tout au long de ce week-end et aujourd'hui ce sont les natifs de février qui profiteront le plus. Ne pensez pas à vous occuper des autres, ne vous demandez pas comment ils vous considèrent, ne vous souciez pas d'eux, cela vous empêcherait d'être dans le moment présent. Comme je vous l'ai dit, votre vie est en train d'évoluer mais c'est parce que c'est vous qui avez beaucoup progressé.