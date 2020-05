L'horoscope du 6 mai 2020

publié le 06/05/2020 à 05:30

Bélier

Vous serez d'humeur grognon, tout vous fera râler, mais je dirais que c'est une bonne chose. Cela vous permettra de " sortir " ce que vous sentez de négatif en vous. Vous pourriez avoir envie, par exemple, de saborder quelque chose, ou de vous mettre en danger d'une manière ou d'une autre... A priori, cela concerne surtout ceux de fin mars. Né autour des 10, 11 avril, je vous engage encore une fois à la méfiance, surtout si vous " sentez " qu'on vous ment.

Taureau

Il y a du stress au programme, si vous êtes né fin avril, peut-être que les contraintes sont trop nombreuses. Si on exerce des pressions sur vous, confiez-vous à quelqu'un qui peut vous aider. Cela dit, vous pouvez aussi être dans une sorte d'humeur révolutionnaire, vous avez envie de tout envoyer promener mais la raison vous dit que ce n'est pas ce qu'il faut faire. Toutefois, il est vrai qu'un ras-le-bol s'est installé.

Gémeaux

Vous feriez volontiers l'école buissonnière, vous n'aurez pas envie de bosser ça vous ennuiera. Mais ce n'est qu'un moment, et comme tout moment il passera très vite. Donc ne faites rien qui pourrait se retourner contre vous, ne laissez pas vos émotions prendre le pas sur la raison. En fait il y aura une sorte de bagarre intérieure entre votre sens du devoir et votre besoin de paresser. Et même si vous vous mettez au boulot, vous ne serez pas très concentré aujourd'hui !

Cancer

3ème décan mis à part, une belle journée vous attend, vous vous sentirez valorisé par des compliments ou parce qu'on vous fera la danse de la séduction, surtout né fin juin. Mais si vous êtes une maman vous aurez certainement, en bon Cancer, du plaisir à vous occuper de vos enfants aujourd'hui, il se pourrait même que vous soyez très fière d'eux. A la date où j'écris (15 avril) il est question de les renvoyer à l'école le 11, mais d'après les astres, c'est très incertain...

Lion

Né fin juillet et début août, si Uranus vous met le moral dans les chaussettes, le meilleur médicament pour vous est le rire. Bon, je sais, pas facile de trouver de quoi rire ! Mais si vous avez Internet, il y a des tas de vidéos qui sont très amusantes et qui peuvent vous distraire de vos problèmes. Qui peut-être ne sont pas nouveaux, mais se présentent régulièrement, que ce soit à votre esprit ou dans la réalité avec des tuiles qui vous tombent dessus !

Vierge

Une bonne journée pour vous aussi, surtout du côté des échanges ; si vous avez un rendez-vous réel ou virtuel, vous pouvez être sûr qu'il sera productif, 1er et 2ème décan. 1er décan, c'est grâce à Uranus : un entretien pourrait faire avancer l'un de vos projets. 2ème décan, né autour des 9 et 10 septembre, une explication, une lecture, un conseil pourraient vous être très utiles. Surtout si vous êtes vraiment dans l'échange, c'est-à-dire si vous et votre interlocuteur vous écoutez mutuellement.

Balance

Avec la pleine Lune qui arrive, une question financière est dans l'air, une mise au point avec un partenaire ou un futur associé si vous avez un projet en commun. Les questions concernant la maison ont également leur importance cette année et vous pourriez vous entendre avec quelqu'un sur le prix d'une vente et ce sont ceux de la fin du 3ème décan qui sont les plus concernés en ce moment.

Scorpion

La Lune est chez vous, opposée à Uranus. Né début novembre, vous êtes focalisé sur un problème relationnel, mais plus vous aurez le nez dessus moins vous pourrez le régler. En fait, Uranus demande toujours à ce qu'on prenne du recul, à ce qu'on soit plus libre, plus autonome, aussi devez-vous probablement vous détacher de quelqu'un, ou de ce que ce quelqu'un pense de vous et qui, selon vous, n'est pas la réalité. Mais à qui la faute ?

Sagittaire

Votre enthousiasme habituel risque de se heurter à une ambiance morose. C'est apparemment un petit groupe, confrères ou collègues, qui veut semer le trouble. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, vérifiez par vous-même la véracité des faits, ce que la direction de votre boîte ou les autorités projettent de faire (par exemple). Essayez de ne pas vous décourager et de jouer vous-même les trouble-fêtes dans ce groupe qui veut, apparemment, semer la zizanie.

Capricorne

N'ergotons pas, cette journée sera satisfaisante, surtout parce que vous sentirez que vous avez de fidèles alliés ou amis autour de vous, vous pouvez compter sur eux, que vous soyez du 1er ou du 2ème décan. Par ailleurs, si vous êtes né autour du 11 janvier, une configuration indique qu'il peut y avoir une situation pas claire concernant le boulot, on vous a dit des choses que vous avez du mal à croire, ou on essaye d'exercer une influence sur vous et vos collègues.

Verseau

Né fin janvier, vous êtes dans un difficile processus de détachement, il serait bon que vous l'acceptiez, parce que derrière, une évolution très surprenante peut se profiler, mais dans une autre direction, à laquelle vous ne pensez pas. C'est l'interprétation la plus positive, maintenant il y en a d'autres : vous pouvez vous sentir mis à part, rejeté, par exemple, ou alors on fait peser sur vous des contraintes dont vous avez très envie de vous débarrasser rapidement.

Poissons

Que vous travailliez ou pas, vous aurez l'impression d'être plus libre, de pouvoir faire ce que vous voulez, comme vous le voulez. Un sentiment enivrant pour ceux de fin février. Toutefois, comme ceux du début du signe, vous pouvez aussi vous être découvert un nouveau centre d'intérêt, ou avoir effectué une formation, appris quelque chose qui vous sert énormément ou encore vous pu découvrir des choses sur vous-même.