L'horoscope du 7 août 2018

publié le 07/08/2018 à 06:44

Bélier

Vénus pourrait créer un bel équilibre entre vous et votre conjoint si elle n'était pas fâchée avec Saturne natif de mars, et si on ne vous reprochait pas votre égoïsme. Vos sentiments sont absents, ils sont passés à la trappe, peut-être parce que vous en aviez assez des reproches, que cela vous faisait souffrir. Or le Bélier se débarrasse toujours rapidement de ce qui le fait souffrir, c'est son économie personnelle et personne n'est en droit de le lui reprocher. On fait comme on peut...

Taureau

Vos plaisirs seront liés à ces petites choses du quotidien, parfois automatiques, et qui unissent un couple de manière beaucoup plus solide que l'amour lui-même. Ce sont vos habitudes qui seront une source de bien-être, que vous soyez chez vous ou sur votre lieu de vacances. Et cela, même si ces habitudes ne sont pas en rapport avec un conjoint ou un ami ; elles peuvent être liées à un lieu, aux personnes que vous y retrouvez et avec qui vous avez toujours les mêmes activités.

Gémeaux

Votre amour-propre sera en bonne forme, nous dit Vénus. On vous regardera avec admiration et les sentiments qu'on aura pour vous seront très flatteurs. Seront-ils sincères aussi ? Vous risquez d'en douter, Vénus s'opposant à Saturne jusqu'à la semaine prochaine. Mais, de manière automatique, vous resterez à la surface, vous n'engagerez pas vos propres sentiments et cela vous permettra de voir venir. Attention à ne pas trop jouer avec les sentiments de l'autre...

Cancer

La famille sera au premier plan et sera source de déplaisir hélas, étant donné que Vénus ne s'entend pas avec Saturne. Un parent pourrait vous poser problème. Mais il y a plusieurs autres manières d'interpréter la conjoncture ; je vous ai souvent parlé d'un choix que vous avez à faire, que vous avez peut-être déjà fait et vous vous demandez si vous avez eu raison. Mais les bons influx d'Uranus sont toujours là et ils vous attirent vers la nouveauté, vers un changement de "décor".

Lion

Avec Vénus on a du plaisir et ce qui vous fera le plus plaisir, 1er décan jusqu'au 17 août, c'est de flirter tous azimuts et de jouer aux jeux de l'amour et du hasard. Vous pourrez autant jouer avec les sentiments en restant à la surface des choses, tout en rendant l'autre amoureux, jouer avec vos propres sentiments en vous croyant amoureux, que vous mettre à une table de jeu ou aller au casino. De toute manière, le fait est que le vrai Lion est joueur, ça se sait depuis toujours !

Vierge

Vos petits plaisirs seront économiques. Vous vous plairez à ne pas trop dépenser, à éviter tout ce qui semble superflu, ou même, à gagner plus si vous travaillez. En fait, l'argent fera votre bonheur quoi qu'on en dise car il vous apportera le confort dont vous avez besoin et surtout un sentiment de sécurité. Mais même sur le plan amoureux, si vous avez quelqu'un, vous sentirez que vos liens sont solides et que vous êtes en terrain très stable.

Balance

Avec Vénus chez vous, vous serez les rois de la séduction et du charme réunis, sauf 1er décan. Vénus et Saturne sont fâchées et un problème familial est de retour. 1e décan, vous le vivez depuis janvier, et même avant, et vous regrettez l'équilibre que vous aviez créé. Cette configuration, qui va durer jusqu'à la semaine prochaine pourrait en effet provoquer de la nostalgie, ou du malaise parce que vous vous demanderez avec insistance si vous avez fait ce qu'il fallait.

Scorpion

Amoureux transi, ou totalement indifférent à l'autre (ce qui vous arrive par périodes), vous vivrez intensément vos sentiments, mais sans rien montrer. Vous serez le plus habile à dissimuler ce que vous ressentez et éviter ainsi d'être en position de faiblesse face à l'autre. Mais, penser que l'amour vous affaiblit est une erreur : au contraire, il vous rend plus fort. Toutefois, vous avez un problème de confiance et c'est lui qui vous affaiblit plus que vos sentiments.

Sagittaire

C'est dans le registre amical que vous aurez du plaisir, l'amitié amoureuse étant ce qui vous fera le plus frissonner, vous aimerez être dans une certaine ambiguïté. Vous mènerez la danse, c'est vous qui déciderez dans quel registre doit se situer la relation, surtout si vous êtes du 1er décan. Un projet pourrait également être une source de plaisir et vous y penserez souvent : soit parce que vous l'attendiez depuis longtemps et qu'il se réalise, soit parce que vous y pensez pour plus tard.

Capricorne

Vénus ne sera pas une source de plaisir 1er décan, il se peut que quelqu'un vous fasse faux-bond ou c'est vous qui serez obligé de faire faux-bond à quelqu'un. Mais il n'y a pas que cela : vous pouvez aussi être inquiet pour la santé de l'un de vos parents, ou voir un de vos enfants quitter votre foyer. Tout ce qui s'apparente à un abandon est mal vécu quand Saturne se trouve dans votre signe et, justement, c'est souvent ce que la planète vous demande d'affronter.

Verseau

Vénus occupera un secteur de joie jusqu'au 9 septembre, et ça commence avec ceux de janvier. Vous aurez la certitude d'être important, de compter pour les autres. Vos sentiments amoureux s'épanouiront autant que ceux qui accompagnent les compliments que l'on peut vous faire et qu'on vous fera sûrement sur vos compétences. Vous aurez le plaisir d'être honoré, respecté et d'avoir le champ libre pour faire ce que vous aimez. Mais voyages et vacances sont aussi à l'honneur puisque Vénus occupe le secteur qui les représente.

Poissons

Vous serez dans la séduction, natif de février, et votre cible n'aura qu'à bien se tenir car vous utiliserez toutes les armes dont vous disposez pour le/la conquérir. Surtout ne restez pas dans votre coin à attendre que l'autre vienne vers vous, comme vous le faites souvent ! Au contraire, il faudrait que vous soyez offensif et que vous vous lanciez le défi de passer à l'action... 1e décan jusqu'au 17 août : essayez de ne pas laisser passer l'occasion, Vénus avance rapidement.