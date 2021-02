L'horoscope du 6 février 2021

publié le 06/02/2021 à 05:30

Bélier

Bonne pioche ce week-end, d'une manière ou d'une autre vous pourrez plier bagage et allez voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, si nous ne sommes pas confinés. Ce serait une vraie détente pour vous. La période Verseau que nous traversons est toujours un peu stressante parce que vous êtes impatient, et encore plus que d'habitude cette année car il semble que quelqu'un s'amuse à jouer sur vos nerfs. Aussi vous changer les idées, passer à autre chose vous fera le plus grand bien, surtout si vous partez en vacances.

Taureau

Jupiter règne sur ce week-end et comme elle occupe le secteur qui gère votre boulot, il se peut que certains se tourmentent quant à l'avenir de leur job. Comme beaucoup, vous êtes obligé d'accepter les contraintes qui nous sont imposées, vous n'avez pas le choix, et comme beaucoup vous vous demandez si vous allez pouvoir continuer, faute de moyens. 1er et 2ème décans sont touchés, ceux du 2ème décan étant en colère alors que ceux du 1er sont un peu déprimés.

Gémeaux

C'est un bon week-end pour vous, vous faites peut-être partie de ceux qui vont se libérer quelques jours et éventuellement pouvoir partir à deux ou avec des amis. En tout cas, de bons aspects vont dans ce sens et vous donneront une impression de liberté dont vous avez grand besoin. Même si vous ne partez pas, vous serez certainement en bonne compagnie : vous saurez attirer les autres et partager avec eux un optimisme qui n'est pourtant pas d'actualité.

Cancer

Vous avez des sujets d'inquiétude en ce moment mais c'est parce que vous pensez trop. Il faudrait trouver le moyen de dévier vos pensées vers autre chose. Ce n'est pas facile, surtout que vous êtes du genre à revenir toujours sur le sujet qui vous préoccupe, même si on vous dit des paroles rassurantes. Mais la méditation peut vous aider, des séances de relaxation également. Profitez de ce week-end pour vous exercer à chasser les pensées négatives au profit de pensées positives.

Lion

Même si vous êtes encore dans une situation particulière, 1er et 2ème décan, ce week-end sera agréable, vous pourrez contempler de la beauté et ça vous ressourcera. Il peut s'agir de beaux paysages parce que, peut-être vous serez en vacances (mais on peut en douter) ou de feuilleter un beau livre, ou encore de regarder les belles images d'un documentaire ou d'un film. En tout cas, cela vous fera rêver et vous éloignera de tous ces soucis que vous rencontrez. Cela dit, 2ème décan, la colère semble avoir disparu...

Vierge

Vous ne serez pas d'un abord facile, déjà réservé de nature vous serez plus intériorisé que d'habitude. La situation vous incite à vous faire des noeuds au cerveau car elle est compliquée pour certains, surtout dans un domaine qui vous tient à coeur, celui du travail. Toutefois, comme nous l'avons évoqué hier, la santé peut aussi vous préoccuper mais pas forcément la vôtre ; suivant l'évolution de la pandémie, vous pourriez en effet être soucieux.

Balance

Vous saurez mettre vos soucis de côté et profiter d'un tout petit déplacement, ou de la compagnie de certains de vos proches qui sauront vous distraire et vous faire rire. Ce sera bienvenu car la conjoncture est toujours assez déplaisante à cause de la rencontre entre Vénus et Saturne qui se terminera entre lundi et mardi : mais déjà, elle commencera à se défaire demain et la déception ou la frustration que vous avez ressentie s'éloignera. Quant au 2ème décan, il y a du progrès !

Scorpion

Vous aurez besoin de compenser, on vous comprend, la vie n'est pas drôle ces temps-ci. Mais ne compensez pas en vous livrant à des excès nocifs pour votre santé. Vous êtes souvent des adeptes du tout ou rien et plus vous êtes frustré ou malheureux, plus vous vous fichez des conséquences de vos excès. C'est votre façon de réagir au stress, mais il apparaît que les choses vont se calmer la semaine prochaine, une fois que la nouvelle Lune sera passée.

Sagittaire

La Lune étant dans votre signe et le Soleil dans un secteur de mouvements, vous n'aurez qu'une envie : vous éloigner de chez vous et même parfois de vos proches. Vous aurez besoin d'air ce week-end et si vous ne pouvez pas sortir de chez vous, vous serez comme un lion en cage. Toutefois, sauf si les autorités nous privent encore de certaines libertés, ce qui est possible, vous pourrez vous évader et même peut-être partir en vacances si vous faites partie de la bonne zone.

Capricorne

La Lune en Sagittaire invite au voyage, vous serez donc tenté par l'idée de partir, si cela s'avère possible, mais la raison risque de vous obliger à faire marche arrière. Ça ne sera peut-être pas un gros sacrifice pour vous, avez-vous réellement envie de partir ou en avez-vous les moyens ? Vous pourriez en effet avoir envie d'aller à la montagne, vous aimez beaucoup la montagne, mais les moyens dont vous disposez ne vous permettent peut-être pas ce plaisir.

Verseau

Vénus n'est pas sortie de l'ombre de Saturne, mais vous aurez plus d'entrain ce week-end, peut-être parce que vous verrez des amis, que vous avez des projets avec eux. En tout cas, ceux que vous fréquenterez vous aideront à prendre de la distance, surtout si vous êtes du 1er décan (voir horoscope d'hier). En outre, les vacances commencent pour certains et il est possible que vous puissiez partir ; c'est ce qui vous changera le plus les idées et c'est ce dont vous avez besoin.

Poissons

Votre priorité serait, dans l'idéal, de faire des rangements, de vous occuper du courrier qui traîne, mais toute obligation vous donnera envie de vous enfuir. L'idée de faire vos " devoirs " vous donnera des boutons, comme lorsque vous étiez enfant ; à moins que vous n'ayez été un amoureux de l'école... Dans ce cas, vous serez très content au contraire de faire ces petits travaux car vous aurez un agréable sentiment de liberté et surtout celui du devoir accompli lorsque vous aurez terminé.