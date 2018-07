L'horoscope du 6 juillet 2018

publié le 06/07/2018 à 06:16

Bélier

Toujours chez vous, la Lune se connecte à Vénus ce soir et il se peut que vous passiez une soirée glamour, 3e décan. Vous serez au top de votre séduction, c'est en tout cas ce que vous dit Vénus, placée dans un secteur qui représente votre image, la meilleure, la plus souriante et la plus sexy. 2e décan, surveillez vos humeurs, elles peuvent passer par des hauts très hauts et des bas très bas. Mais ce n'est pas nouveau, cela vous arrive fréquemment.

Taureau

Quelqu'un peut débarquer chez vous ce soir ou demain et ça ne sera pas que pour une journée. De plus, vous ne serez pas toujours en phase avec cette personne. Et il pourrait même y en avoir plusieurs, ce qui risque de beaucoup vous agacer à la longue car vous ne serez pas tranquille chez vous. Les questions de territoire sont importantes pour le Taureau qui tient beaucoup à son espace personnel qu'il protège jalousement. Comme vous le faites avec tout ce que vous aimez.

Gémeaux

Mercure entame une harmonie avec votre 2ème décan jusqu'au 16 juillet. Vous ferez encore mieux ce que vous savez très bien faire : créer des connexions. Vous sympathiserez facilement avec les gens que vous croiserez, clients, amis, voisins, et vous serez instantanément sur la même longueur d'ondes. Soyez cependant attentif à ce que vous dites et évitez toute indiscrétion entre dimanche et jeudi prochain, surtout si vous êtes né entre le 3 et le 8 juin.

Cancer

Vous serez un peu trop sur la défensive, juste parce que vos humeurs seront changeantes et parce que vous penserez que tout est la faute des autres. Vous leur attribuerez des intentions qu'ils n'ont peut-être pas et s'ils ne se comportent pas exactement comme vous le voulez, vous leur en voudrez et bouderez dans votre coin. Comme vous le voyez, c'est le côté un peu infantile de votre caractère qui sera au premier plan, plus dans le privé que dans le boulot.

Lion

Mercure commence à se détacher de sa dissonance avec Mars. Si vous êtes né début août les petites querelles et autres désaccords vont peu à peu disparaître. Disons que ce sera terminé dimanche, mais Mars restera opposée à vous, tout en étant rétrograde. Un problème relationnel va probablement vous travailler et occuper toutes vos pensées (1er décan) : votre couple peut traverser une mauvaise passe, ou une association, et les choses ne peuvent pas s'arranger aussi vite que vous le voudriez.

Vierge

Il se peut que vous soyez obligé de laisser votre prudence naturelle de côté et de prendre un risque. Mais on vous connaît, vous ne vous mettrez pas en danger. Ce risque pourrait concerner un placement financier, une dépense, quelque chose qui est en rapport avec l'argent ou avec ce que vous produisez : ce n'est pas un risque sentimental, apparemment. D'ailleurs, Vénus n'est pas mise en avant en ce moment, mais elle le sera la semaine prochaine lors de son entrée dans votre signe.

Balance

Vous êtes bien entouré, natif de début octobre. Mercure vous donne des idées originales et Mars décuple votre créativité. Il ne peut en sortir que du bon. Certes, ceux de fin septembre sont moins dynamiques et toujours très soucieux à cause de la dissonance de Saturne dont nous faisions état hier. En plus de ces qui a été dit, Saturne peut vous inciter à vous retourner sur le passé et vous culpabiliser. Vous vous dites que vous avez mal fait quelque chose mais vous vous trompez.

Scorpion

1er décan, le travail vous permettra d'échapper à vos tourments intérieurs, plus vous serez actif, moins vous aurez le temps de ressasser vos problèmes. Si vous êtes en vacances, faites un maximum d'exercice (selon vos possibilités), non seulement vous pourrez penser à autre chose, mais ce sera bon pour votre équilibre physique (né début novembre principalement). 2e décan, tout dépend si Jupiter est positive ou non, mais vous pourriez faire du profit en ce moment.

Sagittaire

Le seul impératif en ce moment pour ceux de novembre : évitez de trop dépenser ! Faites des économies, vous en aurez besoin d'ici la fin de l'année. On en est encore un peu loin, mais Jupiter arrive chez vous début novembre et ceux du 1er décan sentiront déjà sa bonne influence en septembre. Au positif, vous aurez une belle occasion à saisir, vos affaires se développeront, mais vous pouvez aussi avoir un problème administratif et être obligé de payer quelque chose...

Capricorne

Vous ne serez pas très sociable aujourd'hui et il faudra que votre entourage s'en accommode parce que vous n'aurez pas vraiment envie de faire des efforts. Néanmoins, certains en feront mais ce sera au détriment de leur bien-être car cela les irritera et n'ira pas dans le sens d'une paix intérieure à laquelle vous êtes très attaché. Peut-être parce qu'elle se fait rare ? Vous êtes anxieux de nature et la présence de Saturne dans votre signe n'arrange pas les choses.

Verseau

Vous serez hyper-actif et un peu dispersé, mais vous aurez besoin d'être dans l'action pour ne pas trop penser ni laisser trop de place à votre imagination. Essayez de prendre le temps de faire les choses les unes après les autres et non toutes en même temps. Dans vos relations avec votre entourage, évitez de poser des questions indiscrètes, mais il est vrai que vous aurez du mal parce que votre curiosité est très accentuée aujourd'hui (2e décan).

Poissons

Soleil et Neptune sont encore en harmonie jusqu'à dimanche et si vous êtes du 2e décan, vous idéaliserez aussi bien les situations que certaines personnes. Et cela peut autant être positif que négatif, suivant que vous serez dans un schéma de soumission (tout ce que fait l'autre est mieux que ce que vous faites) ou que vous serez conscient que vous êtes plus dans une réalité alternative que dans la vraie réalité, certains ayant tendance à se projeter dans un avenir parfait.