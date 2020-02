L'horoscope du 6 février 2020

publié le 06/02/2020 à 05:30

Bélier

Vous serez un peu comme un hérisson aujourd'hui, toutes piques dehors afin de vous protéger des méchants. Mais votre imagination exagérera beaucoup la situation. Il n'y aura pas vraiment de méchants autour de vous, ce qui ne vous empêchera pas d'être susceptible et même un peu agressif. Cela concerne surtout le 2ème décan qui a probablement peur que quelque chose - une promotion ? - lui passe sous le nez au profit d'un/e autre.

Taureau

Une excellente conjoncture pour ceux du 2ème décan, toutes vos discussions et négociations pencheront en votre faveur. Vous obtiendrez pile ce que vous voulez. Certains pourraient avoir un important rendez-vous pour du travail, par exemple, eh bien sachez que ça se passera bien et que vous ferez très bonne impression. Surtout ne cherchez pas à impressionner davantage, si vous en faites trop vous obtiendrez l'inverse de ce que vous recherchez.

Gémeaux

Les questions d'argent, probablement liées à une succession, seront de nouveau au centre de vos préoccupations, mais il semble que la situation progresse malgré tout. N'essayez pas d'aller plus vite que la musique, 2ème décan ; le temps est votre allié. Certes, ceux du 3ème décan risquent d'avoir, ou ont déjà, un obstacle à dépasser mais les choses vont se décanter peu à peu, surtout après le 16 quand Mars cessera de s'opposer à vous.

Cancer

La Lune occupe votre signe jusqu'à vendredi soir, elle s'oppose à Jupiter aujourd'hui alors veillez à ne pas exagérer ce que vous ressentez, en particulier vos inquiétudes. La plupart sont issues de votre imagination qui, elle, est très en forme sous cette conjoncture ! Cela dit, l'opposition Lune/Jupiter peut se révéler positive pour vos associations, vos rencontres et même pour les unions ; sauf que, selon votre thème, il peut aussi y avoir un divorce à affronter (2ème décan).

Lion

Une importante force d'inertie découragera vos adversaires. C'est bien entendu une tactique parce que vous n'êtes pas un signe qui apprécie l'inertie, au contraire (2ème décan). Mais vous avez probablement quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues (Jupiter dans votre secteur du travail et de la forme), à moins que vous ne soyez gêné par une douleur et que cette force d'inertie vous aide à l'ignorer ; mais ce n'est pas évident !

Vierge

Récemment, une amitié a pu prendre de la place dans votre vie, 1er et 2ème décan, une relation qui va certainement avoir autant d'importance qu'une histoire d'amour. Et d'ailleurs, l'amour pourrait se cacher derrière cette amitié... Cela dit, il y a d'autres interprétations à cette conjoncture : certains attendent un enfant par exemple, ou viennent d'en avoir un et développent des sentiments très fusionnels - ce qui est tout à fait normal.

Balance

On va tenter, encore une fois, de vous coller toutes les responsabilités sur le dos, mais vous ne tomberez pas dans le piège. Vous avez suffisamment donné, c'est terminé. Cela ne veut pas dire que vous ne prendrez plus aucune responsabilité, on ne se refait pas et vous pourriez vous en sentir coupable, mais vous savez à présent faire le tri entre ce qui est indispensable et ce que vous pouvez laisser aux autres de manière à ne pas être envahi/e.

Scorpion

2ème décan, vous semblez avoir la baraka en ce moment, vous êtes sollicité de tous côtés et certains sont même en train de développer leurs activités en les diversifiant. Vous êtes donc très occupé, ce qui est une bonne chose pour canaliser votre énergie : du coup, elle ne se retourne pas contre vous sous forme d'angoisses ou de tourments à propos de votre avenir. Certains pourraient carrément décider de changer d'activité à partir du mois de juin.

Sagittaire

Certains natifs du 2ème décan vivent une forme de crise financière qui leur prend beaucoup trop la tête. Vous voudriez tout contrôler, mais vous perdez votre temps. Évidemment, vous devez faire ce qu'il faut pour l'endiguer, mais ne vous mettez pas non plus la rate au court-bouillon ; vous êtes malin et il n'y a aucun doute que vous finirez par trouver une solution qui vous permettra d'éviter les problèmes. Toutefois, il y aura quelque chose à payer !

Capricorne

Est-ce que vous ne seriez pas en train de beaucoup changer et d'évoluer dans votre relation aux autres, 2ème décan ? Né autour du 8 janvier, vous êtes plus décontracté, moins accro à vos responsabilités et c'est dû au bon aspect que Neptune vous envoie. Il est actualisé en ce moment par le passage de Jupiter dans votre décan, et cela pourrait indiquer que vous accentuez votre lâcher-prise, que vous êtes beaucoup moins dans le " devoir " que précédemment. C'est une vraie détente !

Verseau

Lune et Jupiter s'opposent, et comme Jupiter accentue tout, vous serez un peu trop nerveux et aurez mal organisé votre journée, vous aurez trop de choses à faire. L'excès portera sur ces obligations que vous vous serez vous-même imposées tout au long de la journée. Avec pour conséquence une très logique sensation de fatigue en fin de journée. Cela ne concerne, en principe, que ceux du 2ème décan. Le 3ème décan est au contraire tout feu, tout flamme.

Poissons

Contrairement à votre voisin Verseau, votre journée se passera tout en douceur, vous constaterez qu'on recherche votre compagnie ; ce sera grâce à votre humour 1er décan. Laissez-vous aller à dire ce qui vous vient à l'esprit, votre sens de l'observation fera rire ceux qui vous entourent. Et si vous êtes né après le 17 mars, Vénus est encore conjointe à votre Soleil jusqu'à vendredi : votre petit coeur pourrait faire des bonds ou alors on tentera de vous séduire.