L'horoscope du 6 juin 2020

publié le 06/06/2020 à 05:30

Bélier

Vous qui êtes toujours si entreprenant et tourné vers l'avenir, avec Mercure en Cancer 2ème décan, vous aurez tendance à vous retourner sur le passé et avec nostalgie. Il semble que vous ressentez peut-être plus que d'autres les changements qui sont intervenus et qui font que, certainement, plus rien ne sera comme avant. En outre, les problèmes économiques sont loin d'être réglés si l'on en croit le transit d'Uranus en Taureau.

Taureau

Comptez sur Mercure, 2e décan, pour avoir pendant quelque temps le soutien de vos proches, leurs bons conseils sauront calmer vos inquiétudes ; si vous les écoutez ! Mais comme souvent, au final vous n'en ferez qu'à votre tête et cela risque de vous valoir des critiques de leur part. Ils pourraient en effet se sentir utilisés et traités comme des objets. Sachez ménager leur sensibilité, s'il vous plaît !

Gémeaux

2e décan, vous allez profiter de l'ingéniosité de Mercure jusqu'à la fin du mois, mais elle va rétrograder le 18 et un travail risque d'être interrompu quelque temps. Rien de très ennuyeux mais avec les rétrogradations de Mercure les détails problématiques ont tendance à s'accumuler, surtout dans le secteur où elle se trouve et qui gère le côté matériel de votre existence. Certains auront un problème d'argent sur le dos...

Cancer

Né après le 1er juillet, Mercure s'installe chez vous pour longtemps ! Un travail de mémorisation va vous occuper, à moins que vous n'ayez à faire travailler un proche. Mercure en Cancer est réputée pour donner une formidable mémoire, et il se peut donc que vous en ayez besoin. Toutefois, Mercure s'occupe aussi de vos relations avec votre entourage et vous aurez peut-être à vous rapprocher de quelqu'un pour l'aider.

Lion

Vous allez vous faire du souci pour l'un de vos proches ou pour l'un de vos enfants. Mais ces soucis seront plus issus de votre fertile imagination que de la réalité. Cependant, vous pouvez aussi craindre pour autre chose, pour votre travail par exemple, vous aurez peur de le perdre et parfois ce sera la réalité et non votre imagination. La crise économique est toujours là apparemment et beaucoup doivent se réinventer.

Vierge

2e décan, Mercure sera d'une aide précieuse pour tous les détails de la vie quotidienne, vous parviendrez à prévoir et à anticiper tout éventuel problème. Des problèmes qui ne seront peut-être pas réels, que vous imaginerez, mais ainsi vous serez préparé à tout ! Toutefois, avec Mercure, vous pouvez aussi préparer un travail un peu spécial, que vous effectueriez pour venir en aide à ceux qui en ont besoin.

Balance

Au zénith de votre ciel, 2e décan, Mercure vous voit obligé de faire la morale à ceux qui vous entourent, même des adultes se conduiront comme des enfants irresponsables. Et si vous avez un ado qui oublie que les règles existent, il va falloir sévir. Les règles que vous avez instituées pour vivre ensemble à la maison, mais aussi celles qui régissent la société : les lois donc. Les ados s'en fichent, ils se croient tout-puissants et éternels.

Scorpion

Des petites satisfactions relationnelles à prévoir d'ici la fin du mois pour le 2e décan. C'est-à-dire que tout rendez-vous, tout contact et toute démarche seront positifs. Sauf qu'à partir du 18, et si vous êtes né autour du 6 novembre, Mercure va stationner plusieurs jours et rétrograder. Il se peut qu'on vous ait fait une proposition et que vous ayez à en attendre la suite pendant quelques semaines (jusqu'au 12 juillet au moins).

Sagittaire

Lune, Mars et Neptune n'étant pas d'accord entre elles, vous aurez du mal à savoir ce que vous voulez si vous êtes du 3e décan. Plus que jamais, l'incertitude règne. Vous avez probablement capté quelque chose qui vous dérange dans l'attitude d'un proche, ou d'un membre de la famille que vous avez idéalisé jusque-là. Il se peut que vous soyez en train de découvrir qu'il ou elle n'est pas ce qu'il/elle prétend être et vous ne savez pas comment réagir.

Capricorne

2e décan, Mercure va longtemps s'opposer à vous, plaçant vos accords et désaccords au premier plan. Il va falloir faire preuve de diplomatie pour préserver un accord. Mercure va rétrograder à partir du 18 et si vous êtes né autour des 5 ,6 janvier une négociation ou une affaire en cours risquent de stagner, au point que vous n'y penserez plus. Mais cela reviendra au premier plan après le 12 juillet.

Verseau

Pour votre 2e décan, la position de Mercure indique qu'il va falloir vous occuper sérieusement de certains détails pratiques qui vous ennuient prodigieusement. Cela peut concerner votre travail, où il peut y avoir des documents à rechercher, et votre vie privée également où vous aurez peut-être aussi des recherches à faire dans vos affaires passées. Né autour du 4 février, un souci prendra plus d'importance à partir du 18.

Poissons

Mercure étant bien placée pour vous, aucun souci à vous faire, mais vous devrez probablement aider davantage l'un de vos enfants pour son travail scolaire. Il y a du retard à rattraper peut-être et il/elle ne se met pas avec enthousiasme à ses travaux. En ce qui vous concerne personnellement, vous entendrez probablement pas mal de compliments de la part d'une personne qui cherche à vous (re)conquérir.