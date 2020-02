L'horoscope du 7 février 2020

publié le 07/02/2020 à 05:30

Bélier

Vénus vous appartient jusqu'au 16, natif du 1er décan. Faites-en bon usage et dites-vous que la passion n'a qu'un temps, qu'elle n'est que tourments, contrairement à l'amour. On sait que Vénus dans votre signe est passionnée, qu'elle s'emballe instantanément et qu'elle n'aime pas qu'on se fasse désirer. Elle adore l'intensité des sentiments, la folie de la passion, mais sait-elle ce qu'est le vrai amour, celui qui se construit jour après jour ? Pas toujours... Dommage.

Taureau

Vous n'aimez pas la volcanique Vénus du Bélier, c'est tout le contraire de vous ; elle fonce, alors que vous avez besoin de temps pour faire confiance et vous attacher. En conséquence, ceux et celle que vous rencontrerez, même s'ils sont très séduisants et vous attirent, ne seront pas votre genre (1er décan, jusqu'au 16 février). En outre, ceux qui sont en couple et du 1er décan aussi, se poseront de nouveau des questions auxquelles il conviendra de ne pas apporter de réponse immédiate.

Gémeaux

1er décan, préparez-vous à faire des rencontres, là ou dans les prochaines semaines puisque Vénus entrera dans votre signe début avril et y restera jusqu'au 7 août. Elle va faire une " boucle ", des allers et retours et votre 1er décan, autant que le 3ème en profiteront à fond. Un petit bémol pour le 3ème et ceux qui sont nés autour du 12 juin : Vénus sera en dissonance avec Neptune, donc gare aux illusions et désillusions.

Cancer

Vénus gère nos plaisirs et en ce qui vous concerne, ce qui vous fera le plus plaisir n'est pas d'aimer ou d'être aimé, mais de réussir, de remporter une victoire professionnelle. Peut-être avez-vous un adversaire dont vous parviendrez à vous défaire ? Pour l'instant, c'est le 1er décan qui est concerné et comme Vénus ne forme aucun aspect majeur, rien ne peut vous arrêter sur la route du succès. Vous obtiendrez exactement ce que vous désirez.

Lion

Vénus en Bélier vous donnera envie de voyager, de partir à deux, d'être seul avec votre chéri/e pour profiter de lui ou d'elle sans être dérangé par la présence des autres. C'est peut-être impossible à réaliser, mais en tout cas vous en rêverez. Vous vous direz (1er décan) que c'est peut-être ce qu'il faut pour que votre couple se porte mieux : retrouver la passion des premiers jours en vous dépaysant, ou parfois en retournant dans un certain endroit qui a vu naître votre amour.

Vierge

Rien ne devrait venir vous perturber, la conjoncture est excellente, alors pourquoi ces doutes soudains, 1er décan, pourquoi vous torturer l'esprit ? Pour rien semble-t-il. Parce que certaines pensées chez vous sont automatiques et que vous n'êtes pas quelqu'un qui est facilement en confiance. Pourtant, vous avez tout pour vous et même la possibilité, offerte par Mercure, de recevoir une proposition voire de signer un contrat. Résistez au doute !

Balance

Vénus se trouve à présent face à vous sur la roue du zodiaque et cela peut rendre votre vie sociale un peu plus excitante. Prévoyez des invitations, des sorties, des rencontres. Jusqu'au 16 pour le 1er décan, qui ne recevra aucune dissonance, ce qui laisse Vénus totalement libre de s'exprimer. En couple, certains auront l'impression d'avoir trouvé un juste équilibre entre les besoins de l'un et ceux de l'autre. Et il est toujours difficile à trouver cet équilibre...

Scorpion

Vous aurez tendance à vous mettre la tête à l'envers pour des détails ; un geste qu'il ou elle ne fait pas, un regard qui s'enfuit... N'interprétez pas les choses de travers, s'il vous plaît ! Heureusement, cela ne durera pas, une journée, deux tout au plus (Vénus sera en relation avec votre 1er décan jusqu'au 16). Par ailleurs, au chapitre des bonnes choses, Vénus en Bélier sera favorable à vos relations au travail, ou avec vos soignants.

Sagittaire

Comme souvent, vous pourriez vous enthousiasmer pour quelqu'un, natif de novembre, il ou elle sera formidable, aura toutes les qualités, mais pour combien de temps ? Cela dit, cette interprétation est valable surtout pour les plus jeunes... Maintenant, si vous avez de la " bouteille ", vous serez moins prompt à vous emballer parce que, peut-être, l'expérience vous aura appris qu'en amour, le temps est votre allié.

Capricorne

Vénus et ses emballements, très peu pour vous ! Comme d'autres, vous avez besoin de temps pour faire confiance. Vénus ne vous en donnant pas, vous passerez votre tour. Vous comprendrez très vite, si vous rencontrez quelqu'un, que ce n'est qu'une aventure : l'autre est très différent de vous, et vous passerez votre chemin. Toutefois, le passé peut aussi se manifester et quelqu'un risque de se rappeler à votre souvenir ; quelqu'un que vous avez aimé.

Verseau

Fougueuse, impétueuse, Vénus en Bélier vous vaudra quelques coups de coeur, de la passion, mais cela durera le temps que vous vous repreniez et passiez à autre chose. En Bélier, Vénus aime que ça aille vite et vous aussi ! Comme elle ne reçoit pour l'instant aucun aspect, le 1er décan y sera plutôt sensible. Mais vous pouvez aussi avoir un coup de folie pour un objet qui vous semblera soudain indispensable, quel qu'en soit le prix.

Poissons

Votre argent plus que vos amours sera au premier plan avec Vénus en Bélier. Vous aurez des dépenses utiles à faire aussi essayez de ne pas céder à celles qui seront futiles. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faudrait pas vous emballer pour un objet que vous trouverez formidable mais dont vous n'avez pas besoin dans l'instant. Vénus en Bélier est là pour combler des besoins essentiels : acheter de la nourriture, payer le loyer, à la rigueur des vêtements.