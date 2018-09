publié le 06/09/2018 à 06:13

Bélier

Vous serez un peu ratiocineur avec Mercure en Vierge, vous aurez tendance à beaucoup critiquer, à beaucoup douter, mais heureusement ça ne durera pas. Et même peut-être que votre critique sera constructive puisque vous pourrez l'exprimer lors d'un rendez-vous avec un supérieur ou un client. Comme d'habitude, vous vous lancerez mais vous aurez quand même à l'esprit les conséquences de ce que vous direz : 1er décan, jusqu'au 12 septembre.

Taureau

Une très bonne conjoncture pour vous car Mercure occupe un secteur valorisant de votre thème. Vous serez content de vous, mais pas au point de vous vanter, ce n'est pas dans vos habitudes ! Mais comme Mercure est dans le très modeste signe de la Vierge, vous ne montrerez que très peu votre satisfaction, de manière à ne pas avoir l'air d'être trop fier de vous. Les relations avec les enfants seront également au premier plan : les premiers jours d'école étant souvent délicats.

Gémeaux

Mercure en Vierge vous demande d'être discret et plus réservé que d'habitude. Si vous parlez trop, vous risquez de vous prendre une volée de bois vert. Même chose, si vous ne dites pas franchement ce que vous avez sur le coeur... Il va donc falloir être très prudent dans le choix de vos propos, de manière à ne pas heurter votre interlocuteur lors d'un rendez-vous qui aura lieu d'ici le 12 septembre pour les natifs du 1er décan. Pour le 2ème ce sera du 12 au 17, du 17 au 22 pour le 3ème.

Cancer

Dans son signe et dans son secteur, Mercure ne peut qu'être positive pour tous vos rendez-vous, démarches et petits déplacements, 1er décan jusqu'au 12 septembre. Toutefois, étant donné que Saturne reprend une marche directe, vous n'aurez plus d'alternative, il faudra faire votre choix ou prendre la décision que vous repoussiez jusqu'à présent. Mais, grâce à Mercure vous aurez la bonne idée ou quelqu'un vous donnera le ou les bons conseils dont vous avez besoin pour avancer.

Lion

C'est votre secteur des biens et acquisitions qui reçoit Mercure (et le Soleil aussi), il est très possible que vous ayez un important achat à faire ces jours-ci. 1er décan jusqu'au 12, 2ème décan du 12 au 16, 3ème décan du 16 au 22. Une traversée de la Vierge au pas de charge qui signifie que vous devrez saisir une occasion rapidement, sans réfléchir pendant des heures. Il vaudrait mieux que vous réfléchissiez en amont, que vous compariez les prix et le rapport qualité-prix.

Vierge

Chaque membre du signe recevra Mercure une journée seulement, mais ce sera celle d'une idée de génie ou d'un entretien au cours duquel vous brillerez intellectuellement. Le sens de l'analyse et de la synthèse qui vous est donné à la naissance sera accentué, de même que votre curiosité et votre goût pour le travail bien fait. Certains seront même un peu trop perfectionnistes ou trop accros à leur boulot, au détriment de leur vie personnelle. Mais c'est souvent le cas chez la Vierge.

Balance

Vous n'écouterez pas les conseils de vos proches et pourtant, ils pourraient vous aider à voir votre situation sous un autre angle, surtout natif du 1er décan. Mercure étant en Vierge à partir d'aujourd'hui, et en bon aspect à la fois avec Saturne et Uranus, on vous dira quelque chose au cours d'une conversation et cela devrait faire " tilt " normalement. 1er décan, vous aurez Mercure dans votre viseur jusqu'au 12 septembre, il faudra donc avoir du discernement et l'esprit vif.

Scorpion

Si vous avez un petit souci de santé, 1er décan, quelque chose de chronique, vous pourriez tomber sur un médecin qui vous donnera le bon traitement. Mais ce n'est qu'une des interprétations du passage, rapide, de Mercure en Vierge. Vous pourriez aussi recevoir un très bon conseil, ou avoir une conversation éclairante avec l'un de vos amis. A moins que quelqu'un ne vous tende une main secourable ou que vous-même ne vous occupiez d'un ami dans la peine.

Sagittaire

Vous serez tenté de donner des leçons à tout le monde, aussi ne vous étonnez pas si on vous rend la pareille. Ne laissez pas penser que vous avez la science infuse. Non pas que vous soyez vaniteux ou quelque chose de ce genre, mais parfois dans l'enthousiasme, vous n'avez pas de limites et pensez être au-dessus des autres. En outre, beaucoup de Sagittaire sont professeurs et cette tendance à donner des leçons est en quelque sorte une déformation professionnelle.

Capricorne

Avec Mercure en Vierge et même si ce n'est que pour une journée, vous serez la voix de la raison, du bon sens ; on ne pourra que vous écouter et vous approuver. En outre, vous aurez de bonnes idées, surtout concernant l'organisation du travail, les horaires et tout le côté pratique et ergonomique des choses. Par ailleurs, Mercure occupant un secteur de voyages, il peut être question d'un déplacement, probablement plus professionnel que personnel. 1er décan, jusqu'au 12.

Verseau

1er décan, vous avez jusqu'au 12 septembre discuter argent, plus côté investissement ou vente que du côté des rentrées. Et vous serez raisonnable ! En effet, Mercure entre en Vierge aujourd'hui et se trouve tout de suite en bon aspect avec Saturne et Uranus. Mercure et ses aspects vous disent que vous êtes peut-être en train de transformer votre rapport à l'argent qui, jusqu'ici, n'était pas très structuré. Vous êtes plus conscient de sa valeur, alors que vous l'étiez beaucoup moins, voire pas du tout, auparavant.

Poissons

Mercure s'oppose à vous, comme promis vous allez pouvoir signer un contrat avec quelqu'un ou obtenir son approbation pour qu'il/elle collabore avec vous. Ce sera l'affaire de quelques heures d'ici le 12 pour le 1er décan et cela se passera très probablement lors d'un rendez-vous que vous aurez sollicité. En outre, une invitation à une réunion ou à un colloque pourrait être dans l'air et il se peut même que certains aient à s'y exprimer.