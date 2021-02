L'horoscope du 7 février 2021

publié le 07/02/2021 à 05:30

Bélier

Les aspects de Mars sont prioritaires pour vous. Son harmonie avec Neptune vous invite à réclamer fermement ce qui vous revient, à le faire et le refaire s'il le faut. Vous n'aurez pas conscience d'exagérer ou alors vous le ferez délibérément, pour embêter l'autre et lui faire comprendre ainsi que vous ne lâcherez pas prise. Ce que vous réclamez, vous en avez besoin et vos besoins sont impérieux en ce moment, surtout si vous êtes du 2ème décan. Vous pourriez même être furieux !

Taureau

Dans votre 2ème décan, Mars est fâchée avec le Soleil mais en amitié avec Neptune. De deux choses l'une : ou cela va augmenter votre colère, ou vous l'oublierez. Enfin, passagèrement, car vous n'êtes pas de ceux qui oublient facilement, surtout quand on leur fait une crasse ; il arrive même que vous soyez assez rancunier. Mais il semble au contraire que Mars/Neptune peuvent faire flamber votre colère et parfois l'exagérer. 1er décan, Vénus est pile conjointe à Saturne, mais c'est sur le point de se terminer et s'il ne s'est rien passé, tant mieux !

Gémeaux

Méfiez-vous du bon aspect Mars/Neptune, il indique que vous pourriez être plus crédule que d'habitude et surtout plus influençable. Ne vous laissez pas faire, et surtout ne vous laissez pas manipuler, notamment si vous êtes né autour du 11 juin. Certains risquent aussi de mal juger quelqu'un, c'est-à-dire de lui attribuer plus de mérites qu'il/elle n'en a, ou de se sentir eux-mêmes mal jugés. Il y a toujours un risque d'erreur, de malentendu, de quiproquo même avec un BA de Neptune.

Cancer

Tout vous semblera nickel, vos volontés seront respectées et les agréables projets que vous avez pour ce dimanche se réaliseront pile comme vous l'avez imaginé. Cela concerne surtout ceux du 2ème décan, qui ont par ailleurs (et comme le 1er décan) de légitimes interrogations sur leur avenir. Celui-ci les angoisse, ils ont l'impression de ne pas savoir où ils vont, ni ce qui les attend, notamment sur le plan financier puisque c'est le domaine mis en valeur par les planètes en Verseau.

Lion

Vous aurez le sens du devoir chevillé au corps, ce sera même un peu trop mais vous serez extrêmement motivé et décidé à vous battre pour vous ou pour d'autres. Vous estimez depuis quelques jours déjà que la situation est injuste, que vous êtes une victime et la colère que vous ressentez est un puissant moteur pour défendre vos droits. Mais comme nous sommes en période Verseau, ceux des autres ont autant d'importance à vos yeux que les vôtres.

Vierge

Avec le bon aspect de Mars et Neptune, c'est vous qui pourrez agir sur l'autre et non l'autre qui aura le pouvoir sur vous. Si cela s'avère, ce serait un grand pas en avant. Un pas vers une libération, vers le détachement nécessaire qui vous attend mais que vous n'allez peut-être pas concrétiser tout de suite. Il vous faudra du temps, surtout si vous êtes dans une relation amoureuse où il y a de la dépendance ou si vous êtes dépendant d'autre chose (né autour du 13 septembre.

Balance

2ème décan, la conjoncture n'a pas d'influence sur vous. Il est cependant possible, si vous avez un souci de santé ou une douleur qu'elle disparaisse mystérieusement. Et il se peut même que vous ne vous en rendiez pas compte tout de suite, sauf évidemment si la douleur était importante. Et si vous vivez une petite crise avec votre partenaire, ce sera pareil : elle s'éteindra sans que vous n'ayez rien fait de spécial pour arranger les choses (d'ici la fin de la semaine prochaine).

Scorpion

Si vous êtes très énervé par l'attitude de votre partenaire, quelqu'un saura vous apaiser, vous aider à vous détendre et à être moins dans le rapport de force. Vous constaterez au fil des jours que la colère que vous ressentez est inutile, surtout si elle est liée non pas à votre partenaire affectif mais à une décision prise par vos supérieurs ou par le gouvernement. Il y a encore la nouvelle Lune du 11 à passer et après la situation ira vers l'apaisement.

Sagittaire

Si on vous a conseillé ou même demandé fermement de vous surveiller côté nourriture ou boisson, soyez obéissant, n'adoptez pas un attitude de rebelle. Ce serait vraiment aller contre votre intérêt et vous conduire comme un adolescent qui ne veut pas subir l'autorité parentale. Cela s'adresse surtout à ceux qui sont nés autour du 12 décembre et qui ont pu prendre du poids ces derniers mois ; ne prenez pas les conseils qu'on vous donne par-dessus la jambe.

Capricorne

Vous êtes vraiment un soutien sans faille pour vos proches et pour l'un d'entre eux en particulier. Il sait même un peu trop qu'il/elle peut compter sur vous et il/elle pourrait en abuser un peu. Pas toujours volontairement, peut-être qu'il ne peut pas faire autrement, en dépit de ses efforts... Il peut s'agir de l'un de vos grands enfants qui s'en remet à vous pour beaucoup de choses et vous commencez à comprendre que peut-être votre soutien ne lui rend pas service. Peut-être...

Verseau

Mars entame un bon aspect avec Neptune, il va durer toute la semaine prochaine et peut vous redonner confiance, l'envie de vous battre et d'être sans concession. Si vous avez une décision à prendre, vous ne vous précipiterez pas malgré une tendance à être impulsif, au contraire vous examinerez tous les tenants et aboutissants de cette décision et vous aurez bien raison car partout où se trouve Neptune, il y a un risque d'erreur, même si elle est en bon aspect.

Poissons

Vous serez plus sensible que d'autres à l'harmonie entre Mars et Neptune qui vous invite à agir en toute confiance et à être une aide précieuse pour votre entourage. L'un de vos proches aura besoin de vous (d'ici la fin de la semaine prochaine) et vous vous dévouerez sans compter à sa cause. C'est-à-dire que quoi qu'il ou elle vous demande, vous ferez ce qu'il faut pour être à ses côtés et lui apporter le soutien dont il/elle a besoin. Votre générosité sera encore une fois au 1er plan.